Уничтожение двух российских танков Т-72Б из американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение двух российских танков Т-72Б с помощью американского ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в момент взрыва первого танка можно разглядеть как башню бронемашины отрывает от корпуса и отбрасывает на немалое расстояние.

Смотрите также: Тела уничтоженных оккупантов на бахмутском направлении. ВИДЕО 18+