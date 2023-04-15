Экономика оживляется, реальный ВВП в этом году не упадет, - прогноз НБУ
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В 2022 году реальный ВВП Украины сократился на 29,1%. Это величайшее годовое падение экономики за всю историю страны. Но уже в текущем году ожидается рост.
Об этом говорится в комментарии Национального банка, сообщает Цензор.НЕТ.
В НБУ отметили, что из-за полномасштабного вторжения РФ уже в I квартале 2022 года падение экономики достигло 14,9%. Во ІІ квартале 2022 года реальный ВВП сократился на 36,9% в годовом исчислении.
Однако успехи ВСУ и антикризисные меры правительства и Нацбанка позволили постепенно стабилизировать макроэкономическую ситуацию.
По данным НБУ, еще весной появились первые признаки возобновления экономической активности, которое длилось летом и в начале осени. В результате падения реального ВВП замедлилось до 30,6% в годовом исчислении в ІІІ квартале.
Но в конце года восстановление экономики прервалось из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру, которые привели к существенному дефициту электроэнергии в Украине. Часть предприятий адаптировалась к перебоям. Остальные не смогли приспособиться к этим условиям. Дефицит электроэнергии привел к углублению падения ВВП в IV квартале – до 31,4% в годовом измерении.
В НБУ отмечают, что фактическое падение ВВП Украины было в 2022 году меньше прогнозов многих организаций.
По данным Нацбанка, в начале 2023 года экономика вернулась к восстановлению благодаря значительно лучшей ситуации в энергетике, дальнейшему приспособлению бизнеса и населения к условиям войны и международной поддержке.
"Ожидается, что экономика и дальше будет оживляться и в текущем году удастся избежать падения реального ВВП", - говорится в обзоре.
Пожалуйста, подождите...
в нас, коли є допомога США і Європи падіння ВВП складає 29,1%.
тому всі ці талановити "яйця" не самі смішні клоуни
і навіть не враховуючи того в СРСР були окуповані найбільш потужні промислові та сг території, та і взагалі не дуже коректно порівнювати бо ні в Україні ні в РФ нема загальної мобілізації тощо
ці 30% - страшні і свідчать або про феноменально некомпетентність або про таке ж крадійство, а швидше все разом
якщо ці ж люди будуть займатись і "відбудовою" ми з дупи не вилізимо найближчі років 100
і це ще треба перемогти
Дніпропетровська
Харківська
Львівська
Київська
Одеська
Донецька
...
подорожчання постійне, тому шо таке постійні базові ціни - питання темне
пів країни годується з дач та огородів і п'є самогонку
Инфляция исчерпала свои резервы
Летом выйдем на показатели 2019 года
Це може перевіріти кожен.по чеках.Ось так руйнують державу.
"У національному складі населення України переважна більшість українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року, чисельність українців зросла на 0,3 %, а їх питома вага серед мешканців України - на 5,1 відсоткового пункту.
Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їх кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній чисельності населення зменшилась на 4,8 відсоткового пункту і становила 17,3 %."
- і 24 години на добу 100% негативної інформації про Україну та українців. Кому це вигідно?
Нас півпланети фінансує, совість тра мати...
"Бальной уже ходіт. Но єщьо под сєбя!" (с)
"Два мільйони українців отримують зарплату менше мінімальної, їх кількість зростає, - Пенсійний фонд" (Цензор .Бізнес 13.04.2023)