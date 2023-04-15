За прошедшие сутки морпехи уничтожили 18 оккупантов и миномет

Военные части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

Как отмечается, за прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 18 оккупантов и один миномет.

Окончательные потери врага уточняются.

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