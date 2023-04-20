Вагнеровцы принудительно вывезли из Бахмута украинских детей, - Офис Генпрокурора

Прокуроры зафиксировали очередные преступления участников так называемой ЧВК "Вагнера" - принудительно депортировали детей из Бахмута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

В ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокуроры обнаружили видео, на котором представители так называемой ЧВК "Вагнера" во главе со своим предводителем 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Во втором сюжете представитель ЧВК "Вагнера" общается с одним из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.

Также установлено, что в течение 17-18 апреля 2023 из этого населенного пункта вооруженные "вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми. В целом незаконно депортированы три мальчика и одна девочка.

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Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных правонарушений, розыск украинских детей и возвращение их домой.