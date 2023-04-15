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Германия призвала ввести санкции против атомной энергетики России

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,росія,обмеження,санкції

Правительство Германии выступило за введение санкций ЕС в отношении атомной промышленности России.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - говорится в заявлении.

По мнению Хабека, Евросоюзу следует усиливать независимость от России.

"Мы уже далеко продвинулись во многих областях, в том числе и в сфере энергетики. Остался только атомный сектор", - отметил вицеканцлер ФРГ.

Он отметил, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано.

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"Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", – подчеркнул он.

Вицеканцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики требуется переходный период.

"Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", – отметил он.

Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые, несмотря на войну в Украине, продолжают получать уран из России..

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Топ комментарии
+8
Німеччино, не зупиняйся! Хабеку - шана.
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15.04.2023 12:20
+7
Респект.
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15.04.2023 11:59
+6
Мад'ярським аес кірдик.........
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15.04.2023 11:59
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Мад'яри будуть проти.
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15.04.2023 11:54 Ответить
Будет как с нефтью: выведут их из под санкций.
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15.04.2023 11:59 Ответить
Мад'ярським аес кірдик.........
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15.04.2023 11:59 Ответить
Респект.
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15.04.2023 11:59 Ответить
15 апреля в ФРГ должны быть отключены три последних атомных энергоблока.

в субботу будут остановлены последние атомные электростанции Германии: Emsland, Isar 2 и Neckarwestheim 2. Сбывается ли сейчас ваша мечта как противника атомной энергетики?

Карстен Хинрихсен: Да, по крайней мере, я очень рад, что нынешние атомные электростанции отключаются после более чем 40 лет протестов. Тем не менее, век ядерной энергетики в Германии не закончился. Мы продолжаем производить топливные элементы для всего мира и до сих пор не знаем, что делать с радиоактивными отходами.
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15.04.2023 12:19 Ответить
В Азиатском регионе прогнозируется удвоение количества энергоблоков до 2030-го года. Их станет вдвое больше чем в Европе.
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15.04.2023 12:27 Ответить
В Азії майже 4 мільярди пердунів - нафіг їм ті АЕС? Там все на біометані можна.
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15.04.2023 12:57 Ответить
Удобріть поля тими відходами. Та швиденько горох сійте.
Горох вродить дебелий - як картопля. І з газом проблем не буде.
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15.04.2023 13:03 Ответить
Деякі європейські країни відмовилися від атомної енергетики раніше. Піонером стала Швеція, що зробила це незабаром після Чорнобильської аварії. Італія тоді також вирішила закрити дві останні атомні електростанції. В Італії це рішення залишилося незмінним, а от у Швеції відмова від атомної енергетики була скасована в 1996 році. Сьогодні шість атомних електростанцій там виробляють близько 30 відсотків електроенергії, що її потребує країна. Інші європейські країни, як-от Нідерланди і Польща, планують розширювати виробництво, Бельгія відкладає заплановану поетапну відмову. Франція зі своїми 57 реакторами завжди була провідною країною у атомній галузі, і, судячи з усього, так воно залишатиметься й у майбутньому. 13 з 27 країн ЄС хочуть використовувати ядерну енергію в найближчі роки або навіть розширювати її потужності. Але багато експертів сумніваються, що це станеться.
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15.04.2023 17:26 Ответить
За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), зараз у світі експлуатуються 422 ядерні реактори, середній вік яких становить близько 31 року. Однак, як зазначається в останньому звіті МАГАТЕ, про ядерний ренесанс не може бути й мови. У звіті вказується, що світова атомна енергетика досягла свого піку в 1996 році - тоді частка електроенергії, виробленої на АЕС, сягала 17,5 відсотка. "У 2021 році цей показник вперше за чотири десятиліття впав нижче десяти відсотків", - констатується в звіті МАГАТЕ.
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15.04.2023 17:30 Ответить
Водночас Китай, Росія та Індія мають намір будувати нові атомні електростанції. Китай уже виробляє більше атомної енергії, ніж Франція. Росія та Індія також активно працюють над реалізацією своїх планів. Знову і знову стверджується, що розвиток атомної енергетики захищає клімат, оскільки під час її використання майже не продукується вуглекислого газу. Навіть Японія хоче повернутися до атомної енергетики, незважаючи на землетрус 2001 року, який спричинив вибухи кількох ядерних реакторів один за одним. Тоді всі атомні електростанції були спочатку зупинені. Але поступово деякі реактори повернули в мережу. Тепер японський уряд ухвалив рішення: бідна на ресурси країна хоче побудувати нові реактори і дозволити старим працювати до 70 років. "Ми повинні повною мірою використовувати ядерну енергію", - заявив якось прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Згідно з опитуваннями, він отримує дедалі більшу підтримку серед населення після довгих періодів опору.
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15.04.2023 17:34 Ответить
Німеччино, не зупиняйся! Хабеку - шана.
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15.04.2023 12:20 Ответить
Велика шана! Величезна!!! Сама велика !!
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15.04.2023 13:03 Ответить
Это давно назревший вопрос, нужно немедленно вводить санкции, только конкретные и

жёсткие!
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15.04.2023 12:28 Ответить
От рашки по атому зависят только страны Восточной Европы, и немного Франция которая совместно с ТВЭЛ производит ядерное топливо и имеет с Россией проекты по утилизации ядерных отходов. Наверно поэтому Западная Европа не хочет давить по атому, потому что это было бы нечестно по отношению к восточным европейцам.
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15.04.2023 13:06 Ответить
Программа в Германии. К 2030 году не менее 80 процентов валового потребления электроэнергии должно покрываться за счет возобновляемых источников энергии. В 2022 году он составлял 46,2 процента.
Новые цели расширения для возобновляемых источников энергии:
цель расширения оффшорной ветровой энергии увеличивается как минимум до 30 гигаватт к 2030 году, к 2035 году - не менее 40 ГВт и к 2045 году - не менее 70 ГВт
В случае наземной ветроэнергетики необходимо ежегодно добавлять дополнительно 10 ГВт установленной мощности; Цель - около 115 ГВт к 2030 году.
Темпы расширения для солнечных систем должны увеличиться на 22 ГВт в год до 215 ГВт к 2030 году ГВт к 2030 году, к 2035 году - не менее 40 ГВт и к 2045 году - не менее 70 ГВт
В общем ********* может свой "мирный" атом засунуть себе в Жопу
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15.04.2023 13:12 Ответить
Германии некуда деваться. В отличие от французов, немцы не умеют хранить ядерные отходы.
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15.04.2023 13:36 Ответить
С ******** рашкой вообще ядерные станции опасно иметь. Сейчас себестоимость ветряной энергии в пять раз дешевле чем 10 лет назад. Всё что связано с Рашкой нужно Запрещать!
Франция объявила о новом плане из 10 мер по ускорению развития фотоэлектрической энергетики, включающем новые и существующие положения. Он рассчитан на поддержку установки более 3 ГВт в год по всей стране к концу 2025 года.
Многолетняя энергетическая программа страны (PPE) планирует достичь от 35,6 ГВт до 44,5 ГВт солнечной энергии к 2028 году. План устанавливает цель к 2025 году реализовать 1000 солнечных проектов на общественных землях, особенно вдоль автомагистралей, которые, как ожидается, будут преобладать рынок солнечной энергии.
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15.04.2023 14:28 Ответить
 
 