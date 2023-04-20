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В России начали рассылать электронные повестки: Призывников успокаивают, называя их "тестовыми"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Электронные повестки в тестовом режиме стали рассылаться в рамках весеннего призыва в Санкт-Петербурге.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, об этом заявил военный комиссар города Сергей Качковский.
Он уточнил, что электронные повестки поступают в личный кабинет на портале "Госуслуги", а также прорабатывается возможность оповещения через рассылку СМС-сообщений.
Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.
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+7 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий20.04.2023 13:35
+5 ZoV KobZona
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+5 Старый зольдат
показать весь комментарий20.04.2023 13:47
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пальчик в попі відчуваешь?
- так !
- а пальчики то ось вони!!!
мАсковську область вже відправляють, а столичних пєдіків чомусь ще не чіпають. Вони ж живуть собі як і раніше у якомусь іншому світі. Бурятам та дагестанцям мабуть абідна.
УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
і там тестово здох