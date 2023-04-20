УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
4 960 31
Київ (13835) космос (333) Держкосмос (54)

Спалах над Києвом, ймовірно, було спричинено падінням метеориту, - Держкосмос

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

київ

У Державній космічній агенції України офіційно назвали причину спалаху ввечері 19 квітня у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агенції.

"Головний центр спеціального контролю ДКА інформує, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За словами вчених, найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид.

"Ліриди - це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака - яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі".

Метеорний потік Ліриди - один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

У шлейф комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди, Земля потрапила 15 квітня 2023 року. Вийде з нього наша планета 29 квітня. Пік зорепада припадає на 21 квітня", - зазначили у Держкосмосі.

Агенція повідомила, що схожий випадок відбувся у лютому цього року. Вночі над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері. Метрове небесне тіло під час вибуху освітило небо над країною, що зафіксували камери спостереження та очевидці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У момент спалаху над Києвом система ППО не працювала. Ймовірно, це був метеор, - Повітряні сили

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.

Читайте також: Спалах над Києвом досліджує Космічне агентство України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
пропоную назвати цей метеор в честь слугонародних вожаків - дєрьмазєля!
показати весь коментар
20.04.2023 14:22
+8
Ніякий це не метеоріт - це супутник Притули впав 😅
показати весь коментар
20.04.2023 14:13
+7
Та не, то спутник. Новый сын тернопольскоподданого Сергей Сулейман Берта Мария Притула-Бей следы заметает.
показати весь коментар
20.04.2023 14:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки ото зіркували на метеорит - бажання загадали ?
показати весь коментар
20.04.2023 14:12 Відповісти
Ніякий це не метеоріт - це супутник Притули впав 😅
показати весь коментар
20.04.2023 14:13 Відповісти
Теперь у держскосмоса больше ничего нету. И инвентарный номер теперь не на что наклеить. Интересно чем эта сомнительная организация занимается? Проедает бюджетные деньги?
показати весь коментар
20.04.2023 14:15 Відповісти
Головне що організація мала очільника близького до ОП, а там можна і повітрям торгувати.
показати весь коментар
20.04.2023 14:17 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2023 15:03 Відповісти
Не знаю що там, але учора сказали, що це збила наша ППО. Хрін його знає як збити метеорит, який летить швидше балістичної ракети, котрі ми досі не можемо збивати, але наші ППО молодці.
показати весь коментар
20.04.2023 14:13 Відповісти
Тю,старо, ждемс исчо версий
показати весь коментар
20.04.2023 14:15 Відповісти
Та не, то спутник. Новый сын тернопольскоподданого Сергей Сулейман Берта Мария Притула-Бей следы заметает.
показати весь коментар
20.04.2023 14:17 Відповісти
Ну так знайдіть місце падіння, а не фантазуйте.
показати весь коментар
20.04.2023 14:20 Відповісти
Складно знайти те, що не долетіло
показати весь коментар
20.04.2023 15:10 Відповісти
пропоную назвати цей метеор в честь слугонародних вожаків - дєрьмазєля!
показати весь коментар
20.04.2023 14:22 Відповісти
Метеорит тело космическое, тут ближе к Сероже Тернопольскому данный случай ПРИТУЛяется.
показати весь коментар
20.04.2023 17:25 Відповісти
Метеорит ? То покажіть шматок.
показати весь коментар
20.04.2023 14:22 Відповісти
Украинские предприниматели решили продать «метеорит» по частям в сети.

В среду вечером, 19 апреля, во время очередной атаки дронами, которые производила армия российской федерации по Украине, жители Киева, области и соседних регионов заметили необычную яркую вспышку в небе. Многие решили, что это какое-то военное вооружение, спутник NASA или даже НЛО. Но на самом деле, это был метеорит.

И уже сегодня, 20 апреля, в интернете появилось объявление о продаже «свежего» метеорита. Подробнее об этом сообщает ряд украинских Telegram-каналов, в том числе ТиКиїв.

Сообщается, что в объявлении указано, что космические камни разных форм и размеров, наибольший весит 12 кг (его цена - 10 000 грн, что равно 271 доллару).
показати весь коментар
20.04.2023 14:57 Відповісти
Уж не Серожа Притула решил приторговать? Он воздух продавать-покупать имеет большие способности.
показати весь коментар
20.04.2023 17:27 Відповісти
Ээээ, Тунгусского метеорита тоже ни кто не видел и даже кусочка не нашли.
показати весь коментар
20.04.2023 17:26 Відповісти
Отак колись щось величеньке,пару кілометрів у діаметрі,***** по нашій матінці-Землі,і не знатимемо,від чого песець настав.І до лампочки оті всі телескопи і цілодобові спостереження.
показати весь коментар
20.04.2023 14:25 Відповісти
Відчувається розмах зеленого прохвесіоналізьму.
"Ймовірно".
Це треба тримати цілу агенцію, на яку витрачається мільярд гривень щорічно, щоб отримувати результатом "ймовірно". Браво зеленим аніматорам! Здєлалі іх вмєстє!
Хоч шматок метеориту покажете, чи то забагато роботи треба робити?
показати весь коментар
20.04.2023 14:27 Відповісти
Метеор упал во Франции. А над Киевом метеорит сгорел в атмосфере... Там точно астрономы в этой организации? Или журналисты попутали?)
показати весь коментар
20.04.2023 14:42 Відповісти
Астрономи, ага. З зеленими дипломами майстрів орального і анального сексу.
показати весь коментар
20.04.2023 14:45 Відповісти
Хотелось бы верить, что журналисты путают терминологию. Но после послицы в Болгарии...
показати весь коментар
20.04.2023 14:53 Відповісти
Обновіть будь ласка свою власну термінологію. Метеор, котрий долетів до землі і не весь згорів, чарівним чином перетворюється на метеорит .
показати весь коментар
20.04.2023 15:20 Відповісти
А вы прочитайте текст статьи. метеор упал над Францией и сгорел) а над Киевом упал метеорИТ и тоже сгорел. Что с моей терминологией не так?)
показати весь коментар
20.04.2023 15:26 Відповісти
/над північною Францією впав метеор, який згорів в атмосфері\
Все вірно написано, він же впав (хоч і не долетів до землі)
А щодо нашого ще невідомо, згорів він весь чи щось долетіло. Так що особливо й нема за що зачепитись.
Проте вибачаюсь, ваш коментар я зрозумів неправильно.
показати весь коментар
20.04.2023 15:39 Відповісти
"він же впав (хоч і не долетів до землi" - это было круто и очень остроумно. Респект)))
показати весь коментар
20.04.2023 15:44 Відповісти
..дивно шо й досі Паша-мерседес та секта його фсбшного пархату не пов'язала це природнє космічне явище з браслетом на його, поголеній для сексуальних утіх, жирною ногою... ах да - ну і гонєніямі на секту масковскага пархата
показати весь коментар
20.04.2023 15:06 Відповісти
ЭТО ЗНАК СОЗДАТЕЛЯ ВСЕЛЕННОЙ
показати весь коментар
20.04.2023 15:07 Відповісти
Сигнальный вогонь про початок контрнаступу
показати весь коментар
20.04.2023 15:48 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2023 15:50 Відповісти
А сирену чого врубили? Чи ППО і за метеоритами слідкує?
показати весь коментар
20.04.2023 16:22 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2023 17:24 Відповісти
 
 