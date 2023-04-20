Спалах над Києвом досліджує Космічне агентство України
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Ввечері 19 квітня над Києвом, скоріше за все, вибухнуло "космічне тіло".
Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України, повідомляє Цензор.НЕТ.
У центрі зазначили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області.
"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться в повідомлені.
Свідків події закликають залишити повідомлення за цим посиланням.
Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків. На ранок Попко повідомив, що це був не супутник, а киянам озвучили таку версію, щоб "заспокоїти".
У Повітряних силах підтримали цю версію - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит. Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат додав: "Повітряні сили не займаються небесними тілами. Повітряні сили займаються відбиттям російської агресії".
Будь ласка, зачекайте...
Може хтось дохторську напише. Ось і тема: Діяльність космічного агенства та попередження впливу НЛО в умовах активних воєнних дій.
Існують сотні відео в інтернеті , ідентичних вчорашнім , на яких видно як згорають метеорити .
Якби я кожен раз звертав увагу на те що вони мелють , я б вже мабуть збожеволів . !
Шо тут незрозумілого?
..
Але мене бентежить, що напередодні цього незрозумілого явища виїхали сусіди прикоритники з МОЗ і податкової. Вони зазвичай виїздили заздалегідь вторгненню і масованим обстрілами.
Це був метеор . Судячи по кольору спалаху - це була глиба льоду або кам'яна глиба з вмістом міді та селену .
https://youtu.be/JCjWFpWJsso
Тому стебаться над наукой не треба, а то что чиновники вещают чушь - сами их выбирали!
Украинские астрономы и сотрудники Держ. косм. агентства України (ДКА)) для любителей плоской Земли в желтой прессе НЕ выступают и подобные феномены изучают.
По данным NORAD координаты падения
NORAD_CAT LAT LON INCL DECAY_EPOCH GMT
27370 21.3 26 38 2023-04-20 00:21:00
Еще вчера они давали разброс по широте от 28 до -35 градусов (широта Киева 50,45 град) Т.е прогноз NORAD в любом случае не указывал на Киев. Место падения спутника RHESSI по уточненным данным
Всем Удачи, смотрите на Небо, мечтайте и верьте данным науке!