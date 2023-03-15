Знищення двох російських танків Т-72Б з американського ПТРК "Javelin". ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване знищення двох російських танків Т-72Б за допомогою американського ПТРК "Javelin".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в момент вибуху першого танка можна розгледіти як башту бронемашини відриває від корпусу і відкидає на чималу відстань.
А шо там мангали? Так і не допомогли? Може треба було мішки з селітрою покласти?
Героям слава!!!
джавелінщики не ту свиню зажарили
" ... чаще всего отмечается, когда речь идет о достоинствах комплекса, ракета Javelin обладает способностью поражать танк, обрушиваясь на него практически вертикально и пробивая наименее защищенную броней верхнюю часть. Снаряд оснащен тандемным боезарядом: лидирующий заряд разрушает динамическую защиту танка, основной производит кумулятивную струю, прожигающую броню."