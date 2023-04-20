Вагнерівці примусово вивезли з Бахмуту українських дітей, - Офіс Генпрокурора
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Прокурори зафіксували чергові злочини учасників так званої ПВК "Вагнер" - примусово депортували дітей із Бахмуту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
Під час моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурори виявили відео, на якому представники так званої ПВК "Вагнер" на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з м. Бахмута дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми.
У другому сюжеті представник ПВК "Вагнер" спілкується з однією з цих родин та дитиною у місці тимчасового перебування.
Також встановлено, що упродовж 17-18 квітня 2023 року з цього населеного пункту озброєні "вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми. Загалом незаконно депортовано трьох хлопчиків та одну дівчинку.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому.
Будь ласка, зачекайте...
Не потрібно називати дітей ватників, які чекали русского міра,, плутати з українськими.
"Пачиму я должна уизжать?"
"Здеся мой дом, я никуда не паеду!"
А може так треба было?
Ви ж в курсі шо це за фото і хто насправді на ньому?
Але розовим американським поні на це все було глибоко посрати і ця світлина стала символом, іконою на яку надрочували всі американські і не тільки ліберасти.
Хай собі їдуть в сонячний Магадан.
Там чекають зеленського, єрмака, верещук та інших.
- батька призовуть в армію РФії і там його вб'ють;
- мати буде жити з якимось алкашем і сама стане алкашкою;
- діти стануть справжніми руськими...
Починають звинувачувати батьків, шукати їнших винуватих, але в мене таке питання: чи справді наша проросійська влада хотіла допомогти цим дітям і тим людям, які залишились в цьому пеклі? Можливо треба попитати нашу брехливу владу, як так сталося?
Питаю: люди, ви багато правди чуєте від земарафону?
Я далеко не в захваті (м'яко кажучи!) від діючої влади, але з упоротими ідіотами навіть найліпша влада не спроможна щось зробити. На жаль!