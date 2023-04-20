Вспышка над Киевом, вероятно, была вызвана падением метеорита, - Госкосмос

В Государственном космическом агентстве Украины официально назвали причину возгорания вечером 19 апреля в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Главный центр специального контроля ГКА информирует, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие предположительно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – говорится в сообщении.

По словам ученых, наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид.

"Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки, или так называемые "огненные шары".

Метеорный поток Лириды – один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада припадает на 21 апреля", - отметили в Госкосмосе.

Агентство сообщило, что подобный случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной, зафиксировавшими камеры наблюдения и очевидцы.

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Напомним, вечером 19 апреля в небе над Киевом во время воздушной тревоги заметили яркую вспышку.

В соцсетях начали публиковать его видео и высказывать предположение о том, что это могло быть.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка вызвана падением на землю космического спутника NASA. Воздушную тревогу, по его словам, объявляли, чтобы уберечь людей от обломков.

Эту версию подтвердили и в Воздушных силах – правда, отметив, что информация еще уточняется, и это может быть не спутник, а метеорит.

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