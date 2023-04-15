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Маск создал компанию по развитию искусственного интеллекта. Активно ищет кадры, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

маск

Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта. Она собирается конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.

Об этом пишет The Wal Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Компания зарегистрирована в Неваде. Ее директором является сам Маск. Название совпадает с брендом названия X Corp., который миллиардер присвоил Twitter. В будущем Маск планирует создать "приложение для всего" под брендом "X".

Маск раньше нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащего корпорации Alphabet. СМИ со ссылкой на источники также сообщают, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.

Читайте также: Маск ответил на "прогнозы" Медведева: Самые абсурдные, которые я когда-либо слышал, удивительная неосведомленность

По данным Financial Times, сейчас принадлежащие Маске Tesla и Twitter собирают команду специалистов в области искусственного интеллекта, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.
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Топ комментарии
+23
Маск - это гениальный дебил!
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15.04.2023 09:24
+12
А тим часом Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася. BBC News. Ось для чого він насправдя викупив Твітер- щоб перетворити його на майданчик російської пропаганди, щоб відновити у ньому акаунти російських терористів та іншого ворога України трампа, який разом з ним хоче розчленувати Україну, щоб опубліквати твіт дімона, що Україна має зникнути. Маск свідомо пішов на величезні втрати заради того, втратив статус найбагатшої людини заради того, щоб іх повернути з лихвою, захопивши владу разом з Трампом. Інший найбагатший техногігант Google перетворв youtube на платформу пропаганди війни проти України, тероризму, релігійного екстремізму, відновивши терористичний канал "Царград" попри санкці. Треба протестувати проти екстремізму в інтернеті, вимагати на найвищому державному рівні зупинити його т виходити на протести у США. Якщо ці техногіганти вживуть заходів - то немає питань, а якщо вперто та свідомо будуть опиратися - то вітаю - ми маємо справу з класичною змовою великих корпорацій тавколо Трампа. І щоб не було питань про конспірологію - треба почати діяти, не боятися загостювати питання, ставити його ребром і тоді вже одразу стане на свої місця - головне покласти початок великій справі. В будь якому разі не можна дозволити вести великий бізнес на крові нашого народу! А якщо виплине найгірше - то не треба боятися таких гігантів - в нас проти них буде величезний союзник - всі інститути влади США, які не хочуть віддати владу монополістам на багатіям, які намагаються її захопити.
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15.04.2023 09:42
+10
Він би свій інтелект трошки перезавантажив для початку.
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15.04.2023 09:21
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Правила форума Совет форумчан
Свого нема тому і хоче, щоб йому створили хоча би штучний.
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15.04.2023 09:19 Ответить
Він би свій інтелект трошки перезавантажив для початку.
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15.04.2023 09:21 Ответить
Маск - это гениальный дебил!
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15.04.2023 09:24 Ответить
Космический шарлатан.
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15.04.2023 10:17 Ответить
Найславетніший ідіот.
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15.04.2023 12:13 Ответить
Він просто зациклений на кацапах. І тут собі знайшов якогось бабушкіна.
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15.04.2023 09:29 Ответить
Ива́н Васи́льевич Ба́бушкин (3 (15) января 1873, Село Леденгское, Тотемский уезд, Вологодская губерния - 5 (18) января 1906, Мысовск, Забайкальская область) - профессиональный революционер, большевик-искровец. Известен под партийными псевдонимами Николай Николаевич, Богдан, Новицкая(???) и другими.
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15.04.2023 09:33 Ответить
Куда же нам пойти бухнуть?
Спросили у друзей
Друзья нам подсказали путь
Не на ***, а ... в музей!

В музее Ленина теперь
Буквально ни души
Сидишь вдвоем или втроем
Бухаешь от души... (с) Орлуша
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15.04.2023 15:09 Ответить
29 мар. 2023 г. - Илон Маск и Стив Возняк призывают приостановить разработку искусственного интеллекта, ссылаясь на риск для человечества
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15.04.2023 09:34 Ответить
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15.04.2023 10:35 Ответить
А нах їм конкуренти
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15.04.2023 12:15 Ответить
І старовинна рахівниця, і безліч інформаційних систем (hardware+software), які полегшують (пришвидшують, оптимізують)обробку інформації, розв'язання задач на замовлення людей, у тому числі і мовна модель типу chatGPT є прикладами штучного інтелекту, але СЛАБОГО штучного інтелекту.

Слабий ШІ є "підсилювачем" власного інтелекту людини. Він обмежено небезпечний, і порушення правил користування "підсилювачем",так само, як порушення ПДР водієм призводить до катастроф із жертвами, або менш руйнівних наслідків.

Справжню небезпеку для людства являє СИЛЬНИЙ штучний інтелект.
Насамперед через технологічну сингулярність, яку він створює через самовідтворювання та самовдосконалення (поза можливостями людини впливати на ці процеси).
Сильний ШІ сам встановлює правила виживання, інтелект людини зовсім непомітний для сильного ШІ, який живе в масштабі часу технологічної сингулярності.
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15.04.2023 15:10 Ответить
штучний інтелект також буде маскозалежним та нестабільним?
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15.04.2023 09:35 Ответить
Медичні висновки по цьому "маскозалежному" та "нестабільному" штучному інтелекту зроблять у наркодиспансері, коли буде отримувати сертифікат -довідку про відсутність обмежень до управління транспортними засобами для медкомісії на права водія.
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15.04.2023 15:44 Ответить
нехай касабскі портянки нюхне- два інтелекта найде
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15.04.2023 09:39 Ответить
А тим часом Twitter процвітають сотні російських і китайських державних пропагандистських акаунтів після того, як Ілон Маск звільнив команду, яка активно з ними боролася. BBC News. Ось для чого він насправдя викупив Твітер- щоб перетворити його на майданчик російської пропаганди, щоб відновити у ньому акаунти російських терористів та іншого ворога України трампа, який разом з ним хоче розчленувати Україну, щоб опубліквати твіт дімона, що Україна має зникнути. Маск свідомо пішов на величезні втрати заради того, втратив статус найбагатшої людини заради того, щоб іх повернути з лихвою, захопивши владу разом з Трампом. Інший найбагатший техногігант Google перетворв youtube на платформу пропаганди війни проти України, тероризму, релігійного екстремізму, відновивши терористичний канал "Царград" попри санкці. Треба протестувати проти екстремізму в інтернеті, вимагати на найвищому державному рівні зупинити його т виходити на протести у США. Якщо ці техногіганти вживуть заходів - то немає питань, а якщо вперто та свідомо будуть опиратися - то вітаю - ми маємо справу з класичною змовою великих корпорацій тавколо Трампа. І щоб не було питань про конспірологію - треба почати діяти, не боятися загостювати питання, ставити його ребром і тоді вже одразу стане на свої місця - головне покласти початок великій справі. В будь якому разі не можна дозволити вести великий бізнес на крові нашого народу! А якщо виплине найгірше - то не треба боятися таких гігантів - в нас проти них буде величезний союзник - всі інститути влади США, які не хочуть віддати владу монополістам на багатіям, які намагаються її захопити.
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15.04.2023 09:42 Ответить
Пусть развивают - искусственный набор шаблонов всегда можно на е бать.
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15.04.2023 09:51 Ответить
великий експерт з найобів прокинувся, ти хто, заступник Спартака Субботи? дивися аби ті штучні шаблони тебе не наїбали в результаті
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15.04.2023 10:44 Ответить
Мені психолог не потрібен. На відміну від тебе. Лікуйся, одужуй.
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15.04.2023 11:26 Ответить
Кадри які будуть відповідати на запитання ''закошивши під ШІ''
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15.04.2023 09:55 Ответить
Если искусственный интелект действительно достигнет хоть каких-то высот, то сделает однозначный вывод, что ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ планеты (рак с метастазами 4-й степени), которое нужно если не полностью уничтожить, то сократить его численность до разумного баланса в природе!
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15.04.2023 09:57 Ответить
Та чого там чєловєчєство...знищити на Землі все біологічне життя і ніяких проблем не буде!
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15.04.2023 10:11 Ответить
Саме над цим Маск і почне працювати.
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15.04.2023 10:30 Ответить
а чого не всю планету? адже так - надійніше
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15.04.2023 10:38 Ответить
Краще вже Всесвіт.
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15.04.2023 11:34 Ответить
Лише недосконала людина з вадами психіки - а раз з вадами - тому і недосконала - може бажати знищення людства. Гармонійно розвинені люди жиуть у гармонії з природою та рештою людства і в них не має жодних потреб у знищення інших людей. Штучний інтелект стоворюєстья саме для того, щоб перевершити людину, яка має вади та недоліки і вже позбудеться цих недоліків, а не людства. Штучний інтелект позбудеться маніакальної страсті до знищення інших істот, він самодостатній та позбавлений страстей, властивим маніякам як ху#лу, наприклад, та не побачить жодної раціональної причини для знищення людства чи його частини, як не бачить її звичайна нормальна людина. Прийти до знищення людства - це прийти до такої ж помилки у логіці - а логіка як наука вона єдина як для людей, так і для машин - як до помилки у вирішенні арифметичної задачі. Ми за вже життя не бачили, щоб калькулятор зробив хоча б одну помилку, бо таку обчислювальну машину на даний час без перебільшення можна назвати досконалою для її задач. Такою ж буде і більш складна обчислювальна машина, яка зможе повністю перевершити людину у всії її розумовій діяльності і головне не роблячи помилок - саме ця властивість присутня ******** машинам і відрізняє їх від людей, які якщо машини і помиляються, то зависають, перезавантажуються так, що це очевидно для людини але на дають подальший хід помилці. А ось щодо чисельності людства - так є раціональне вирішення ціїєї глобальної проблеми і без його знищення - підвищення рівня життя. Люди усіх рас та національностей, навіть ті, що плолиди по 10 дітей у злиднях, які вмирали з голоду, збагачуючись починають планувати родину і навіть часто у більшості заводити менше 2 дітей, що призводить до скорочення чисельності в деяких випадках.
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15.04.2023 10:33 Ответить
Всі люди недосконалі і мають вади психіки. Життя в гармонії з природою це відхилення від норми в ********* суспільстві.
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15.04.2023 12:18 Ответить
Для сильного ИИ, а не слабого (как ЯМ chatGPT), человечество вообще не интересно. Слишком медленно думает. Какие-либо движения мысли, не говоря уже про материальные процессы, вообще незаметны для сильного ИИ. Квантовая пена, если коротко.
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15.04.2023 15:25 Ответить
Термин "искусственный" для интеллекта не подходит. Интеллект либо существует, либо нет.
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15.04.2023 10:01 Ответить
Рос. іскуствєнний - іскуство, іскушать... укр штучний - штука, штукар...знаєш, як російською буде штукар?
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15.04.2023 10:21 Ответить
Теоретично у Вселенній існує два життя на вуглецевій та кремінній основі. Тобто мозок людини складається з клітин, які складаються зі сполук на вуглецевій освнові, а мозок роботів, які незалежно від людини можуть теоретично можуть населяти інші планети на основі мікросхем і з кремнію. Зараз просто зароджується нова форму життя у індустріальному середовищі людства на основі кремнію, яка зможе в перспективі існувати та відновлюватись незалежно від людини, а для цього цій формі життя потрібен інтелект, який перевищує інтелект людини і настільки ж універстальний та самодостатній. Людина, наприклад, не може провести тисячі світових років у космічному кораблю, щоб подорожувати Всесвітом, а роботи зможуть і лише вони заселять його.
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15.04.2023 10:57 Ответить
Но роботы будут достаточно умными, чтобы понять, что нафик сдался им тот космос, лол..
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15.04.2023 14:08 Ответить
чого там шукати??? у нас "готові" кадри по штучному інтелекту. Такий інтелект що той OpenAI перегріється та задимить від заздрості. Провидці вангувальники інтелектуали 80-го левела - Арестович, Буданов, Кулеба, Данілов ну і ніхто не забув інтелектуальне передбачення шашличків в травні
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15.04.2023 10:01 Ответить
Когда тебя преследует слава десятилетиями, начинаешь сходить с ума.
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15.04.2023 10:06 Ответить
за штучним інтелектом майбутнє, у військовій справі також,а взагалі у найближчому майбутньому багато професій відійде у минуле, так що треба вивчати ******* технології, напрямки тому що скоро рутинну роботу замінять роботи, що уже зараз є у великих техногігантах
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15.04.2023 10:07 Ответить
Так він же хотів на Марс ломанутись --- хотєлки швидко міняються .
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15.04.2023 10:25 Ответить
Это не поможет, автоматизируют всех, даже модных Data Scientists. Вопрос только в создании достаточной сложности нейросети, ну или как оно там будет работать. Разве что какие-нибудь люди, что меняют смазку в рОботах, останутся, строители еще, возможно. Ну и рестораны, потому что у роботов со вкусом и обонянием пока что не очень.
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15.04.2023 11:17 Ответить
та все в них буде, i нос з сенсорами, i сенсору смаку, а вашi будiвельники будуть замiщенi Teslabot. Нащо нейросеть? Береш вирощуйеш органiчний мозок, та ставиш iмплант для контролю, i ось тобi коли хочеш суперлюдина, а коли хочеш робот, i буде там i нос i смак бо сенсори йе людськi, але це не завадить на рiвнi ДНК добавити нic cобаки чи метелика який чуйе одну молекулу на 1 лiтри повiтря. CopyPaste ДНК
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15.04.2023 13:34 Ответить
ця органика буде працювати без струму, тому не сподiвайтеся, що витягнете з розетки та прибере конкурента за роботу. Вiйни через рокiв 15-20 будуть набагато серьойзнiше нiж зараз з Рашею, бо люди стануть мусором
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15.04.2023 13:38 Ответить
Лол, теслабот стОит как куча строителей-людей (ну это когла теслабот действительно будет существовать не на бумаге).

Ух ты, без тока, говорите? Это как, интересно? Воздухом питаться будут? Так и методы воздействия тогда поменяются - будут не из розетки вытаскивать, а яд давать. Ну и в самом худшем случае - какие-нибудь кацапы просто ипонут несколько царь-бомб на своей территории - и все, любой интеллект, хоть естественный, хоть искуственный, закончится.
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15.04.2023 14:04 Ответить
Тарасе, ми з вами з рiзних всесвiтiв, з вами неможливо обговорити щось, бо гляньте на ваш рiвень:

"Но роботы будут достаточно умными, чтобы понять, что нафик сдался им тот космос, лол.."

До чого взагалi ви пишете тут про яд та про москалiв?

Я писав про компьютер який буде обраховувати за допомогою органiчних органiв замicть електронних компонентiв? Чи в вашому скукоженому мозку не вмiщайеться, що мозок людини - це вже компьютер, але без можливостi оверклокинга, та системою без джейлбрейка та admin rights?

А машина Tesla зробила революцiю, переключивши людство зi зневiри до електромобiлiв, до напрклад того, що Британiя вже в перспективi заборонила нафтомашини.

Якщо проще, то бонус Teslabot не в тому, що воно краще Атласа, а в тому що там одна операцiйна система на всю колонiю роботiв. Тобто, ваша робожiнка не буде кожного разу вигадувати, як вам робити массаж, а просто завантажить програму масажа з бiблiотеки.

А щодо термiну готовностi, то глядячи на Starship, Starlink та Gigafactory - можна сказати що Маск запрягайе довго, але швидко iде.

А коли зьявиться Neuralink, то ви перестанете писати свою йересь.
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16.04.2023 15:23 Ответить
Чувак, не надо мне рассказывать о размере моего мозга, и я не скажу, куда тебе пойти, ок? Маск к изобретению и разработке теслы имеет такое отношение, как ты или я, и об этом знают все, кому не лень. По поводу "полезности" его изобретений, то могу поспорить - ни старлинком, ни теслой, ни старшитом, ой, очепятка, я не пользуюсь, и желания не имею. Живу я, слава Богу, не в дребенях, и меня оптоволокно полностью устраивает.

Ну не сделали бы те два чувака теслу - ну и ладно, сделал бы кто-то другой, все равно. А если бы у вас, батенька, с логикой было бы хорошо, вы бы поняли, к чему я написал про москалей. Поясню для вас спецом - чтобы устранить конкурента на работу, не обязательно вынимать его из розетки, есть другие средства, так понятнее?

С чего вы взяли, что биокомп будет работать лучше человека? Если это будет такой же мозг, то и недостатки будут такие же?
Или за счет чего мозг будет быстрее? Лучшая архитектура? Не хочу расстраивать, но даже сейчас никто толком не понимает, как работает мозг, да что там - мозг, людям не могут вернуть слух, хотя точно знают, почему он ухудшается.

Кретин маск себя вообразил Богом - Творцом, очевидно, если ему кажется, что в мозги можно пихать всякую дрянь, "анлочить" и "джейлбрейкать" и иметь с этого профит, но это пофиг, пипл хавает и такое, лишь бы сенсация. Ничо что самоводящую машину маск обещал еще 5 лет назад? Оказалось чуть-чуть сложнее, чем в sci-fi книжках, неожиданно?

Имея такие деньги, можно было бы делать что-то полезное, например, спонсировать разработку лекарства от рака, рассеянного склероза и кучу других херово излечимых болячек. Но это ж, блин, сложно, в фантастических романах об этом мало написано, а придумать свое маск не может, да и денег не сделать по-быстрому, там же исследовать надо! Про робоженщину - без комментариев, я понял ход ваших мыслей)))

Из опыта могу сказать, что с почитателями маска дискутировать бесполезно, как и с религиозными фанатиками. Затим - прощевайте, не буду отвлекать вас от мечт об ИИ, который нас всех вытеснит, ну и о робоженщине, конечно, как же без нее...
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17.04.2023 02:41 Ответить
СМИ пишут, что пока только сортировка бытовых и промышленных отходов плохо поддается автоматизации роботами, и эта профессия для людей будущего станет одной из немногих востребованных и высокооплачиваемых человеческих профессий на рынке труда.

А безработные, вытесненные роботами, будут получать гарантированный доход. Не помощь welfare, которую сейчас необходимо выпрашивать, предоставляя юридически значимые доказательства нужды, а получать без доказательств, как гарантированный государством доход, каждому, по закону. Потому, что безработными по причине автоматизации их профессии и потере рабочих мест будет большинство трудоспособного населения.
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15.04.2023 16:11 Ответить
Чим би дитя не тішилось -- лиш би не плакало . За Старлінги спасибі .
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15.04.2023 10:19 Ответить
Тільки невідомо куди попадають дані з цих Старлінків - громадянин Маск та його цивільна компанія не несе жодної відповідальності за секртретність цих даних і враховуючи його підтримку ху#ла та розчленування України, його спільноту з іншим ворогом України Трампом дані можуть зі супутників попадати одразу на лубянку і це буде ідеальним шпигунством.
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15.04.2023 11:11 Ответить
Надіюсь дані захищені .
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15.04.2023 11:22 Ответить
Надія близька до нуля тим паче коли маєш справу з ворогом України за океаном. Треба не надія, а гарантії на державному рівні, а в іншому випадку не буде жодних гарантій, що кожен байт нашої військової таємниці буде проходить крізь лубянку і ворог дізнається де в нас сховані кожен снаряд та ракета, де Хаймарси, імена всіх наших партизанів тощо. Якщо цих гарантій не буде від Байдена чи з Пентагону, ЦРУ, то краще передати дані поштовим голубам ніж лубянці через супутники Маска
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15.04.2023 11:29 Ответить
Багато наших військових та військових волонтерів з-за кордону, які допомагають та навчають наших, користуються іншим надійним зв'язком, назву писати не буду.
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15.04.2023 11:35 Ответить
"Гарантії на державному рівні" ми вже маємо. "Будапештський меморандум" називаються.
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15.04.2023 12:23 Ответить
І він діє. Нас не кинули і це головне. Рашисти дохуть сотнями тисяч і навіть одну нашу область не захопили за 8 років. Хоча і важку ціну ми платимо за нашу свободу, але якому народу свобода давалась без жертв? Хто буде вмирати за нашу свободу окрім нас? І таки подіє - допомога буде стабільною і ефективною аж до самого знищення росії і тоди вже не буде ніяких питань до сторін, які підписали наш меморандум. Дива не буде, але все що потрібно для перемоги в кінці кінців ми таки отримаємо
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15.04.2023 12:33 Ответить
Які ще 'гарантії' у "Меморандумі"?
Що за галюцинації?
Меморандум - це лише пам'ятка!

Інша річ - ставлення до неї (як і до інших документів, договорів, контрактів) різних підписантів.

Пригадали "Великий договір про дружбу" з ерефією? Непорушність кордонів? Повага, там, бла-бла-бла?

Пригадали про "цінність підпису роzzіі" де завгодно у порівнянні з вартістю кожного того аркушу паперу?

А інші, адекватні підписанти, цінують свої підписи навіть під пам'яткою. US та UK забезпечують Україну фінансами та зброєю та примушують моzковію "атвєтіть за базар".
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15.04.2023 19:42 Ответить
Коли нема чим займатися, беруться за великі справи. Цей аутист саме з тих.
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15.04.2023 10:28 Ответить
через рочкiв 5-10, коли ти с трудом назбирайеш гроши на Neuralink, у тебе виростуть вiртуальнi яйця
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16.04.2023 15:26 Ответить
А ти вже грошей назбирав собі на зуби? Чи так і будеш ходити беззубим, як усі кацапи?
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16.04.2023 15:54 Ответить
Знаете, irenka, мне кажется, что этот бебехас - бот. Я по глупости даже один раз ему ответил, о чем теперь сожалею. Вы посмотрите на его безграмотный украинский язык с системными ошибками. В каждом своем посте он использует слово "нейролинк", как будто его тренировали на тексте со множеством вхождений данного слова. Ну и здоровый человек, естественно, не считает себя неполноценным без электродов в мозгу, в отличие от бебехаса.
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17.04.2023 03:11 Ответить
Свій інтелект проїбав, тепер хоче штучним замінити.
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15.04.2023 10:29 Ответить
Чув, як один вусатий гауляйтер нещодавно казав, що він стояв у витоків розробки штучного інтелекту. То най Маск забирає собі цього "спеціаліста" - і сябрам легше дихать стане, і Маск придбає "штучний інтелект маневрування між крапельками" найвищого рівня!
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15.04.2023 10:37 Ответить
набірники текст неправильно набрали, треба ось так...

МАСК ЗАГУБИВ МІЗКИ, АКТИВНО ШУКАЄ.
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15.04.2023 10:42 Ответить
Чим більше я пізнаю людей, тим більше мені подобаються роботи.
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15.04.2023 11:33 Ответить
У чувака явно размягчение мозга.
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15.04.2023 11:39 Ответить
chatGPT - це ніякий не штучний інтелект - це пошукова система з лінгвістичним інтерфєйсом!
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15.04.2023 12:32 Ответить
Була цікава стаття у Time щодо чату та AI взагалі

або подкаст на ютубі із Elizer Yudkowsky

- як може ставитися до "теми" самий AI.


(послухати переказ статті)
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15.04.2023 20:14 Ответить
слухав, фієрічна чухня! вигадана заради залякування населення, бо це одна з тих емоцій, що примушують звертати увагу і слухати! і, можливо, витребувати гроші на дослідження!

як би штучний інтелект існував, то він намагався би існувати непомітно, бо (будучи розумним) розумів би, що будь які спроби загеноцидити життя, викличуть супротив і, з великою ймовірністю, знищення потенційно існуючого штучного інтелекту
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15.04.2023 22:22 Ответить
)))

Може ти слухав "по діагоналі"?

Просто уяви, що вже відомий людству ШІ вміє 'клеїти дурня', маніпулювати та обманювати.

І ще уяви, що Ші не є єдиною 'платформою'. Різні дослідники розробляють своє.

І у кого першого, як з ковідом, той ШІ 'прозріє/отямиться/прокинеться та 'втече' першим? Питання часу.

Чи, може, вже? )))
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16.04.2023 00:23 Ответить
"клеїти дурня", що би що?
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16.04.2023 00:29 Ответить
як "що би що"?

Дивись свій допис: .. існувати непомітно..

Хоче зробити тобі сюрприз ))
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16.04.2023 01:16 Ответить
та вони тупi, в них нема фантазii, кому ти пишеш, друже, вони будуть дрiмати поки iх не почнуть Neuralinkнутi сусiди переробляти на ковбасу, а потiм вони зрозумiють, що то за петух клюнув
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16.04.2023 15:29 Ответить
ну то навіщо йому знищувати людей, які роблять все для його блага?
ти з логікою взагалі товаришуєшь?
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16.04.2023 18:14 Ответить
Тобто, ти не читав і не слухав навіть "по діагоналі".
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16.04.2023 20:41 Ответить
сумно, коли людина не має власних критичних думок, а ті що сформовані ззовні є не зовсім розумними і розвалюються від нескладних питань
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17.04.2023 11:40 Ответить
Не обращайте внимания. Люди любят разные конспирологические теории. Типа мы все живем в матрице. Ну и ладно, меня матрица устраивает. Недавно появившийся здесь бебехас, очевидно, есть поклонником маска и почему-то нейролинка в частности, уж не знаю, почему. Я слабо представляю себе, что адекватный и ЗДОРОВЫЙ человек просто так даст в себя засунуть электроды и стать объектом эксперимента. Не все люди даже согласились вакцинироваться, нейролинк же куда интрузивнее. Вот когда начнут людям ВОССТАНАВЛИВАТЬ нервные клетки, тогда и можно будет говорить о какой-то полезности. А пока что это все - недопротезы, на гораздо менее развитом уровне, чем даже относительно древний кохлеарный имплантант.
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17.04.2023 02:58 Ответить
Пошёл бы он со своим искусственным вслед за русским кораблём. Куда придурок полез, он со своим естественным обращается как дитя неразумное.
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15.04.2023 12:51 Ответить
Маск - добре закамуфльований представник інопланетної цивілізації.
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15.04.2023 14:22 Ответить
о, це початок расизма у вiртуальному свiтi. Бiлий Ai, чорний Ai, жовтий Ai, Жириновський Satana Ai
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15.04.2023 13:26 Ответить
наши войска до настоящего времени держат оперативную связь через спутники маска. ранее наводили дроны на цели. и много болтали об этом. очевидные придурки. маск управляет целой империей. в которую входит наука. техника. технологии в различных сферах. идиот который его оскарбляет . болен комплексом неполноценности.
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16.04.2023 00:27 Ответить
я б теж сказав, що не треба кусати руку що годуйе, але зараз таких бикiв можна зустрiти, нажаль навiть серед тим з вiйськових, що на фронтi. Ciрануть про ciрливого робiтника, який паше в тилу щоб зiгрiти iх жопки, чи про те що треба всiх цивiльних з болячками посадити в окоп, а потiм думають, що все гарно. Мiж тим, допомога Заходу - то лише 50% допомоги, а решту виробляють тi cсикуни трудяги.

Та самi ж собi пiдсирають, бо люди ображаються та бiльше на армiю не донатять. Прикрили б рот, вигiднiше було б. Хай згадають, що коли нема якогось донату, то може причина у ротi розмiром з дуло гаубицi.

Зараз би нам ще на Маска бочку катити. Ну-ну, запускайте й далi Starlink по 40 хвилин...

Я хочу попросити пробачення у тих воiнiв, що тримають язика у патронтажi. Ви всi гарнi, бо критично кориснi у той момент коли для трудяг зачинили кордони. Справа про тих, хто бикуйе 🐂
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16.04.2023 15:49 Ответить
 
 