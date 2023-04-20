Боеприпасы для Украины можно закупать вне ЕС, - посол Эстонии Кууск

Если страны Европейского Союза не могут быстро выработать достаточное количество снарядов для Украины, они должны обратиться к партнерам за пределами ЕС и сделать все возможное как можно быстрее.

Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если Европа не может выработать достаточное количество снарядов в сжатые сроки, мы должны обратиться к нашим партнерам... и сказать, что нам нужно производить снаряды для Украины, потому что они ей действительно нужны. Например, мы можем обратиться к Турции, которая есть членом НАТО, или к Южной Корее, которая не является членом НАТО, но является нашим союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, или к Канаде и, конечно, к США. Мы все в одной лодке и должны сделать все, что можем, как можно скорее", – сказал дипломат.

Посол отметил, что эстонцам "немного надоели" разговоры некоторых партнеров о том, "что, видите ли, наши склады будут опустошены после того, как мы передадим снаряды Украине".

"Когда наши (эстонские. - Ред.) склады будут опустошены, мы должны будем начать производить новые снаряды, в том числе для Украины, потому что они ей очень нужны", - отметил Кууск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция и Польша спорят из-за снарядов для Украины. План ЕС тормозит, - Politico