Вагнеровцы принудительно вывезли из Бахмута украинских детей, - Офис Генпрокурора
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Прокуроры зафиксировали очередные преступления участников так называемой ЧВК "Вагнера" - принудительно депортировали детей из Бахмута.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора Украины.
В ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокуроры обнаружили видео, на котором представители так называемой ЧВК "Вагнера" во главе со своим предводителем 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из Бахмута две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми.
Во втором сюжете представитель ЧВК "Вагнера" общается с одним из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.
Также установлено, что в течение 17-18 апреля 2023 из этого населенного пункта вооруженные "вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми. В целом незаконно депортированы три мальчика и одна девочка.
Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных правонарушений, розыск украинских детей и возвращение их домой.
Пожалуйста, подождите...
Не потрібно називати дітей ватників, які чекали русского міра,, плутати з українськими.
"Пачиму я должна уизжать?"
"Здеся мой дом, я никуда не паеду!"
А може так треба было?
Ви ж в курсі шо це за фото і хто насправді на ньому?
Але розовим американським поні на це все було глибоко посрати і ця світлина стала символом, іконою на яку надрочували всі американські і не тільки ліберасти.
Хай собі їдуть в сонячний Магадан.
Там чекають зеленського, єрмака, верещук та інших.
- батька призовуть в армію РФії і там його вб'ють;
- мати буде жити з якимось алкашем і сама стане алкашкою;
- діти стануть справжніми руськими...
Починають звинувачувати батьків, шукати їнших винуватих, але в мене таке питання: чи справді наша проросійська влада хотіла допомогти цим дітям і тим людям, які залишились в цьому пеклі? Можливо треба попитати нашу брехливу владу, як так сталося?
Питаю: люди, ви багато правди чуєте від земарафону?
Я далеко не в захваті (м'яко кажучи!) від діючої влади, але з упоротими ідіотами навіть найліпша влада не спроможна щось зробити. На жаль!