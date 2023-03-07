Окупант перед смертю непристойно жестикулює у бік українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона знищив ворожу позицію та протитанкову установку окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти помітили дрон перед атакою і навіть показували у його бік непристойні жести.
"Повітряний снайпер "Аеробомбер" із 30 ОМБр накидує окупантам. Нарвані дупорукі кацапські протитанкісти проти дрона", - пише у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+60 MausMike
показати весь коментар07.03.2023 10:54 Відповісти Посилання
+31 Garry Grant
показати весь коментар07.03.2023 10:51 Відповісти Посилання
+25 Александр Иванов #442761
показати весь коментар07.03.2023 10:53 Відповісти Посилання
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"Я говорю умные слова, не понимая их смысла, чтобы все видели - какая я эрегированная!" (вислів приписують Лізі Богуцькій та "Безумній")
безуглаякруглая!
В Украине говорят "Слава Украине" и если погибают, то за свою Украину, своих родных, близких, за свободу
Ничего личного, просто термин ты использовал некорректно.
Тут - те саме Ти вжив поняття, яке означає "незнання" - коли треба було означить " грубість, невихованість, дикунство" Тобі "вєжліво" пояснили помилку А ти, "невежда ", не зрозумівши тонкощів пояснення, повів себе як "невежа"
От тобі й "нюанси"...
Дрон огорчился из-за невежества кацапа
Це і є "незнання"
А "грубість" - це "невежливость"
Зрозумів "нюанс"?
неве́жество
Средний род
1.
УНИЧИЖИТЕЛЬНОЕ
Отсутствие знаний, некультурность.
*****
Я сказал: что это отсутствие знаний.
Ты: что некультурность(грубость)
*****
Итого: ты корректно написал. Расходимся, "в интернете кто-то не прав не сработало"
хороший кацап - дохлий кацап!