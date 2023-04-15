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Новости Экономика
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ВВП (633) НБУ (4807) прогноз (677)

Экономика оживляется, реальный ВВП в этом году не упадет, - прогноз НБУ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ввп

В 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 29,1%. Это величайшее годовое падение экономики за всю историю страны. Но уже в текущем году ожидается рост.

Об этом говорится в комментарии Национального банка, сообщает Цензор.НЕТ.

В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения РФ уже в I квартале 2022 года падение экономики достигло 14,9%. Во ІІ квартале 2022 года реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении.

Однако успехи ВСУ и антикризисные меры правительства и Нацбанка позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию.

По данным НБУ, еще весной появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени. В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ квартале.

Читайте также: Прямые потери от войны с РФ – 2/3 довоенного ВВП Украины, - НБУ

Но в конце года восстановление экономики прервалось из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в Украине. Часть предприятий адаптировалась к перебоям. Остальные не смогли приспособиться к этим условиям. Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в IV квартале – до 31,4% в годовом измерении.

В НБУ отмечают, что фактическое падение ВВП Украины было в 2022 году меньше прогнозов многих организаций.

Читайте также: Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 и 2024 году

По данным Нацбанка, в начале 2023 года экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.

"Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП", - говорится в обзоре.
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Топ комментарии
+24
За рахунок чого економіка має пожвавитися? Я, звичайно, не економіст, але розумію, що жодних причин для зростання немає. Анекдоти для зебілів.
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15.04.2023 11:37
+13
Сторінка гумору.
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15.04.2023 11:39
+10
Тупість, прогнозу, залишає тільки думку про дебільну пропаганду на кшталт зомбораша, зомбомарафон.
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15.04.2023 11:37
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ще одна Ванга
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15.04.2023 11:36 Ответить
Такие заявления без самоката не делаются.
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15.04.2023 11:36 Ответить
Нічого,ось скоро піднімуть податок на пальне -ото економіка задовбеться пожвавлюватися...
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15.04.2023 11:36 Ответить
За рахунок чого економіка має пожвавитися? Я, звичайно, не економіст, але розумію, що жодних причин для зростання немає. Анекдоти для зебілів.
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15.04.2023 11:37 Ответить
ну це як в трупа, подальше падіння тиску неможливе, у порівнянні з попереднім періодом можна констатувати навіть "пожвавлення"
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15.04.2023 12:13 Ответить
Ціни будуть зростати на все, ось і причина. Сумарне ВВП виросте
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15.04.2023 13:39 Ответить
За рахунок інфляції Грошова маса зростає от і реальне ВВП але як подумати то геть не смішно ми живемо в цій країні
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15.04.2023 13:43 Ответить
За рахунок того, що почали працювати підприємства, які в 2022 році зупинялись. В Харкові є підриємства, які запускають виробництво в частково зруйнованих цехах. Якщо не економіст і не розумієш - краще промовчи, не будеш виглядати дебілом.
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15.04.2023 15:55 Ответить
Тупість, прогнозу, залишає тільки думку про дебільну пропаганду на кшталт зомбораша, зомбомарафон.
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15.04.2023 11:37 Ответить
це просто прогноз погоди),за день прийшов циклон і замість сонця дістаєте парасольки..в країні війна тому похибка таких прогнозів величезна.
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15.04.2023 11:38 Ответить
Сторінка гумору.
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15.04.2023 11:39 Ответить
для порівняння у СРСР в 1942 р падіння ВВП було 24% і зростання на 18,7% в 1944-му, коли була допомога США

в нас, коли є допомога США і Європи падіння ВВП складає 29,1%.

тому всі ці талановити "яйця" не самі смішні клоуни
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15.04.2023 13:01 Ответить
Не рівняйте з СРСР, тоді була планова економіка, гроші по іншому рахувалися, не було реального курсу валют, навіть такого поняття, як ПДВ не було. До речі, зарплатня у солдата під час другої світової війни всього було 20-50 рублів. А кусок мила під час війни на ринку коштував 50 рублів, буханка хліба 200-300 рублів. І тих копійок грошей солдати не бачили, бо їх всі примусово переводили у державні грошові займи. Звісно при таких цінах ВВП зростало. В нас теж ,вже цибуля по 50 гривень, буде ВВП зростати
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15.04.2023 13:38 Ответить
валовий внутрішній продукт це спрощено все що вироблено на території країни, СРСР перейшов "на військові рейки" тобто споживче виробництво звісно впало а у ВПК вирісло, а в нас НЕ ВИРІСЛО

і навіть не враховуючи того в СРСР були окуповані найбільш потужні промислові та сг території, та і взагалі не дуже коректно порівнювати бо ні в Україні ні в РФ нема загальної мобілізації тощо

ці 30% - страшні і свідчать або про феноменально некомпетентність або про таке ж крадійство, а швидше все разом

якщо ці ж люди будуть займатись і "відбудовою" ми з дупи не вилізимо найближчі років 100

і це ще треба перемогти
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15.04.2023 14:10 Ответить
Ні, не вгадали. Просто на південному сході були найбільші заводи і підприємства України, які приносили найбільше грошей. Наприклад, Азовсталь, Ммк Ілліча, Азот, Запорожьска АЕС. А ті що залишилися, втратили можливість експорту металу і руди через блокировку Чорного моря руснею. Яка дозволила лише зерно експортувати морем. СРСР ніколи не був повністю блокований на відміну.
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15.04.2023 16:21 Ответить


Дніпропетровська
Харківська
Львівська
Київська
Одеська
Донецька
...
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15.04.2023 16:47 Ответить
Дніпропетровська теж не дуже працює, южмаш у перший день війни ракетами обстріляли. Про харківську, запоріжську, херсонську, одеську теж думаю, питань не буде
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15.04.2023 23:52 Ответить
А те, що наше ВПК працює дуже слабо- за це розстрілювати треба вже.
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15.04.2023 16:23 Ответить
Цены растут безумно.
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15.04.2023 11:40 Ответить
Ну, і як це пов'язано із темою росту економіки?
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15.04.2023 11:59 Ответить
Возможно напрямую.. ))
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15.04.2023 12:11 Ответить
якшо ту саму кількість товарів чи послуг продати вдвічі дорожче, то ВВП також виросте саме вдвічі
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15.04.2023 12:34 Ответить
це ви в путіна навчились?
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15.04.2023 13:14 Ответить
це я в підручнику з економіки навчився
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15.04.2023 13:21 Ответить
тоді почитайте про "індекс цін"
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15.04.2023 13:34 Ответить
та я б краще почитав про те, які ціни вони брали для вирахування реального ВВП
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15.04.2023 13:59 Ответить
умовно беруть шо шмат мила коштує 100 грн і в 2019р і в 2023р і рахують
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15.04.2023 14:11 Ответить
а в 2019 по якій ціні рахували мило, якшо воно в 2018 коштувало 70 грн ?

подорожчання постійне, тому шо таке постійні базові ціни - питання темне
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15.04.2023 18:30 Ответить
але пкс дає більш реальні результати
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15.04.2023 14:14 Ответить
умовно.

пів країни годується з дач та огородів і п'є самогонку
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15.04.2023 18:42 Ответить
Про індекс цін. Цібуля до 24 лютого коштувала 12 гривень, це було десь 40 центів . Зараз цибуля коштує біля 50 гривень, це півтора доллара. Індекс не врятує)
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15.04.2023 23:58 Ответить
Покажіть мені інвесторів, які планують вкладати кошти в Україну цього року? Всі намагаються лише якомога швидше вивести їх з України. До цього додайте міграцію трудових ресурсів за межі України, тотальну мобілізацію, через яку багато підприємств змушені були зменшити об'єми виробництва, або взагалі закритися, продовження обстрілів та руйнуваннятє інфраструктури і т.д. Яке зростання, чи вони всіх вважають неучами?
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15.04.2023 11:45 Ответить
Відкрий очі, і подивись довкола, скільки всього вже відбудували із зруйнованих об'єктів.
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15.04.2023 15:56 Ответить
Новий Абдристович?
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15.04.2023 11:46 Ответить
Падение экономики продлится еще 2-3 недели
Инфляция исчерпала свои резервы
Летом выйдем на показатели 2019 года
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15.04.2023 11:59 Ответить
Мережі супермаркетів Сільпо та Фора не сплачують ПДВ
Це може перевіріти кожен.по чеках.Ось так руйнують державу.
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15.04.2023 11:53 Ответить
Якщо їх не пишуть на чеках ПДВ, то значить вони їх не сплачують?)
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15.04.2023 13:32 Ответить
Так.
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15.04.2023 16:44 Ответить
з сайта Фора- Ціни наведено у гривнях з урахуванням ПДВ та акційної знижки
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16.04.2023 00:01 Ответить
руйнують державу невідшкодування ПДВ від держави
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15.04.2023 13:33 Ответить
Вони не платники ПДВ згідно діючого законодавста. Чого б це їм платити ПДВ???
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15.04.2023 15:57 Ответить
Та ви що???а інщі платять.а воні звільнені?що ви втираєте....
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15.04.2023 16:43 Ответить
Читай податковий кодекс і будеш все знати. Якщо мізків, звичайно вистачить...
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15.04.2023 21:17 Ответить
судя по всему рост экономики идет благодаря росту цен на все и вся,добавляем к этому анонс повышения налогов .а с другой стороны урезание зарплат к минимальным даже у тех кто умудряется хоть как то выживать!!!вы млять откровенно издеваетесь??
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15.04.2023 11:55 Ответить
Епоха бідності закінчилась. Тепер епоха виживання, кому посчастить не згинути на фронті або під ворожею ракетою, той будете виживати. Добре, що Ахметов хоч свої статки примножив.
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15.04.2023 12:01 Ответить
неправду пишете, що ахметов статки примножив) Він навпаки через втрату Азовсталі і ММК імені іллича втратив майже дві третини своїх статків)
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15.04.2023 13:30 Ответить
Добре, вибачаюсь за дезинформацію. Дійсно, згідно форбс.юа статки Ахметова зменшились.
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15.04.2023 17:39 Ответить
Клоуни,ми вам не тупі кацапи,щоб так зухвало нам срати у мізки,та навішувати локшину на вуха )))
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15.04.2023 11:58 Ответить
Якщо вірити "українським" ЗМІ, то після 24 серпня 1991 року в Україні перестало працювати абсолютно все. І діти перестали народжуватися.
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15.04.2023 12:09 Ответить
плачь і срєжет зубовний...останній Перепис населення України 2001 рік -

"У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.

Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."

- і 24 години на добу 100% негативної інформації про Україну та українців. Кому це вигідно?
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15.04.2023 12:42 Ответить
Абсолютно згоден! українців в Україні стає все більше, а росіян - все менше! Є таке слово - деморалізація...в нас крадуть крадуть крадуть, а там - Супербацька, а там Суперпуцька!...і у результаті - 2019.
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15.04.2023 12:54 Ответить
А що не так? у 2001 так і було
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15.04.2023 13:29 Ответить
Брехня уведена у ранг державної політики.
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15.04.2023 12:11 Ответить
Економіка ну дуже пожвавлюється, навіть Київстар піднімає плату по тарифах із 27 квітня!
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15.04.2023 12:13 Ответить
Гетьманце зі Шмигалем це "виправлять"!
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15.04.2023 12:17 Ответить
Піля́т...
Нас півпланети фінансує, совість тра мати...
"Бальной уже ходіт. Но єщьо под сєбя!" (с)
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15.04.2023 12:32 Ответить
Кое-кто покупает Бентли, а кто-то то продолжает ходить пешком. Реальный ввп не упадет. Да, нацбанк?
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15.04.2023 13:16 Ответить
Ой! Rolls- Royce купил Пышный, глава НБУ.
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15.04.2023 13:21 Ответить
антикризові заходи уряду та Нацбанку дали змогу поступово стабілізувати макроекономічну ситуацію. -Точно заходи Зе уряду всіх врятували? А може вливання в економіку України від партнерів по 5 мільярдів доларів на місяць?
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15.04.2023 13:28 Ответить
Цікаве питання - впаде чи не впаде. Бо все залежить від того - до чого співставляти, до якого періоду часу! Якщо співставляти з минулим роком, коли падіння було 30 %, то ще треба добряче постаратися, щоб реальний ВВП упав! А от якщо порівнювати з довоєнним , будь-яким роком - то падіння все рівно буде дуже відчутним, тому що перекрити третину від його сумарного рівня - у новітній історії світу такого не було!
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15.04.2023 13:34 Ответить
Різні пройдисвіти керували країною....але таких брехливих ще не було....
"Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, - Пенсійний фонд" (Цензор .Бізнес 13.04.2023)
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15.04.2023 14:08 Ответить
крадуть гроші друкують гривню і брешуть.
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15.04.2023 14:19 Ответить
Звідки стільки тупих коментарів??? Запускаються підприємства, які зупинились в 2022 році. Що тут не зрозуміло?
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15.04.2023 16:01 Ответить
 
 