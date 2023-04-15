Маск создал компанию по развитию искусственного интеллекта. Активно ищет кадры, - WSJ
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Американский миллиардер Илон Маск основал компанию X.AI, которая будет работать в сфере искусственного интеллекта. Она собирается конкурировать с компанией OpenAI, создавшей ChatGPT.
Об этом пишет The Wal Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Компания зарегистрирована в Неваде. Ее директором является сам Маск. Название совпадает с брендом названия X Corp., который миллиардер присвоил Twitter. В будущем Маск планирует создать "приложение для всего" под брендом "X".
Маск раньше нанял Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, принадлежащего корпорации Alphabet. СМИ со ссылкой на источники также сообщают, что предприниматель активно пытался нанять людей из компании OpenAI, но практически безрезультатно.
По данным Financial Times, сейчас принадлежащие Маске Tesla и Twitter собирают команду специалистов в области искусственного интеллекта, а глава компаний ведет переговоры с инвесторами Tesla и SpaceX о привлечении капитала в стартап.
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Бухаешь от души... (с) Орлуша
Слабий ШІ є "підсилювачем" власного інтелекту людини. Він обмежено небезпечний, і порушення правил користування "підсилювачем",так само, як порушення ПДР водієм призводить до катастроф із жертвами, або менш руйнівних наслідків.
Справжню небезпеку для людства являє СИЛЬНИЙ штучний інтелект.
Насамперед через технологічну сингулярність, яку він створює через самовідтворювання та самовдосконалення (поза можливостями людини впливати на ці процеси).
Сильний ШІ сам встановлює правила виживання, інтелект людини зовсім непомітний для сильного ШІ, який живе в масштабі часу технологічної сингулярності.
Ух ты, без тока, говорите? Это как, интересно? Воздухом питаться будут? Так и методы воздействия тогда поменяются - будут не из розетки вытаскивать, а яд давать. Ну и в самом худшем случае - какие-нибудь кацапы просто ипонут несколько царь-бомб на своей территории - и все, любой интеллект, хоть естественный, хоть искуственный, закончится.
"Но роботы будут достаточно умными, чтобы понять, что нафик сдался им тот космос, лол.."
До чого взагалi ви пишете тут про яд та про москалiв?
Я писав про компьютер який буде обраховувати за допомогою органiчних органiв замicть електронних компонентiв? Чи в вашому скукоженому мозку не вмiщайеться, що мозок людини - це вже компьютер, але без можливостi оверклокинга, та системою без джейлбрейка та admin rights?
А машина Tesla зробила революцiю, переключивши людство зi зневiри до електромобiлiв, до напрклад того, що Британiя вже в перспективi заборонила нафтомашини.
Якщо проще, то бонус Teslabot не в тому, що воно краще Атласа, а в тому що там одна операцiйна система на всю колонiю роботiв. Тобто, ваша робожiнка не буде кожного разу вигадувати, як вам робити массаж, а просто завантажить програму масажа з бiблiотеки.
А щодо термiну готовностi, то глядячи на Starship, Starlink та Gigafactory - можна сказати що Маск запрягайе довго, але швидко iде.
А коли зьявиться Neuralink, то ви перестанете писати свою йересь.
Ну не сделали бы те два чувака теслу - ну и ладно, сделал бы кто-то другой, все равно. А если бы у вас, батенька, с логикой было бы хорошо, вы бы поняли, к чему я написал про москалей. Поясню для вас спецом - чтобы устранить конкурента на работу, не обязательно вынимать его из розетки, есть другие средства, так понятнее?
С чего вы взяли, что биокомп будет работать лучше человека? Если это будет такой же мозг, то и недостатки будут такие же?
Или за счет чего мозг будет быстрее? Лучшая архитектура? Не хочу расстраивать, но даже сейчас никто толком не понимает, как работает мозг, да что там - мозг, людям не могут вернуть слух, хотя точно знают, почему он ухудшается.
Кретин маск себя вообразил Богом - Творцом, очевидно, если ему кажется, что в мозги можно пихать всякую дрянь, "анлочить" и "джейлбрейкать" и иметь с этого профит, но это пофиг, пипл хавает и такое, лишь бы сенсация. Ничо что самоводящую машину маск обещал еще 5 лет назад? Оказалось чуть-чуть сложнее, чем в sci-fi книжках, неожиданно?
Имея такие деньги, можно было бы делать что-то полезное, например, спонсировать разработку лекарства от рака, рассеянного склероза и кучу других херово излечимых болячек. Но это ж, блин, сложно, в фантастических романах об этом мало написано, а придумать свое маск не может, да и денег не сделать по-быстрому, там же исследовать надо! Про робоженщину - без комментариев, я понял ход ваших мыслей)))
Из опыта могу сказать, что с почитателями маска дискутировать бесполезно, как и с религиозными фанатиками. Затим - прощевайте, не буду отвлекать вас от мечт об ИИ, который нас всех вытеснит, ну и о робоженщине, конечно, как же без нее...
А безработные, вытесненные роботами, будут получать гарантированный доход. Не помощь welfare, которую сейчас необходимо выпрашивать, предоставляя юридически значимые доказательства нужды, а получать без доказательств, как гарантированный государством доход, каждому, по закону. Потому, что безработными по причине автоматизации их профессии и потере рабочих мест будет большинство трудоспособного населения.
Що за галюцинації?
Меморандум - це лише пам'ятка!
Інша річ - ставлення до неї (як і до інших документів, договорів, контрактів) різних підписантів.
Пригадали "Великий договір про дружбу" з ерефією? Непорушність кордонів? Повага, там, бла-бла-бла?
Пригадали про "цінність підпису роzzіі" де завгодно у порівнянні з вартістю кожного того аркушу паперу?
А інші, адекватні підписанти, цінують свої підписи навіть під пам'яткою. US та UK забезпечують Україну фінансами та зброєю та примушують моzковію "атвєтіть за базар".
МАСК ЗАГУБИВ МІЗКИ, АКТИВНО ШУКАЄ.
або подкаст на ютубі із Elizer Yudkowsky
- як може ставитися до "теми" самий AI.
(послухати переказ статті)
як би штучний інтелект існував, то він намагався би існувати непомітно, бо (будучи розумним) розумів би, що будь які спроби загеноцидити життя, викличуть супротив і, з великою ймовірністю, знищення потенційно існуючого штучного інтелекту
Може ти слухав "по діагоналі"?
Просто уяви, що вже відомий людству ШІ вміє 'клеїти дурня', маніпулювати та обманювати.
І ще уяви, що Ші не є єдиною 'платформою'. Різні дослідники розробляють своє.
І у кого першого, як з ковідом, той ШІ 'прозріє/отямиться/прокинеться та 'втече' першим? Питання часу.
Чи, може, вже? )))
Дивись свій допис: .. існувати непомітно..
Хоче зробити тобі сюрприз ))
ти з логікою взагалі товаришуєшь?
Та самi ж собi пiдсирають, бо люди ображаються та бiльше на армiю не донатять. Прикрили б рот, вигiднiше було б. Хай згадають, що коли нема якогось донату, то може причина у ротi розмiром з дуло гаубицi.
Зараз би нам ще на Маска бочку катити. Ну-ну, запускайте й далi Starlink по 40 хвилин...
Я хочу попросити пробачення у тих воiнiв, що тримають язика у патронтажi. Ви всi гарнi, бо критично кориснi у той момент коли для трудяг зачинили кордони. Справа про тих, хто бикуйе 🐂