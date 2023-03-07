Окупант перед смертю непристойно жестикулює у бік українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу позицію та протитанкову установку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти помітили дрон перед атакою і навіть показували у його бік непристойні жести.

"Повітряний снайпер "Аеробомбер" із 30 ОМБр накидує окупантам. Нарвані дупорукі кацапські протитанкісти проти дрона", - пише у коментарі автор публікації.

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