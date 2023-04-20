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Вагнеровцы принудительно вывезли из Бахмута украинских детей, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вагнер,діти

Прокуроры зафиксировали очередные преступления участников так называемой ЧВК "Вагнера" - принудительно депортировали детей из Бахмута.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.

В ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокуроры обнаружили видео, на котором представители так называемой ЧВК "Вагнера" во главе со своим предводителем 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Во втором сюжете представитель ЧВК "Вагнера" общается с одним из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.

Также установлено, что в течение 17-18 апреля 2023 из этого населенного пункта вооруженные "вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми. В целом незаконно депортированы три мальчика и одна девочка.

Также смотрите: Боец 3-й ОШБр Малый о бое с "вагнеровцами" под Бахмутом: "8 метров от меня и я смотрю на его лицо". ВИДЕО

Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных правонарушений, розыск украинских детей и возвращение их домой.
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Топ комментарии
+27
Ну якщо дві родини не хотіли виїхати з нашими військовими, то напевно чекали "асвабадітєлєй" які відрізають голови. Ну це їх вибір .
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20.04.2023 13:11
+16
цього разу батьки зробили ВСЕ, щоб дітей не вивезли в тил.
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20.04.2023 13:13
+15
так обязаловка на виїзд дітей, незалежно від того що їх батьки і ждуни. І хтось повинен відповісти, бо Авдіївка на черзі.
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20.04.2023 13:14
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Ну якщо дві родини не хотіли виїхати з нашими військовими, то напевно чекали "асвабадітєлєй" які відрізають голови. Ну це їх вибір .
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20.04.2023 13:11 Ответить
так обязаловка на виїзд дітей, незалежно від того що їх батьки і ждуни. І хтось повинен відповісти, бо Авдіївка на черзі.
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20.04.2023 13:14 Ответить
а що треба було робити оркам, якщо їх ЗСУ свого часу не вивезли? Знову дітей проклацали.
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20.04.2023 13:11 Ответить
цього разу батьки зробили ВСЕ, щоб дітей не вивезли в тил.
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20.04.2023 13:13 Ответить
Українські діти з Бахмута давно виїхали.
Не потрібно називати дітей ватників, які чекали русского міра,, плутати з українськими.
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20.04.2023 13:17 Ответить
А КАК ТАК дети там остались, если наши должны были их эвакуировать ?! И это при том, что в Бахмуте уже скоро как ГОД активные боевые действия !!!
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20.04.2023 13:17 Ответить
Похоже упоротые ждуны, своих дождались.....
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20.04.2023 13:20 Ответить
Все дуже просто. Батьки їх ховали від евакуації.
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20.04.2023 14:11 Ответить
А как же:
"Пачиму я должна уизжать?"
"Здеся мой дом, я никуда не паеду!"
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20.04.2023 13:17 Ответить
Цікаво як прокоментує цей факт верещук? Або по іншому, а чим вона весь час займалася коли вже пів року кацапи штурмують Бахмут?
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20.04.2023 13:19 Ответить
..верещук, якщо не втече до "КНДР", за наступної, притомної влади має сидіти за свої зекрутаси долями людей у в'язниці не один рік, з конфіскацією, з усією бандою дебілів-аніматорів бєні-дермака
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20.04.2023 13:26 Ответить
вам что там в Канаде, на голову капает?
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20.04.2023 13:29 Ответить
Евакуювали всіх, хто хотів. І волонтери вивозили і вояки по хатах ходили. Залишилися ждуни.
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20.04.2023 13:29 Ответить
Тоді, як так сталося, що росіяни "принудительно вывезли", а наші, суки провладні не спромоглися?
А може так треба было?
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20.04.2023 17:36 Ответить
Тут про це писали: наші і вмовляли, й наказували, а дві упороті родини ховали дітей від евакуації в український тил, чекали на "асвабадітєлєй". Ось і дочекалися...
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24.04.2023 10:27 Ответить
японапідарасамать. якщо ті діти попри всю ту зарубу досиділи там аж до квітня, то мабудь їх батьки не дуже і проти перебратися до рашки.
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20.04.2023 13:27 Ответить
Родители может и ждуны, а Украина должна, ОБЯЗАНА была позаботиться о детях !!!!
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20.04.2023 13:28 Ответить
Тут згодна. Дітей ждунів мали вивозити в примусовому порядку ми, а не кацапи.
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20.04.2023 13:33 Ответить
Украина б позаботилась если б не родители ватники. Россияне не упрашивают в любом случае. Взяли ща шкварник и вывезли.
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20.04.2023 13:34 Ответить
З одного боку - так. А з іншого уявляєте вой всяких підарів тіпа "гамнесті інтернешанал" як хтось на мобілку зніме шо вояки забирають ревучих дітей від їх батьків, а потім журналюги поскачуть розмазувати все це гімно по сторінкам преси.
Ви ж в курсі шо це за фото і хто насправді на ньому?

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20.04.2023 13:35 Ответить
В украинском законодательстве указано, что если родители не заявляют об опасности своим детям, то это ОБЯЗАНО сделать государство и защитить их от опасности!
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20.04.2023 13:39 Ответить
"Я вам нічєго нє должен" (С)
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20.04.2023 13:55 Ответить
В,єтнам давно.... В,єтнам далеко - роз,ясни.
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20.04.2023 13:41 Ответить
Чувак з пістолетом - генерал поліції південного Вʼєтнаму. Чувак, якому знесли бошку - вʼєтконгівець, який пачками вбивав жінок і дітей.
Але розовим американським поні на це все було глибоко посрати і ця світлина стала символом, іконою на яку надрочували всі американські і не тільки ліберасти.
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20.04.2023 13:47 Ответить
Значить то було торжество справедливості, поруч американці, які це добре розуміли.., а ліберастів можна й нах посилати, ще краще, призивати на фронт.
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20.04.2023 13:56 Ответить
В тім то і справа. Тетський наступ вʼєтконга закінчився повним і тріскучим провалом. Вони повністю просрали війну і той наступ (який мав стати останньою спробою, шоб переломити хід справ) теж. Але журнашлюхи і ліберасти підняли такий вой, шо США просто зпакувало манатки і звалило.
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20.04.2023 13:59 Ответить
Часи змінились, ситуація також... досвід постійної війни з комунізмом, бездарно не випарується... не дивлячись, що головний ворог світу - фашистська комуно-росія переодяглась і пробувала маскуватись серед цивілізованих людей, історія показала, що в неї нічого не вийшло.
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20.04.2023 14:36 Ответить
А они это называют эвакуацией. И кто знает, хотели те люди в рашу или нет. Скорее всего да. Гражданских надо эвакуировать. Наши уговаривают, а те отказываются. Да еще и прячутся. Силой надо.
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20.04.2023 13:29 Ответить
І нахрена нам та вата?
Хай собі їдуть в сонячний Магадан.
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20.04.2023 13:34 Ответить
Мабудь вони мріють про щось інше. Мінімум Ростов.
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20.04.2023 13:36 Ответить
Ростов не гумовий.
Там чекають зеленського, єрмака, верещук та інших.
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20.04.2023 13:56 Ответить
Примус, проти уговорів... хто кого??
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20.04.2023 13:38 Ответить
Я так розумію, що порушили кримінальні справи проти лубінця і верещук, які мали вивезти всіх дітей і ждінок з Бахмуту?
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20.04.2023 13:43 Ответить
то діти ждунів, ніякі то не українські діти.
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20.04.2023 13:56 Ответить
Ідіот
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20.04.2023 17:33 Ответить
Питання, у другому, чому це примусово не зробив Київ , коли була спроможність. Чого чекали, це ж дітлахи, вони не вимозі, самотужки, уїхати, без батьків. Якщо, батьки, дебіли , це ще не означає, що діти винні. де ***** служби, с прав дитини. Чому вони не працюють???
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20.04.2023 14:05 Ответить
Юрій Ан 612fed4e , я перепрошую, у вас с головою усе добре, як дітлахи, можуть , бути ватаю, . Дай подивитись, що таке, справжня Україна , та вони першими підуть захищати Батьківщину.
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20.04.2023 14:11 Ответить
Тепер і у батьків тих дітей, і у самих дітей, почнеться нове, світле майбутнє.
- батька призовуть в армію РФії і там його вб'ють;
- мати буде жити з якимось алкашем і сама стане алкашкою;
- діти стануть справжніми руськими...
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20.04.2023 14:48 Ответить
Если родители ватаны то и дети страдают.
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20.04.2023 15:20 Ответить
якщо батьки цих дітей не бажали вивезти їх до підконтрольної частини України, то вони ждуть россіян. Тому вивоз дітей до росії іх задовольняє.
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20.04.2023 15:49 Ответить
Читаю коментарі і це якийсь писець.
Починають звинувачувати батьків, шукати їнших винуватих, але в мене таке питання: чи справді наша проросійська влада хотіла допомогти цим дітям і тим людям, які залишились в цьому пеклі? Можливо треба попитати нашу брехливу владу, як так сталося?
Питаю: люди, ви багато правди чуєте від земарафону?
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20.04.2023 17:25 Ответить
А чому **** хуэсоска веращук примусово не вивезла дітей з Бахмута чи вона їх тварюва продала
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20.04.2023 21:58 Ответить
А як навіть примусово вивезти дітей, коли батьки їх ховають?! Тут було про це кілька статей. Дві родини ховали дітей від української евакуації. Сусіди вказували місце, але батьки переховували.
Я далеко не в захваті (м'яко кажучи!) від діючої влади, але з упоротими ідіотами навіть найліпша влада не спроможна щось зробити. На жаль!
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24.04.2023 10:34 Ответить
 
 