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Новости За рубежом
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призыв (707) Россия (91256) повестка (77)

В России начали рассылать электронные повестки: Призывников успокаивают, называя их "тестовыми"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армія,росія,окупанти,арміярф

Электронные повестки в тестовом режиме стали рассылаться в рамках весеннего призыва в Санкт-Петербурге.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил военный комиссар города Сергей Качковский.

Он уточнил, что электронные повестки поступают в личный кабинет на портале "Госуслуги", а также прорабатывается возможность оповещения через рассылку СМС-сообщений.

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.

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Топ комментарии
+7
Наступним ефективним кроком у видачі повісток буде їх наклеювання на пляшки з горілкою....
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20.04.2023 13:35
+5
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20.04.2023 13:39
+5
Не нервничайте, одноразовые, они "тестовые". Но чёрный пластиковый мешок в сидор положите.
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20.04.2023 13:47
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Наступним ефективним кроком у видачі повісток буде їх наклеювання на пляшки з горілкою....
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20.04.2023 13:35 Ответить
як в анекдоті про чапаева------
пальчик в попі відчуваешь?
- так !
- а пальчики то ось вони!!!
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20.04.2023 13:36 Ответить
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20.04.2023 13:39 Ответить
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20.04.2023 13:46 Ответить
ЗСУ їх швидко перетворять на тестові мішені
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20.04.2023 13:40 Ответить
Коли вже мАсквічі почнуть захищатись від біндерафцев в Україні?

мАсковську область вже відправляють, а столичних пєдіків чомусь ще не чіпають. Вони ж живуть собі як і раніше у якомусь іншому світі. Бурятам та дагестанцям мабуть абідна.
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20.04.2023 13:45 Ответить
Не нервничайте, одноразовые, они "тестовые". Но чёрный пластиковый мешок в сидор положите.
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20.04.2023 13:47 Ответить
Пакєти теж хай тестують, а то як не влізе мараться ще потім з ним.
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20.04.2023 16:05 Ответить
Тест на виживаємість .
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20.04.2023 13:54 Ответить
А за неявку - "тестовий" строк за ухиляння!
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20.04.2023 13:54 Ответить
Здихати в Україні теж будуть тестово.
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20.04.2023 13:57 Ответить
Да-да, в тестовом режиме. А статья за уклонение реальная. У Пригожина зеки уже заканчиваются...

УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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20.04.2023 14:03 Ответить
А гробы тоже тестовые ?
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20.04.2023 14:25 Ответить
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20.04.2023 14:39 Ответить
Расея-кидок, *********, гопстоп, масквашвея
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20.04.2023 14:40 Ответить
***** любит жареное кацапское мясо. Потому что людоед.
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20.04.2023 15:24 Ответить
тестово відправили на війну
і там тестово здох
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20.04.2023 19:41 Ответить
 
 