США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пентагон выделит компании Aerojet Rocketdyne 215,6 млн долларов для расширения и модернизации производства, чтобы ускорить выпуск ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.
Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.
"Управление по расширению производственного потенциала и приоритетизации инвестиций (MCEIP) Министерства обороны заключило соглашение на 215,6 млн. долларов с Aerojet Rocketdyne (AR) по расширению и модернизации мощностей AR в Камдене, штат Арканзас; Хантсвилле, Алабама; и округе Орандж, штат Вирджиния, где компания производит сложные ракетные движущиеся системы", - говорится в заявлении.
Эти средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и доставки Javelin, Stinger и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).
Средства выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины. Модернизация средств с участием Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону пополнять свои запасы боеприпасов быстрее.
"Управление по расширению производственных мощностей и приоритетизации инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью для поддержки стратегических промышленных секторов, которые имеют решающее значение для защиты национальной безопасности. Эти критически важные инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технических и квалифицированных рабочих мест на нескольких объектах в домашних условиях", - сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
Пожалуйста, подождите...
Джави та Стінгера показали на що вони здатні.
Їх виробництво треба збільшувати в рази - на порозі війна з Імперією зла:
киташка-рашка-ірашка-півн.корешка 😕
Стингерами и иглами (пердунами и еще другими ПЗРК) мы уже уработали многие десятки кацапских летунов, кто рисковал залетать поглубже. Уже все, осталось одно мясо, но у них есть есть крылатые бомбы и они бомбят ими вне радиуса поражения стингера. Поэтому нужны ракеты воздух-воздух на 50-120км дальности поражения и захвата цели, а стингеры по остаточному принципу. И к ракетам либо самолет, либо переделать старые самолеты под радар и подвес для этих ракет, и уже смотрите, что проще и дешевле сделать.
Оцените красоту игры:
Рашка витягає з бур'янів на "базах хранєнія" іржаві Т-62 та Т-55, а
США нарощують виробництво висотехнологічної зброї 😂
Т.е. в таких количествах, чтобы не проиграть, но и не выиграть
Не работает закон колличества, если бы сразу одномоментно дали, то что уже дали за год - то результат был бы совсем другой
учитывая запасы от союза,
https://protectukrainenow.org/uk/report
россия еще долго может вытаскивать старое вооружение, да и формируемая ось "зла" - в отличии от демократии, действует быстрее
Например, из-за пипеточных объемов поставок оружия и полный игнор закона о Ленд и Лизе. О чём стыдливо умалчивает клоун вся Украина и его клевреты.