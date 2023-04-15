Дрейфующую мину уничтожили в Одесской области, - ОК "Південь"
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Украинские военные в Одесской области уничтожили очередную дрейфующую мину, которую несло к одному из пляжей.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"В направлении одного из пляжей Одесщины из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", - говорится в сообщении.
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