Дрейфующую мину уничтожили в Одесской области, - ОК "Південь"

Украинские военные в Одесской области уничтожили очередную дрейфующую мину, которую несло к одному из пляжей.

Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"В направлении одного из пляжей Одесщины из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.

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