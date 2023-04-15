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За прошедшие сутки морпехи уничтожили 18 оккупантов и миномет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные части и подразделения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Как отмечается, за прошедшие сутки, подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены 18 оккупантов и один миномет.
Окончательные потери врага уточняются.
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Amber
показать весь комментарий15.04.2023 12:00 Ответить Мне нравится 5
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