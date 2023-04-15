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За прошедшие сутки морпехи уничтожили 18 оккупантов и миномет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс

Военные части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, за прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 18 оккупантов и один миномет.

Окончательные потери врага уточняются.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 181 550 человек (+460 за сутки), 3653 танка, 2785 артсистем, 7073 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки морпехи уничтожили 18 оккупантов и миномет 01
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Молимось за Вас , дорогі наші морські котики 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.04.2023 12:00 Ответить
 
 