Спалах над Києвом досліджує Космічне агентство України

Ввечері 19 квітня над Києвом, скоріше за все, вибухнуло "космічне тіло".

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України, повідомляє Цензор.НЕТ.

У центрі зазначили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомлені.

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Свідків події закликають залишити повідомлення за цим посиланням.

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків. На ранок Попко повідомив, що це був не супутник, а киянам озвучили таку версію, щоб "заспокоїти".

У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".