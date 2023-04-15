Маск создал компанию по развитию искусственного интеллекта. Активно ищет кадры, - WSJ

Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта. Она собирается конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.

Об этом пишет The Wal Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Компания зарегистрирована в Неваде. Ее директором является сам Маск. Название совпадает с брендом названия X Corp., который миллиардер присвоил Twitter. В будущем Маск планирует создать "приложение для всего" под брендом "X".

Маск раньше нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащего корпорации Alphabet. СМИ со ссылкой на источники также сообщают, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.

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По данным Financial Times, сейчас принадлежащие Маске Tesla и Twitter собирают команду специалистов в области искусственного интеллекта, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.