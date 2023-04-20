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Вспышка над Киевом, вероятно, была вызвана падением метеорита, - Госкосмос

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

київ

В Государственном космическом агентстве Украины официально назвали причину возгорания вечером 19 апреля в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

"Главный центр специального контроля ГКА информирует, что 19 апреля 2023 года в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие предположительно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – говорится в сообщении.

По словам ученых, наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид.

"Лириды - это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак - яркие вспышки, или так называемые "огненные шары".

Метеорный поток Лириды – один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него наша планета 29 апреля. Пик звездопада припадает на 21 апреля", - отметили в Госкосмосе.

Агентство сообщило, что подобный случай произошел в феврале этого года. Ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной, зафиксировавшими камеры наблюдения и очевидцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышку над Киевом исследует Космическое агентство Украины

Напомним, вечером 19 апреля в небе над Киевом во время воздушной тревоги заметили яркую вспышку.

В соцсетях начали публиковать его видео и высказывать предположение о том, что это могло быть.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что вспышка вызвана падением на землю космического спутника NASA. Воздушную тревогу, по его словам, объявляли, чтобы уберечь людей от обломков.

Эту версию подтвердили и в Воздушных силах – правда, отметив, что информация еще уточняется, и это может быть не спутник, а метеорит.

Также читайте: Вспышку над столицей объяснили падением спутника, чтобы "успокоить киевлян", - глава КГВА Попко
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Топ комментарии
+9
пропоную назвати цей метеор в честь слугонародних вожаків - дєрьмазєля!
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20.04.2023 14:22
+8
Ніякий це не метеоріт - це супутник Притули впав 😅
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20.04.2023 14:13
+7
Та не, то спутник. Новый сын тернопольскоподданого Сергей Сулейман Берта Мария Притула-Бей следы заметает.
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20.04.2023 14:17
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Поки ото зіркували на метеорит - бажання загадали ?
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20.04.2023 14:12 Ответить
Ніякий це не метеоріт - це супутник Притули впав 😅
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20.04.2023 14:13 Ответить
Теперь у держскосмоса больше ничего нету. И инвентарный номер теперь не на что наклеить. Интересно чем эта сомнительная организация занимается? Проедает бюджетные деньги?
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20.04.2023 14:15 Ответить
Головне що організація мала очільника близького до ОП, а там можна і повітрям торгувати.
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20.04.2023 14:17 Ответить
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20.04.2023 15:03 Ответить
Не знаю що там, але учора сказали, що це збила наша ППО. Хрін його знає як збити метеорит, який летить швидше балістичної ракети, котрі ми досі не можемо збивати, але наші ППО молодці.
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20.04.2023 14:13 Ответить
Тю,старо, ждемс исчо версий
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20.04.2023 14:15 Ответить
Та не, то спутник. Новый сын тернопольскоподданого Сергей Сулейман Берта Мария Притула-Бей следы заметает.
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20.04.2023 14:17 Ответить
Ну так знайдіть місце падіння, а не фантазуйте.
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20.04.2023 14:20 Ответить
Складно знайти те, що не долетіло
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20.04.2023 15:10 Ответить
пропоную назвати цей метеор в честь слугонародних вожаків - дєрьмазєля!
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20.04.2023 14:22 Ответить
Метеорит тело космическое, тут ближе к Сероже Тернопольскому данный случай ПРИТУЛяется.
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20.04.2023 17:25 Ответить
Метеорит ? То покажіть шматок.
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20.04.2023 14:22 Ответить
Украинские предприниматели решили продать «метеорит» по частям в сети.

В среду вечером, 19 апреля, во время очередной атаки дронами, которые производила армия российской федерации по Украине, жители Киева, области и соседних регионов заметили необычную яркую вспышку в небе. Многие решили, что это какое-то военное вооружение, спутник NASA или даже НЛО. Но на самом деле, это был метеорит.

И уже сегодня, 20 апреля, в интернете появилось объявление о продаже «свежего» метеорита. Подробнее об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов, в том числе ТиКиїв.

Сообщается, что в объявлении указано, что космические камни разных форм и размеров, наибольший весит 12 кг (его цена - 10 000 грн, что равно 271 доллару).
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20.04.2023 14:57 Ответить
Уж не Серожа Притула решил приторговать? Он воздух продавать-покупать имеет большие способности.
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20.04.2023 17:27 Ответить
Ээээ, Тунгусского метеорита тоже ни кто не видел и даже кусочка не нашли.
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20.04.2023 17:26 Ответить
Отак колись щось величеньке,пару кілометрів у діаметрі,***** по нашій матінці-Землі,і не знатимемо,від чого песець настав.І до лампочки оті всі телескопи і цілодобові спостереження.
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20.04.2023 14:25 Ответить
Відчувається розмах зеленого прохвесіоналізьму.
"Ймовірно".
Це треба тримати цілу агенцію, на яку витрачається мільярд гривень щорічно, щоб отримувати результатом "ймовірно". Браво зеленим аніматорам! Здєлалі іх вмєстє!
Хоч шматок метеориту покажете, чи то забагато роботи треба робити?
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20.04.2023 14:27 Ответить
Метеор упал во Франции. А над Киевом метеорит сгорел в атмосфере... Там точно астрономы в этой организации? Или журналисты попутали?)
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20.04.2023 14:42 Ответить
Астрономи, ага. З зеленими дипломами майстрів орального і анального сексу.
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20.04.2023 14:45 Ответить
Хотелось бы верить, что журналисты путают терминологию. Но после послицы в Болгарии...
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20.04.2023 14:53 Ответить
Обновіть будь ласка свою власну термінологію. Метеор, котрий долетів до землі і не весь згорів, чарівним чином перетворюється на метеорит .
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20.04.2023 15:20 Ответить
А вы прочитайте текст статьи. метеор упал над Францией и сгорел) а над Киевом упал метеорИТ и тоже сгорел. Что с моей терминологией не так?)
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20.04.2023 15:26 Ответить
/над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері\
Все вірно написано, він же впав (хоч і не долетів до землі)
А щодо нашого ще невідомо, згорів він весь чи щось долетіло. Так що особливо й нема за що зачепитись.
Проте вибачаюсь, ваш коментар я зрозумів неправильно.
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20.04.2023 15:39 Ответить
"він же впав (хоч і не долетів до землi" - это было круто и очень остроумно. Респект)))
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20.04.2023 15:44 Ответить
..дивно шо й досі Паша-мерседес та секта його фсбшного пархату не пов'язала це природнє космічне явище з браслетом на його, поголеній для сексуальних утіх, жирною ногою... ах да - ну і гонєніямі на секту масковскага пархата
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20.04.2023 15:06 Ответить
ЭТО ЗНАК СОЗДАТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ
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20.04.2023 15:07 Ответить
Сигнальный вогонь про початок контрнаступу
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20.04.2023 15:48 Ответить
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20.04.2023 15:50 Ответить
А сирену чого врубили? Чи ППО і за метеоритами слідкує?
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20.04.2023 16:22 Ответить
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20.04.2023 17:24 Ответить
 
 