Германия призвала ввести санкции против атомной энергетики России
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Правительство Германии выступило за введение санкций ЕС в отношении атомной промышленности России.
Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", - говорится в заявлении.
По мнению Хабека, Евросоюзу следует усиливать независимость от России.
"Мы уже далеко продвинулись во многих областях, в том числе и в сфере энергетики. Остался только атомный сектор", - отметил вицеканцлер ФРГ.
Он отметил, что привилегированное отношение к российской атомной промышленности ничем не может быть оправдано.
"Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", – подчеркнул он.
Вицеканцлер Германии считает, что в вопросе о санкциях в отношении российской атомной энергетики требуется переходный период.
"Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", – отметил он.
Хабек сразу после визита в Киев в начале апреля призвал ввести санкции в отношении стран, которые, несмотря на войну в Украине, продолжают получать уран из России..
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в субботу будут остановлены последние атомные электростанции Германии: Emsland, Isar 2 и Neckarwestheim 2. Сбывается ли сейчас ваша мечта как противника атомной энергетики?
Карстен Хинрихсен: Да, по крайней мере, я очень рад, что нынешние атомные электростанции отключаются после более чем 40 лет протестов. Тем не менее, век ядерной энергетики в Германии не закончился. Мы продолжаем производить топливные элементы для всего мира и до сих пор не знаем, что делать с радиоактивными отходами.
Горох вродить дебелий - як картопля. І з газом проблем не буде.
жёсткие!
Новые цели расширения для возобновляемых источников энергии:
цель расширения оффшорной ветровой энергии увеличивается как минимум до 30 гигаватт к 2030 году, к 2035 году - не менее 40 ГВт и к 2045 году - не менее 70 ГВт
В случае наземной ветроэнергетики необходимо ежегодно добавлять дополнительно 10 ГВт установленной мощности; Цель - около 115 ГВт к 2030 году.
Темпы расширения для солнечных систем должны увеличиться на 22 ГВт в год до 215 ГВт к 2030 году ГВт к 2030 году, к 2035 году - не менее 40 ГВт и к 2045 году - не менее 70 ГВт
В общем ********* может свой "мирный" атом засунуть себе в Жопу
Франция объявила о новом плане из 10 мер по ускорению развития фотоэлектрической энергетики, включающем новые и существующие положения. Он рассчитан на поддержку установки более 3 ГВт в год по всей стране к концу 2025 года.
Многолетняя энергетическая программа страны (PPE) планирует достичь от 35,6 ГВт до 44,5 ГВт солнечной энергии к 2028 году. План устанавливает цель к 2025 году реализовать 1000 солнечных проектов на общественных землях, особенно вдоль автомагистралей, которые, как ожидается, будут преобладать рынок солнечной энергии.