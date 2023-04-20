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Спалах над Києвом досліджує Космічне агентство України

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

київ

Ввечері 19 квітня над Києвом, скоріше за все, вибухнуло "космічне тіло".

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України, повідомляє Цензор.НЕТ.

У центрі зазначили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.

"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомлені.

Читайте: NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник

Свідків події закликають залишити повідомлення за цим посиланням.

Спалах над Києвом досліджує Космічне агентство України 01

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків. На ранок Попко повідомив, що це був не супутник, а киянам озвучили таку версію, щоб "заспокоїти".

У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
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20.04.2023 11:10
+20
Да, что там иследовать? Это "спутник" Притулы самоликвидировался. Сгорел от стыда. И бабло освоено, детское в том числе, и уже списано и ревизии не подлежит.
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20.04.2023 11:07
+19
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20.04.2023 11:09
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Метеорний потік Ліриди - це зорепад, що щорічно діє. Зірковий дощ активізується квітневими ночами з 14 по 30 квітня, цього року пік активності припаде на ніч із 21 на 22 квітня.
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20.04.2023 11:00 Відповісти
धन्यवाद्
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20.04.2023 11:07 Відповісти
🤣🤣🤣
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20.04.2023 11:03 Відповісти
Это был отсвет от взрыва пердаков кацапов по поводу Патриотов
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20.04.2023 11:06 Відповісти
Да, что там иследовать? Это "спутник" Притулы самоликвидировался. Сгорел от стыда. И бабло освоено, детское в том числе, и уже списано и ревизии не подлежит.
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20.04.2023 11:07 Відповісти
Лучше бы на Красную площадь прилетело и побольше..
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20.04.2023 11:08 Відповісти
Это должно быть сложное и дорогое исследование - искать то, чего уже нет.
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20.04.2023 11:08 Відповісти
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20.04.2023 11:10 Відповісти
Зате свіжа робота.
Може хтось дохторську напише. Ось і тема: Діяльність космічного агенства та попередження впливу НЛО в умовах активних воєнних дій.
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20.04.2023 11:28 Відповісти
тема: "Вплив падіння небесного тіла на розумову діяльність хробаків в умовах нестачі білих унітазів"
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20.04.2023 12:17 Відповісти
ну чому ж? Сліди в атмосфері якісь остануться, може й на землі щось виявлять - вибух був не співмірний з Тунгуським, але досить сильним.
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20.04.2023 12:17 Відповісти
там є кому шукати, купка старих пердунів в тому агенстві що освоюють державні кошти, чаї ганяють Стидоба, ми "космічна" держава, просрали давно і космос і ракети, і завод з КБ що був світовим лідером, та і державу майже просрали ублюдки зелені
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20.04.2023 12:36 Відповісти
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20.04.2023 11:09 Відповісти
Новий спосіб пиляти бабло від узеленських? Займатися цікавими дослідами під час війни? Ух які умнічки) може краще передайте ці гроші на ЗСУ, умнічки, замість досліджень відблисків і ультразвуків?
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20.04.2023 11:11 Відповісти
Ну треба ж десь гроші розпилювати, їх в нас забагато...
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20.04.2023 11:15 Відповісти
подивіться скільки на віртуальне космічне агенство списали
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20.04.2023 11:33 Відповісти
Чекаємо чергову зебілкувату брехню. За підписами академіків.
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20.04.2023 11:13 Відповісти
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20.04.2023 11:51 Відповісти
Найдут обгоревшую шаурму.
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20.04.2023 11:15 Відповісти
Я швидше повірю ,що це була капсула Кларка КЄнта , ніж в чергову брехню шашлично-війскової адміністрації.
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20.04.2023 11:19 Відповісти
чекаємо коментів головного учня Льоні Космоса,- Льошика Аферистовича
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20.04.2023 11:21 Відповісти
Вы всеврете! То рептилоиды с Нибиру, готовили покушение на "найвеличнішого лідера ***********", а наше доблестное ПВО им помешало!
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20.04.2023 11:23 Відповісти
5++++!!!
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20.04.2023 11:32 Відповісти
побачивши з глубин космосу "марафон" вирішили що на Україні повна катастрофа і треба втручатись....
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20.04.2023 12:38 Відповісти
Мне так нравятся ети многочисленные ученые которые всю жизнь куда то смотрят в дорогущие телескопы в космос и ищут жизнь на Нибиру. А потом удивленные бегают по дымящимся развалинам что ето такое прилетело и откуда оно могло взяться.
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20.04.2023 11:23 Відповісти
Ну це ж смішно .. Що тут гадати , що ідентифікувати ?? Ну невже ніхто й ніколи не бачив падіння метеорита . ??
Існують сотні відео в інтернеті , ідентичних вчорашнім , на яких видно як згорають метеорити .
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20.04.2023 11:27 Відповісти
Питання в іншому,. Чому зелені відразу почали тицяти пальцем в американську NASA?
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20.04.2023 11:42 Відповісти
Просто примерно в это же время должны были вывести спутник с орбиты. Ну а наши ничего лучше не придумали, как озвучить эту версию, толком не разобравшись.
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20.04.2023 11:51 Відповісти
Ну , це ж ЗЕлені .!! Нічого дивного .
Якби я кожен раз звертав увагу на те що вони мелють , я б вже мабуть збожеволів . !
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20.04.2023 11:56 Відповісти
да то Столтенберг прилетел. звезда НАТО
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20.04.2023 11:30 Відповісти
Спалах наднової в сузір'ї Оріона віддзеркалився від атмосфери Венери, потрапив у випари метану над заболоченою місциною в Київській області, активізував фізико-хімічні процеси озонового прошарку, викликавши утворення кульової блискавки, яка зіткнулася з залишками сонячного протуберансу в сферичному вакуумі і підпалило витік палива секретного марсольоту Маска, що повертав запущену раніше "Теслу" в його гараж.
Шо тут незрозумілого?
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20.04.2023 11:36 Відповісти
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20.04.2023 11:48 Відповісти
Ефект міжгалактичної лінзи? 🤔🤔🤔
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20.04.2023 12:07 Відповісти
шо за агенство таке? купка дармоїдів в пошарпаній будівлі, де з обладнання лише старі совкові карти? ото сміх
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20.04.2023 11:36 Відповісти
А ще в них є телескоп! )))

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20.04.2023 11:49 Відповісти
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20.04.2023 11:42 Відповісти
Сьогодні вранці під Києвом впіймали гумуноїда , каже що прибув вчора на планету Земля , з планети Шелєзяка ..
..
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20.04.2023 12:01 Відповісти
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20.04.2023 11:46 Відповісти
Річний бюджет1 172 968 000 ₴[1]
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20.04.2023 11:53 Відповісти
В будь-якому випадку це якийсь Знак! Щось дуже яскраве повинно потухнути. Що в Україні було саме яскраве, яке "сонце" розкручувалось Єдиним марафоном?
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20.04.2023 11:59 Відповісти
maybe in our dreams
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20.04.2023 12:22 Відповісти
Сили ППО збили Сергія Притулу Волонтер намагався посадити свій супутник на майдані, аби показати українцям на що вони скидували гроші.
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20.04.2023 12:17 Відповісти
Все одно зеленим брехунам ніхто не повірить.
Але мене бентежить, що напередодні цього незрозумілого явища виїхали сусіди прикоритники з МОЗ і податкової. Вони зазвичай виїздили заздалегідь вторгненню і масованим обстрілами.
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20.04.2023 12:18 Відповісти
ніхто не разглядає ракету нашіх російських "братів"? Запустили, але не долетіла і самоліквідувалась. Мультіки про вундерваффе показували, може це воно?
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20.04.2023 12:33 Відповісти
Якщо сер'йозно , то Сергій Попко абсолютно некомпетентне лайно . Я взагалі не розумію як йому в голову прийшла думка про супутник , а те що він її взагалі видав як офіційний коментар - це довбаний треш . Людина взагалі не розуміє як знищуються супутники . Супутник ніяк не може херакс - і впасти куди попаде . Тим більше що це для НАСА могло потягнути дуже важкі юридичні наслідки .
Це був метеор . Судячи по кольору спалаху - це була глиба льоду або кам'яна глиба з вмістом міді та селену .
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20.04.2023 12:39 Відповісти
Блин, да, это были воронежские зарницы. Типо, взвейтесь кострами орки .бучие.
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20.04.2023 12:40 Відповісти
А потом из под земли начнут появляться "треножники" , я в кино такое видел😂
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20.04.2023 12:46 Відповісти
Типичное падение болида. Идентично другим.

https://youtu.be/JCjWFpWJsso
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20.04.2023 13:06 Відповісти
NORAD давно уже давал ориентировочные координаты падения научного спутника RHESI (№27370), который перестал работать в 2018г .
Тому стебаться над наукой не треба, а то что чиновники вещают чушь - сами их выбирали!
Украинские астрономы и сотрудники Держ. косм. агентства України (ДКА)) для любителей плоской Земли в желтой прессе НЕ выступают и подобные феномены изучают.

По данным NORAD координаты падения

NORAD_CAT LAT LON INCL DECAY_EPOCH GMT

27370 21.3 26 38 2023-04-20 00:21:00

Еще вчера они давали разброс по широте от 28 до -35 градусов (широта Киева 50,45 град) Т.е прогноз NORAD в любом случае не указывал на Киев. Место падения спутника RHESSI по уточненным данным
Всем Удачи, смотрите на Небо, мечтайте и верьте данным науке!
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20.04.2023 13:10 Відповісти
Смотрите на небо и поправляйте каску.
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20.04.2023 14:29 Відповісти
Ну теперь все стало понятно

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20.04.2023 18:47 Відповісти
 
 