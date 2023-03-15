УКР
Знищення двох російських танків Т-72Б з американського ПТРК "Javelin". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення двох російських танків Т-72Б за допомогою американського ПТРК "Javelin".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в момент вибуху першого танка можна розгледіти як башту бронемашини відриває від корпусу і відкидає на чималу відстань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант перед смертю непристойно жестикулює у бік українського дрона. ВIДЕО

танк (2126) знищення (8285) Javelin (180) ПТРК (95)
+39
красівоє..
15.03.2023 12:16 Відповісти
+27
щось ніхто не вистрибує .
15.03.2023 12:17 Відповісти
+25
Башта стрибнула х зна куди.
15.03.2023 12:23 Відповісти
15.03.2023 12:16 Відповісти
15.03.2023 15:57 Відповісти
15.03.2023 12:17 Відповісти
kontujeni, vony vje v inshomu sviti blukaut'
15.03.2023 12:20 Відповісти
Шашлик не стрибає
15.03.2023 12:37 Відповісти
Греются
15.03.2023 12:21 Відповісти
15.03.2023 12:23 Відповісти
сауну принимают
15.03.2023 12:23 Відповісти
вони вистрибнули. частинами )
15.03.2023 12:30 Відповісти
То так здається, вони навчилися на молєкулярому рівні вистрибувати.
15.03.2023 13:14 Відповісти
Уже нікому) 😊
15.03.2023 15:53 Відповісти
хто то сёдня з степових звірьків будєт кушать жаркоє ))
15.03.2023 12:20 Відповісти
З першого - цілком можливо: гарно розлетілося, а от у другому, мабуть, і кістки погорять - їсти не буде чого
15.03.2023 12:28 Відповісти
Well Done ))
15.03.2023 12:32 Відповісти
Гарне добриво буде.
15.03.2023 13:15 Відповісти
Патерь нет !
15.03.2023 12:20 Відповісти
другий - то лисий т62?
15.03.2023 12:22 Відповісти
ні т 72
15.03.2023 12:28 Відповісти
башня надто велика і кругла на 62 подібна
15.03.2023 12:36 Відповісти
взагалі вигляд як т-55
15.03.2023 12:39 Відповісти
у 55-ки передняя часть башни выше чем задняя, но при этом, из-за качества видео, вытяжной механизм на пушке, как у 62-ки, не различим. В общем, хоть так, хоть так - начало второй половины прошлого века.
15.03.2023 13:45 Відповісти
мені теж здалося шо башта занадто кругла
15.03.2023 12:44 Відповісти
А мені здалося що то Т-34
15.03.2023 12:59 Відповісти
діди ваювалі.
15.03.2023 13:16 Відповісти
і мені здається, що без ножів є танк т-62.
15.03.2023 13:19 Відповісти
однозначно т-62
15.03.2023 17:27 Відповісти
Гойда товариши Гойда !!!!
15.03.2023 12:29 Відповісти
Гойда, как орал чуть не обосравшись охлобыстин. гойда и браво.
15.03.2023 13:08 Відповісти
Який шикарний вибух!

А шо там мангали? Так і не допомогли? Може треба було мішки з селітрою покласти?
15.03.2023 12:33 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
15.03.2023 12:33 Відповісти
15.03.2023 12:33 Відповісти
один втік...причому новіший
джавелінщики не ту свиню зажарили
15.03.2023 12:34 Відповісти
"Як тебе не любити, мій "Джавелін"? (с) 😊
15.03.2023 12:34 Відповісти
В интернете слишком много выдают за Javelin. Причем и на больших западных телеканалах. Даже когда огонь как от 10-тонной бомбы. Это ПТУР. От него в принципе не должно быть огня.
15.03.2023 12:39 Відповісти
Ніщо не заборонить боєкомлекту здетонувати...
15.03.2023 12:57 Відповісти
А від порохових "картузів" у боєукладці? Теж "вогню не буває"? У першого гупнули осколочно-фугасні снаряди а в другому - "не попало" Тому лише порохові заряди горять
15.03.2023 13:03 Відповісти
Первый похоже на мине подорвался. Не видно там подлета чего либо сверху.
" ... чаще всего отмечается, когда речь идет о достоинствах комплекса, ракета Javelin обладает способностью поражать танк, обрушиваясь на него практически вертикально и пробивая наименее защищенную броней верхнюю часть. Снаряд оснащен тандемным боезарядом: лидирующий заряд разрушает динамическую защиту танка, основной производит кумулятивную струю, прожигающую броню."
15.03.2023 14:01 Відповісти
Javelin это вроде тоже ПТУР
15.03.2023 13:34 Відповісти
Не, Javelin это ПТСУР - противотанковая самоуправляемая ракета
15.03.2023 13:49 Відповісти
Та ні, то просто дротик.. Маленький дротик..
15.03.2023 16:13 Відповісти
на четвёртой секунде - это какой-то кацманавт катапультировался с брони метров на тридцать по баллистической траектории?
15.03.2023 12:43 Відповісти
Але йому пощастило, там нема асфальту. На м'яке поле приземлився.
16.03.2023 00:18 Відповісти
у цілющу багнюку.
16.03.2023 00:20 Відповісти
Аналоговнєтний танк на реактивній тязі.
15.03.2023 12:47 Відповісти
так шмаття полетіло що виникає враження що танк дерев'яний
15.03.2023 13:30 Відповісти
башта відлетіла у Т-72, а палав, як свічка, наче б Т-62.
15.03.2023 13:35 Відповісти
15.03.2023 13:37 Відповісти
Бессмертные кацапчики по голому полю катаются, без прикрытия без ничего, чисто на убой маладцы, файно
15.03.2023 13:41 Відповісти
Когда от ПТУР отлетает башня танка считай этой фейк
15.03.2023 13:55 Відповісти
Дуже гідно. Воїни молодці. А Джавеліни це КРАСОТА
15.03.2023 13:57 Відповісти
У першому випадку мабуть фугас. Для міни занадто потужний вибух одразу. Мабуть ...
15.03.2023 14:12 Відповісти
А танк теперь пройдёт техосмотр ?
15.03.2023 14:23 Відповісти
Ні, в Україні техогляд важко пройти , а тим більше кацапчикам.
15.03.2023 14:28 Відповісти
В афгані т62 з дшк пробивали, там броня 5см. Підори десь 4 ******* сертника знайшли, як правило вони 62 просто кидали, і правильно робили.
15.03.2023 14:29 Відповісти
Какое место эти два medium well на танковом биатлоне (не имеющего аналов в мире) заняли?
15.03.2023 14:33 Відповісти
похоже больше на фугас чем на джавелин
15.03.2023 15:31 Відповісти
вопрос-почему не срикошетила наклонная броня...?????????????
15.03.2023 15:39 Відповісти
Туди кацапам й дорога.
15.03.2023 15:44 Відповісти
Здоровья российскому экипажу!
15.03.2023 16:01 Відповісти
До свята ще далеко, а м'ясо вже жариться
15.03.2023 16:32 Відповісти
"бурята - рєбята"
15.03.2023 17:20 Відповісти
Боже бережи Америку і англосаксів бо у нас тільки надія на ЗСУ та них.
15.03.2023 18:32 Відповісти
Уточнение: джавелин не американский, а украинский
15.03.2023 20:13 Відповісти
И дорогая не узнает какой у парня был "конец"
15.03.2023 21:06 Відповісти
ммм, жареная бурятинка, живность степная будет довольна.
15.03.2023 21:10 Відповісти
Нє унивайтє, пацани!
15.03.2023 23:44 Відповісти
очінь красіво... головне, що ні одна кацапська падла після себе навіть кучки попілу не залишила... от мамкі с папкой абіда - не буде бєлой лади...
16.03.2023 07:03 Відповісти
 
 