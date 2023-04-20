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Боеприпасы для Украины можно закупать вне ЕС, - посол Эстонии Кууск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боєприпаси

Если страны Европейского Союза не могут быстро выработать достаточное количество снарядов для Украины, они должны обратиться к партнерам за пределами ЕС и сделать все возможное как можно быстрее.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Европа не может выработать достаточное количество снарядов в сжатые сроки, мы должны обратиться к нашим партнерам... и сказать, что нам нужно производить снаряды для Украины, потому что они ей действительно нужны. Например, мы можем обратиться к Турции, которая есть членом НАТО, или к Южной Корее, которая не является членом НАТО, но является нашим союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или к Канаде и, конечно, к США. Мы все в одной лодке и должны сделать все, что можем, как можно скорее", – сказал дипломат.

Посол отметил, что эстонцам "немного надоели" разговоры некоторых партнеров о том, "что, видите ли, наши склады будут опустошены после того, как мы передадим снаряды Украине".

"Когда наши (эстонские. - Ред.) склады будут опустошены, мы должны будем начать производить новые снаряды, в том числе для Украины, потому что они ей очень нужны", - отметил Кууск.

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Можуть, мають... Чухайтесь швидше.
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20.04.2023 12:51 Ответить
Прибалти розуміють,так як і Польща,що при грандіозному шухері,вони перщі на черзі,тому і називають речі,своїми іменами,
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20.04.2023 13:12 Ответить
Щось і наші мали б робити , захисники так звані : зермаки і резніки. Вже другі шашлики наближаються.
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20.04.2023 13:05 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

Оружие из Южной Кореи (Часть 1)

Оружие из Южной Кореи (Часть 2)

Оружие из Южной Кореи (Часть 3)

Сеул долго держался в стороне именно от этой темы, но очевидно, что закупка такого огромного количества боеприпасов - праздник для ВПК Южной Кореи, поскольку ей надо просто дать добро на поставки боеприпасов в Украину, а дальше - дело техники, поскольку первый миллиард именно на снаряды уже можно обеспечивать продукцией под самый верх. Но до последнего времени, Южная Корея ограничивалась поставками в Украину исключительно не летального военного оборудования и все же, процесс пошел.
Так, сегодня президент республики Южная Корея Юн Сок Йоль. Он отметил, что Южная Корея помнит и ценит ту помощь, которую она сама получила от союзников во время войны 1950-53 годов и после окончания войны, принимала помощь в восстановлении страны. Поэтому она готова оказать подобную помощь Украине и сейчас рассматриваются формы этой помощи. Скорее всего, ясность в этот вопрос будет внесена на следующей неделе, когда президент Йоль посетит США и будет вести переговоры с президентом США Байденом. А пока он сказал такое:

«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовое убийство или серьезное нарушение законов и обычаев войны, нам может быть трудно оставаться на предоставлении только гуманитарной и финансовой помощи».

То есть, президент Йоль сказал о том, что в общем, не было намерения как-то активно вмешиваться в эту войну, но если она выходит за рамки цивилизационных норм и правил ведения войны, то ситуация изменится. Но все то, что он перечислил, как условия для изменения позиции его страны, уже имеет место и потому, основания для начала поставок боеприпасов, а может быть и еще чего-то, уже налицо. Кстати, в добавок к этому, президент прошелся и по ситуации вокруг Тайваня и сказал о том, что возникшая напряженность в регионе, обусловлена тем, что кто-то решил изменить статус-кво. Понятно, что слов Китай не было произнесено, но понятно, кого он имел ввиду. А это значит, что Сеул, вслед за Токио, обозначает свои позиции по этим острым вопросам. Именно так следует понимать его слова:

«Эта напряженность возникла из-за попытки изменить статус-кво с помощью силы, и вместе с международным сообществом мы категорически против такого изменения… Тайваньский вопрос - это не просто проблема между Китаем и Тайванем, но, как и проблема Северной Кореи, это глобальная проблема».

То есть, очень аккуратно и по-восточному, но указал Китаю на то, что с одной стороны он обостряет ситуацию в регионе, мотивируя это тем, что пытается объединить Китай и в то же время поддерживает маргинальный режим Северной Кореи, который уже давно загнулся бы без китайской помощи. То есть, он как бы предварил реакцию Пекина, на такое свое решение с тем, чтобы тот вспомнил, чьи интересы 70 лет назад отстаивал Китай. И пока из Пекина не было реакции, зато из Москвы она уже последовала, в исполнении Димона Медведева. Выглядит она буквально так:

В общем, нам трудно оценить, что имел ввиду любитель "уток по-димонски", но наверное речь шла о дымоносце «Кузьма» или о подводном крейсере «В москве». В общем, угрозы оказались какими-то вялыми и прямо скажем - обвисшими, но тут важно то, что в кремле точно поняли, что значит это заявление президента Южной Кореи, а значит скоро подойдут интересные подарки с родины BTS и коалиция партнеров Украины пополнится еще одним участником. А там глядишь, и Япония подтянется.
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20.04.2023 13:06 Ответить
А РАКЕТИ ВІЛЬХА І НЕПТУН МОЖНА РОБИТИ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
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20.04.2023 14:16 Ответить
Козлина макрон считает по другому. Он готов оставить Украину без снарядов, главное чтобы снаряды делали во франции. Неудивительно, что во время второй мировой, немцы их на одном агрегате вертели.
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20.04.2023 14:25 Ответить
 
 