Боєприпаси для України можна закуповувати поза межами ЄС, - посол Естонії Кууск
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Якщо країни Європейського Союзу не можуть швидко виробити достатню кількість снарядів для України, вони мають звернутися до партнерів з-поза меж ЄС і зробити все можливе якнайшвидше.
Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо Європа не може виробити достатню кількість снарядів у стислі терміни, ми маємо звернутися до наших партнерів... і сказати, що нам треба виробляти снаряди для України, тому що вони їй насправді потрібні. Наприклад, ми можемо звернутися до Туреччини, яка є членом НАТО, або до Південної Кореї, яка не член НАТО, але є нашим союзником у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, або до Канади і, звісно, до США. Ми всі в одному човні і маємо зробити все, що можемо, якомога швидше", - сказав дипломат.
Посол зауважив, що естонцям "трошки набридли" розмови деяких партнерів про те, "що, бачте, наші склади будуть спустошені після того, як ми передамо снаряди Україні".
"Коли наші (естонські. - Ред.) склади будуть спустошені, ми повинні будемо почати виробляти нові снаряди, в тому числі для України, тому що вони їй конче потрібні", - зазначив Кууск.
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Оружие из Южной Кореи (Часть 1)
Оружие из Южной Кореи (Часть 2)
Оружие из Южной Кореи (Часть 3)
Сеул долго держался в стороне именно от этой темы, но очевидно, что закупка такого огромного количества боеприпасов - праздник для ВПК Южной Кореи, поскольку ей надо просто дать добро на поставки боеприпасов в Украину, а дальше - дело техники, поскольку первый миллиард именно на снаряды уже можно обеспечивать продукцией под самый верх. Но до последнего времени, Южная Корея ограничивалась поставками в Украину исключительно не летального военного оборудования и все же, процесс пошел.
Так, сегодня президент республики Южная Корея Юн Сок Йоль. Он отметил, что Южная Корея помнит и ценит ту помощь, которую она сама получила от союзников во время войны 1950-53 годов и после окончания войны, принимала помощь в восстановлении страны. Поэтому она готова оказать подобную помощь Украине и сейчас рассматриваются формы этой помощи. Скорее всего, ясность в этот вопрос будет внесена на следующей неделе, когда президент Йоль посетит США и будет вести переговоры с президентом США Байденом. А пока он сказал такое:
«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовое убийство или серьезное нарушение законов и обычаев войны, нам может быть трудно оставаться на предоставлении только гуманитарной и финансовой помощи».
То есть, президент Йоль сказал о том, что в общем, не было намерения как-то активно вмешиваться в эту войну, но если она выходит за рамки цивилизационных норм и правил ведения войны, то ситуация изменится. Но все то, что он перечислил, как условия для изменения позиции его страны, уже имеет место и потому, основания для начала поставок боеприпасов, а может быть и еще чего-то, уже налицо. Кстати, в добавок к этому, президент прошелся и по ситуации вокруг Тайваня и сказал о том, что возникшая напряженность в регионе, обусловлена тем, что кто-то решил изменить статус-кво. Понятно, что слов Китай не было произнесено, но понятно, кого он имел ввиду. А это значит, что Сеул, вслед за Токио, обозначает свои позиции по этим острым вопросам. Именно так следует понимать его слова:
«Эта напряженность возникла из-за попытки изменить статус-кво с помощью силы, и вместе с международным сообществом мы категорически против такого изменения… Тайваньский вопрос - это не просто проблема между Китаем и Тайванем, но, как и проблема Северной Кореи, это глобальная проблема».
То есть, очень аккуратно и по-восточному, но указал Китаю на то, что с одной стороны он обостряет ситуацию в регионе, мотивируя это тем, что пытается объединить Китай и в то же время поддерживает маргинальный режим Северной Кореи, который уже давно загнулся бы без китайской помощи. То есть, он как бы предварил реакцию Пекина, на такое свое решение с тем, чтобы тот вспомнил, чьи интересы 70 лет назад отстаивал Китай. И пока из Пекина не было реакции, зато из Москвы она уже последовала, в исполнении Димона Медведева. Выглядит она буквально так:
В общем, нам трудно оценить, что имел ввиду любитель "уток по-димонски", но наверное речь шла о дымоносце «Кузьма» или о подводном крейсере «В москве». В общем, угрозы оказались какими-то вялыми и прямо скажем - обвисшими, но тут важно то, что в кремле точно поняли, что значит это заявление президента Южной Кореи, а значит скоро подойдут интересные подарки с родины BTS и коалиция партнеров Украины пополнится еще одним участником. А там глядишь, и Япония подтянется.