Уничтожение двух российских танков Т-72Б из американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение двух российских танков Т-72Б с помощью американского ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, в момент взрыва первого танка можно разглядеть как башню бронемашины отрывает от корпуса и отбрасывает на немалое расстояние.
А шо там мангали? Так і не допомогли? Може треба було мішки з селітрою покласти?
Героям слава!!!
джавелінщики не ту свиню зажарили
" ... чаще всего отмечается, когда речь идет о достоинствах комплекса, ракета Javelin обладает способностью поражать танк, обрушиваясь на него практически вертикально и пробивая наименее защищенную броней верхнюю часть. Снаряд оснащен тандемным боезарядом: лидирующий заряд разрушает динамическую защиту танка, основной производит кумулятивную струю, прожигающую броню."