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США выделяют $215,6 млн на ускорение производства Javelin и Stinger

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

javelin

Пентагон выделит компании Aerojet Rocketdyne 215,6 млн долларов для расширения и модернизации производства, чтобы ускорить выпуск ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

"Управление по расширению производственного потенциала и приоритетизации инвестиций (MCEIP) Министерства обороны заключило соглашение на 215,6 млн. долларов с Aerojet Rocketdyne (AR) по расширению и модернизации мощностей AR в Камдене, штат Арканзас; Хантсвилле, Алабама; и округе Орандж, штат Вирджиния, где компания производит сложные ракетные движущиеся системы", - говорится в заявлении.

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Эти средства пойдут на модернизацию производственных процессов на предприятиях компании, консолидацию производственных линий, закупку оборудования, создание систем обработки данных и увеличение скорости производства и доставки Javelin, Stinger и управляемых реактивных систем залпового огня (GMLRS).

Средства выделяются на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины. Модернизация средств с участием Aerojet Rocketdyne позволит Пентагону пополнять свои запасы боеприпасов быстрее.

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"Управление по расширению производственных мощностей и приоритетизации инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью для поддержки стратегических промышленных секторов, которые имеют решающее значение для защиты национальной безопасности. Эти критически важные инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технических и квалифицированных рабочих мест на нескольких объектах в домашних условиях", - сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.
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Топ комментарии
+4
Маловато буде!

Джави та Стінгера показали на що вони здатні.
Їх виробництво треба збільшувати в рази - на порозі війна з Імперією зла:
киташка-рашка-ірашка-півн.корешка 😕
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15.04.2023 13:51
+4
Хорошо бы соединить стугну, джавелин и tow-2b. От стугны взять удаленное управление и наработанный опыт доводки на цель даже в движении, от джавелина принцип "выстрелил и забыл" или хотя бы тепловизионное наведение в условиях дыма или тумана, а от tow-2b интеграцию 2 ударных ядер в ракету, это дешево и хорошо пробьет любой танк. Джавелин уникальное оружие, 2 режима огня и крутая компоновка поражающих ударных ядер, легкий, но слишком дорого для нас за выстрел против кацапского мяса на старых танках, а также надо высунутся в поле зрения кацапских дронов и еще охлаждать головку перед выстрелом. У кацапов есть возможность заметить наших бойцов с дрона и передать по связи даже китайской (цифровой) наводку для их танков. А у стугны они будут в блиндаже и без движения и без ИК-картинки, заметят только после вылета ракеты.

Стингерами и иглами (пердунами и еще другими ПЗРК) мы уже уработали многие десятки кацапских летунов, кто рисковал залетать поглубже. Уже все, осталось одно мясо, но у них есть есть крылатые бомбы и они бомбят ими вне радиуса поражения стингера. Поэтому нужны ракеты воздух-воздух на 50-120км дальности поражения и захвата цели, а стингеры по остаточному принципу. И к ракетам либо самолет, либо переделать старые самолеты под радар и подвес для этих ракет, и уже смотрите, что проще и дешевле сделать.
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15.04.2023 13:56
+2
Красно Дякуємо за усе Союзникам. Бо нема вже у них довіри нашим кліптоманам ... незабаром ми станемо свідками ще дуже багатьох гучних скандалів, пов'язаних з Україною, і переляканий вигляд Зеленського останнім часом можна розцінити і як підтвердження всього вище написаного. Слава Союзникам, Слава ЗСУ !!! p/s послухайте цю передачу Швеця.. Це гаплик. https://www.youtube.com/watch?v=4Bww2cyof24
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15.04.2023 13:46
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Правила форума Совет форумчан
Красно Дякуємо за усе Союзникам. Бо нема вже у них довіри нашим кліптоманам ... незабаром ми станемо свідками ще дуже багатьох гучних скандалів, пов'язаних з Україною, і переляканий вигляд Зеленського останнім часом можна розцінити і як підтвердження всього вище написаного. Слава Союзникам, Слава ЗСУ !!! p/s послухайте цю передачу Швеця.. Це гаплик. https://www.youtube.com/watch?v=4Bww2cyof24
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15.04.2023 13:46 Ответить
Великий експерт-"авторитет" Швець. Вам не соромно посилатись на нього?
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15.04.2023 15:30 Ответить
Маловато буде!

Джави та Стінгера показали на що вони здатні.
Їх виробництво треба збільшувати в рази - на порозі війна з Імперією зла:
киташка-рашка-ірашка-півн.корешка 😕
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15.04.2023 13:51 Ответить
Так в рази і будуть збільшувати. Цеж не на закупку джавелинів і стингерів гроші, а на розширення виробництва ,а саме на станки та обладнання
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15.04.2023 16:09 Ответить
Хорошо бы соединить стугну, джавелин и tow-2b. От стугны взять удаленное управление и наработанный опыт доводки на цель даже в движении, от джавелина принцип "выстрелил и забыл" или хотя бы тепловизионное наведение в условиях дыма или тумана, а от tow-2b интеграцию 2 ударных ядер в ракету, это дешево и хорошо пробьет любой танк. Джавелин уникальное оружие, 2 режима огня и крутая компоновка поражающих ударных ядер, легкий, но слишком дорого для нас за выстрел против кацапского мяса на старых танках, а также надо высунутся в поле зрения кацапских дронов и еще охлаждать головку перед выстрелом. У кацапов есть возможность заметить наших бойцов с дрона и передать по связи даже китайской (цифровой) наводку для их танков. А у стугны они будут в блиндаже и без движения и без ИК-картинки, заметят только после вылета ракеты.

Стингерами и иглами (пердунами и еще другими ПЗРК) мы уже уработали многие десятки кацапских летунов, кто рисковал залетать поглубже. Уже все, осталось одно мясо, но у них есть есть крылатые бомбы и они бомбят ими вне радиуса поражения стингера. Поэтому нужны ракеты воздух-воздух на 50-120км дальности поражения и захвата цели, а стингеры по остаточному принципу. И к ракетам либо самолет, либо переделать старые самолеты под радар и подвес для этих ракет, и уже смотрите, что проще и дешевле сделать.
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15.04.2023 13:56 Ответить
Ґвалт! Закрома НАТИ опустєлі !😱

Оцените красоту игры:
Рашка витягає з бур'янів на "базах хранєнія" іржаві Т-62 та Т-55, а

США нарощують виробництво висотехнологічної зброї 😂
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15.04.2023 13:59 Ответить
Дуркувате ***** сприяє нарощуванню ВПК Штатів. ДЛБ БЛ.
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15.04.2023 14:05 Ответить
Только проблема, что помощь идет по чайной ложке

Т.е. в таких количествах, чтобы не проиграть, но и не выиграть

Не работает закон колличества, если бы сразу одномоментно дали, то что уже дали за год - то результат был бы совсем другой

учитывая запасы от союза,

https://protectukrainenow.org/uk/report

россия еще долго может вытаскивать старое вооружение, да и формируемая ось "зла" - в отличии от демократии, действует быстрее
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15.04.2023 15:17 Ответить
Пока у власти недоумок Бидон, Украина будет истекать кровью...
Например, из-за пипеточных объемов поставок оружия и полный игнор закона о Ленд и Лизе. О чём стыдливо умалчивает клоун вся Украина и его клевреты.
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16.04.2023 01:14 Ответить
 
 