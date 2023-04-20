У Росії почали розсилати електронні повістки: Призовників заспокоюють, називаючи їх "тестовими"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Електронні повістки у тестовому режимі почали розсилати у рамках весняного призову у російському Санкт-Петербурзі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив військовий комісар міста Сергій Качковський.
Він уточнив, що електронні повістки надходять до особистого кабінету на порталі "Госуслуги", а також опрацьовується можливість оповіщення через розсилку СМС-повідомлень.
Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.
Водночас один із чоловіків, який отримав повістку, заявив ASTRA, що вже проходив строкову службу та весняному призову не підлягає.
"На підприємстві, де він працює, чоловікам пояснили, що це "формальна процедура" для звіряння документів. Підприємство дає працівникам броню від військової служби", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
пальчик в попі відчуваешь?
- так !
- а пальчики то ось вони!!!
мАсковську область вже відправляють, а столичних пєдіків чомусь ще не чіпають. Вони ж живуть собі як і раніше у якомусь іншому світі. Бурятам та дагестанцям мабуть абідна.
УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
і там тестово здох