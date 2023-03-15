Знищення двох російських танків Т-72Б з американського ПТРК "Javelin". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення двох російських танків Т-72Б за допомогою американського ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в момент вибуху першого танка можна розгледіти як башту бронемашини відриває від корпусу і відкидає на чималу відстань.

