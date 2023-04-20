В России начали рассылать электронные повестки: Призывников успокаивают, называя их "тестовыми"

Электронные повестки в тестовом режиме стали рассылаться в рамках весеннего призыва в Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил военный комиссар города Сергей Качковский.

Он уточнил, что электронные повестки поступают в личный кабинет на портале "Госуслуги", а также прорабатывается возможность оповещения через рассылку СМС-сообщений.

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.

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