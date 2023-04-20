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У Росії почали розсилати електронні повістки: Призовників заспокоюють, називаючи їх "тестовими"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

армія,росія,окупанти,арміярф

Електронні повістки у тестовому режимі почали розсилати у рамках весняного призову у російському Санкт-Петербурзі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС, про це заявив військовий комісар міста Сергій Качковський.

Він уточнив, що електронні повістки надходять до особистого кабінету на порталі "Госуслуги", а також опрацьовується можливість оповіщення через розсилку СМС-повідомлень.

Раніше голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що електронні повістки поки що не мають юридичної сили і дублюватимуться традиційними паперовими повідомленнями.

Водночас один із чоловіків, який отримав повістку, заявив ASTRA, що вже проходив строкову службу та весняному призову не підлягає.

"На підприємстві, де він працює, чоловікам пояснили, що це "формальна процедура" для звіряння документів. Підприємство дає працівникам броню від військової служби", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Електронні повістки свідчать про те, що Росія готується до тривалої війни, - британська розвідка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Наступним ефективним кроком у видачі повісток буде їх наклеювання на пляшки з горілкою....
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20.04.2023 13:35
+5
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20.04.2023 13:39
+5
Не нервничайте, одноразовые, они "тестовые". Но чёрный пластиковый мешок в сидор положите.
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20.04.2023 13:47
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Наступним ефективним кроком у видачі повісток буде їх наклеювання на пляшки з горілкою....
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20.04.2023 13:35 Відповісти
як в анекдоті про чапаева------
пальчик в попі відчуваешь?
- так !
- а пальчики то ось вони!!!
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20.04.2023 13:36 Відповісти
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20.04.2023 13:39 Відповісти
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20.04.2023 13:46 Відповісти
ЗСУ їх швидко перетворять на тестові мішені
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20.04.2023 13:40 Відповісти
Коли вже мАсквічі почнуть захищатись від біндерафцев в Україні?

мАсковську область вже відправляють, а столичних пєдіків чомусь ще не чіпають. Вони ж живуть собі як і раніше у якомусь іншому світі. Бурятам та дагестанцям мабуть абідна.
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20.04.2023 13:45 Відповісти
Не нервничайте, одноразовые, они "тестовые". Но чёрный пластиковый мешок в сидор положите.
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20.04.2023 13:47 Відповісти
Пакєти теж хай тестують, а то як не влізе мараться ще потім з ним.
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20.04.2023 16:05 Відповісти
Тест на виживаємість .
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20.04.2023 13:54 Відповісти
А за неявку - "тестовий" строк за ухиляння!
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20.04.2023 13:54 Відповісти
Здихати в Україні теж будуть тестово.
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20.04.2023 13:57 Відповісти
Да-да, в тестовом режиме. А статья за уклонение реальная. У Пригожина зеки уже заканчиваются...

УК РФ Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.03.2011 N 26-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
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20.04.2023 14:03 Відповісти
А гробы тоже тестовые ?
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20.04.2023 14:25 Відповісти
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20.04.2023 14:39 Відповісти
Расея-кидок, *********, гопстоп, масквашвея
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20.04.2023 14:40 Відповісти
***** любит жареное кацапское мясо. Потому что людоед.
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20.04.2023 15:24 Відповісти
тестово відправили на війну
і там тестово здох
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20.04.2023 19:41 Відповісти
 
 