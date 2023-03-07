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Окупант перед смертю непристойно жестикулює у бік українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона знищив ворожу позицію та протитанкову установку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, що окупанти помітили дрон перед атакою і навіть показували у його бік непристойні жести.

"Повітряний снайпер "Аеробомбер" із 30 ОМБр накидує окупантам. Нарвані дупорукі кацапські протитанкісти проти дрона", - пише у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7558) 30 окрема механізована бригада (155) дрони (4900) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+60
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07.03.2023 10:54 Відповісти
+31
Дрон огорчился из-за невежества кацапа
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07.03.2023 10:51 Відповісти
+25
Дрон теж непогано помахав гвинтами.
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07.03.2023 10:53 Відповісти
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Какой он герой?. У него ведь выбора не было-от его действий ничего не зависело. А вот Украинский Герой мог сказать например "слава россии или слава путину"-и скорее всего остался-бы жив
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07.03.2023 10:54 Відповісти
Судячи з відео то герой на героїні, якщо тикає факт самість того щоб тікати від дрону
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07.03.2023 10:57 Відповісти
Ну ти і "Важкенький"
"Я говорю умные слова, не понимая их смысла, чтобы все видели - какая я эрегированная!" (вислів приписують Лізі Богуцькій та "Безумній")
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07.03.2023 11:27 Відповісти
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07.03.2023 11:57 Відповісти
Дура безуглая круглая!
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07.03.2023 14:23 Відповісти
В будку лишньохромосомий! Потомствений представник біосміття!
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07.03.2023 14:51 Відповісти
слава вонючему дебилу путину говорят только рабы с россии, которые подыхают за это дерьмо в Украине
В Украине говорят "Слава Украине" и если погибают, то за свою Украину, своих родных, близких, за свободу
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09.03.2023 15:15 Відповісти
Дрон огорчился из-за невежества кацапа
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07.03.2023 10:51 Відповісти
невежество это незнание. Как раз использование слова "невежество" без знания смысла этого слова это невежество . А кацап проявляет неуважение, невежливость.
Ничего личного, просто термин ты использовал некорректно.
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07.03.2023 10:58 Відповісти
если кацап не знал что дрон щас ему пи...ы выпишет?
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07.03.2023 11:09 Відповісти
Та похрен на кацапа лишь бы сдох
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07.03.2023 11:30 Відповісти
Незнание-это невежда. А невежа-это грубый,невоспитанный человек. Ничего личного,просто читай побольше)
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07.03.2023 11:17 Відповісти
Тут ти якраз і неправий! Бо все походить від початкового поняття "ведаті" - знать Якщо людина незнаюча - то вона "невежа" (варіант- "невежда") А "невежі" (в очах **********) вирізнялися грубістю та невихованістю в поведінці та ігноруванням суспільних правил і моралі Звідси і "вєжливость" - знання цих правил та уміння їх застосовувать у суспільстві
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07.03.2023 11:34 Відповісти
Ну що за маячня. Є "нєвєжа" і є "нєвєжда". Немає варіантів,тому що ці два слова визначають різні поняття. А слово "нєвєжєствєнность" застосовується в контексті конкретної ситуації. Або грубіян,або тупий. От немає чим займатися як обговорювати виверти та нюанси кацапського "язіка".
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07.03.2023 11:40 Відповісти
Мені тут одне "чудо", вчора, пробувало пояснить, що я не знаю, як правильно застосовується слово "засада" (я так назвав приховане розміщення військового підрозділу для нанесення ураження противнику) Я йому привів перше значення тлумачення (з Академічного словника) Він "поліз в бутилку" Я йому виклав друге значення тлумачення Мовчить
Тут - те саме Ти вжив поняття, яке означає "незнання" - коли треба було означить " грубість, невихованість, дикунство" Тобі "вєжліво" пояснили помилку А ти, "невежда ", не зрозумівши тонкощів пояснення, повів себе як "невежа"
От тобі й "нюанси"...
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07.03.2023 11:56 Відповісти
Де Я вжив поняття,яке означає "незнання"? З чого ти зробив цей висновок? Я йому пишу,що "нєвєжество" в цьому випадку означає грубість,а він мені зовсім інше приписує. На якій,***** підставі? Треш🤦
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07.03.2023 14:06 Відповісти


Дрон огорчился из-за невежества кацапа

Це і є "незнання"
А "грубість" - це "невежливость"
Зрозумів "нюанс"?
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07.03.2023 14:10 Відповісти
🤦🤦🤦
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07.03.2023 14:41 Відповісти
Что ж, я сразу побежал в гугл проверять не упустил ли чего:
неве́жество

Средний род

1.

УНИЧИЖИТЕЛЬНОЕ

Отсутствие знаний, некультурность.

*****
Я сказал: что это отсутствие знаний.
Ты: что некультурность(грубость)
*****
Итого: ты корректно написал. Расходимся, "в интернете кто-то не прав не сработало"
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07.03.2023 11:37 Відповісти
а от нема чого було факи тицяти
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07.03.2023 10:52 Відповісти
Дрон теж непогано помахав гвинтами.
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07.03.2023 10:53 Відповісти
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07.03.2023 10:54 Відповісти
ниче, мы не настолько нежные, как мясо кацапа, переживем))
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07.03.2023 10:56 Відповісти
ЛЮДИ ДОБРІ, ЩО ВИ ПОРІВНЮЄТЕ!! Почуєте себе.
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07.03.2023 10:58 Відповісти
Чому замість православного кукіша - омериканський "fuck"?
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07.03.2023 11:03 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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07.03.2023 11:06 Відповісти
По моєму він втік від дрона.
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07.03.2023 11:11 Відповісти
Втік до кабзона
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07.03.2023 12:04 Відповісти
Вот это "исповедался"!
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07.03.2023 11:14 Відповісти
Як, там у Владимира Семеновича - Запомни, ****, я злопамятний.....
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07.03.2023 11:15 Відповісти
Чудова робота 👍👍👍👍👍👍
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07.03.2023 13:15 Відповісти
А не треба було маленьку пташку ображати...
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07.03.2023 14:50 Відповісти
 
 