США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger

Пентагон выделит компании Aerojet Rocketdyne 215,6 млн долларов для расширения и модернизации производства, чтобы ускорить выпуск ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

"Управление по расширению производственного потенциала и приоритетизации инвестиций (MCEIP) Министерства обороны заключило соглашение на 215,6 млн. долларов с Aerojet Rocketdyne (AR) по расширению и модернизации мощностей AR в Камдене, штат Арканзас; Хантсвилле, Алабама; и округе Орандж, штат Вирджиния, где компания производит сложные ракетные движущиеся системы", - говорится в заявлении.

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Эти средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и доставки Javelin, Stinger и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Средства выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины. Модернизация средств с участием Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону пополнять свои запасы боеприпасов быстрее.

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"Управление по расширению производственных мощностей и приоритетизации инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью для поддержки стратегических промышленных секторов, которые имеют решающее значение для защиты национальной безопасности. Эти критически важные инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технических и квалифицированных рабочих мест на нескольких объектах в домашних условиях", - сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.