Боєприпаси для України можна закуповувати поза межами ЄС, - посол Естонії Кууск

Якщо країни Європейського Союзу не можуть швидко виробити достатню кількість снарядів для України, вони мають звернутися до партнерів з-поза меж ЄС і зробити все можливе якнайшвидше.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Європа не може виробити достатню кількість снарядів у стислі терміни, ми маємо звернутися до наших партнерів... і сказати, що нам треба виробляти снаряди для України, тому що вони їй насправді потрібні. Наприклад, ми можемо звернутися до Туреччини, яка є членом НАТО, або до Південної Кореї, яка не член НАТО, але є нашим союзником у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, або до Канади і, звісно, до США. Ми всі в одному човні і маємо зробити все, що можемо, якомога швидше", - сказав дипломат.

Посол зауважив, що естонцям "трошки набридли" розмови деяких партнерів про те, "що, бачте, наші склади будуть спустошені після того, як ми передамо снаряди Україні".

"Коли наші (естонські. - Ред.) склади будуть спустошені, ми повинні будемо почати виробляти нові снаряди, в тому числі для України, тому що вони їй конче потрібні", - зазначив Кууск.

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