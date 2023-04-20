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NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У NASA спростували припущення, що спалахи над Києвом могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI. Адже він у цей час перебував на орбіті.

Про це заявив представник офісу комунікацій NASA Роб Маргетта, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на ВВС.

За його словами, в момент, коли у Києві спостерігався спалах, супутник перебував на орбіті. Він знаходиться там і зараз - NASA і міністерство оборони США продовжують його відстежувати - і має впасти пізніше.

Супутник RHESSI запустили на орбіту Землі в 2002 році й списали у 2018.

Читайте: Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника/метеорита (уточнюється), - Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.

У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.

Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.

Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
"Різницю" знаєш? І те, і те горить у польоті Однак метеором вважається той об"єкт, що не долетів до землі і згорів у атмосфері А метеоритом - те, що все-таки впало на землю А тепер питання: як відрізнить метеор від метеорита, якщо об"єкт упав у болото посеред лісу і затонув? Адже фізичне тіло не знайшли! От тепер сиди і "ламай голову"
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20.04.2023 07:34
+14
Очевидне- неймовірне. Щось летіло , бачили , але всі на морозі
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20.04.2023 07:08
+13
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20.04.2023 07:40
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Очевидне- неймовірне. Щось летіло , бачили , але всі на морозі
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20.04.2023 07:08 Відповісти
200км від Київа над Ватутіно теж засвітило синім я думав що то блискавка.Бо йшов дощ.
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20.04.2023 08:41 Відповісти
Черкащина рідна , Катеринопіль👍
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20.04.2023 09:28 Відповісти
У московських попів з"явився грунт щоб стверджувати про утиски канонічності. Тепер будуть волать: Эта предвестник апокалипсиса
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20.04.2023 08:46 Відповісти
Patriot сбил какую то баллистическую ракету над Киевом.
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20.04.2023 11:44 Відповісти
Скоро скажуть, що то не метеорит, інопланетяни, скажуть, що то теж не вони.
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20.04.2023 07:12 Відповісти
Це метеор, а не метеорит.
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20.04.2023 07:23 Відповісти
"Різницю" знаєш? І те, і те горить у польоті Однак метеором вважається той об"єкт, що не долетів до землі і згорів у атмосфері А метеоритом - те, що все-таки впало на землю А тепер питання: як відрізнить метеор від метеорита, якщо об"єкт упав у болото посеред лісу і затонув? Адже фізичне тіло не знайшли! От тепер сиди і "ламай голову"
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20.04.2023 07:34 Відповісти
У нього роль така на цензорі-все в протележність ставити
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20.04.2023 07:39 Відповісти
Вибачте, я просто коригую повну маячню. То про антидронові рушниці проти військових дронів, то про уявні метеорити, які ніхто так і не бачив.

Те, що згорало у польоті над Києвом, було виключно метеором. Як знайдете якісь залишки метеоритів які стають метеорітами виключно після закінчення згорання метеору - приходьте.
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20.04.2023 07:45 Відповісти
Та навіщо вибачатись? Ми ж всі не ідеальні. А той хто себе таким ввважає-той дурень. Ми просто ведемо ранкову размову)))
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20.04.2023 08:07 Відповісти
Хвилинку, хвилинку-так а в чому ж тоді Дмитрий Анатольевич був не правий, що ви його поправили?
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20.04.2023 08:12 Відповісти
І що саме ти "коригуєш"? Скоріше "коригую" тут я Бо поставив тебе перед "дилеммою" на підставі твого ж ствердження А ти тепер пробуєш "викручуваться" А хто в тому винен? Тільки ти сам! Бо перед тим, як писать і щось категорично стверджувать - "думалку включить забув" Вчені з 1942 року не можуть розібраться в причинах "Битви над Лос-Анжелесом", а ти вже встиг проаналізувать і зробить безапеляційний висновок стосовно того, що сталося вчора ввечері над Києвом!
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20.04.2023 08:13 Відповісти
А хіба це "погана роль" - вас змушувать власною головою думать?! "Я сумніваюсь? Значить, я ДУМАЮ! Раз я ДУМАЮ - значить, я ІСНУЮ!"
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20.04.2023 08:00 Відповісти
А хіба я десь проти був?
Трохи вище відповів свому друзякі( щоб вам не повторювати)
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20.04.2023 08:10 Відповісти
Треба було ще й про болід розтлумачити.
Про той, що в небі, а не на гонках))
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20.04.2023 11:00 Відповісти
Та й так "срач" розвести умудрилися
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20.04.2023 12:52 Відповісти
Якщо "фізичне тіло не знайшли", то нема чого відрізняти. Метеор був, метеориту ніякого нема.
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20.04.2023 07:39 Відповісти
А що лежить у болоті житомирському? Десь під "Жабокрюківкою"? Підозра-то не знята!
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20.04.2023 07:44 Відповісти
Не чіпай, то на Новий Рік
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20.04.2023 07:46 Відповісти
Привіт, друже.
Метеороїд - це невелике тіло, що рухається космічним простором.
Метеор - це не об'єкт. Метеор - це явище згоряння метеороїду чи астероїду в атмосфері.
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20.04.2023 07:37 Відповісти
Привіт. В побуті метеором називають і явище, і метеорне тіло, яке випаровується у польоті.
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20.04.2023 07:41 Відповісти
я ж вже і значення термінології привів( підреслюю-це не моє тлумаченна, а офіційне), але вам все не так -знов петляєте
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20.04.2023 08:05 Відповісти
метеору больше не наливать
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20.04.2023 09:12 Відповісти
Як завжди вам буде відповідати охоронець складу, на якому стала зникати продукція, － Може хтось і краде там у нас, але тільки не в мою смЄну！😂
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20.04.2023 07:50 Відповісти
Когда будет звездопад Лириды

В шлейф кометы Тэтчера, которая оставит нам метеоритный поток Лириды, Земля попадет 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. То есть, наблюдать звездопад мы сможем целых две недели, а его пик будет 21 апреля.
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20.04.2023 11:58 Відповісти
Що це було? Мабуть НЛО.
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20.04.2023 07:15 Відповісти
...А може дєрмака трохи пронесло?..
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20.04.2023 08:08 Відповісти
Шось дуже мутно, сподіваюсь Україна тестує якийсь гіпербластер
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20.04.2023 07:18 Відповісти
В небі над Києвом － саме найкраще місце для цього！😂
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20.04.2023 07:53 Відповісти
Що це було? Мабуть, НЛО! Ні сіло, ні впало, По небу пливло...

Кажуть, що до тракториста Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки, Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними, Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти, Спроба міжпланетного контакту.
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20.04.2023 07:20 Відповісти
ситуацію може прояснити лише "народний" супутник притули... 😂🤣😅
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20.04.2023 07:26 Відповісти
Упродовж цього часу ресурс космічного апарата дозволив виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:
45 літаків;
27 гелікоптерів;
6 ОТРК "Іскандер";
36 ЗРК "С300";
12 ЗРК "Панцирь С1";
11 радіолокаційних станцій;
10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.
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20.04.2023 07:35 Відповісти
Висралося? В спам, собацюра!
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20.04.2023 08:06 Відповісти
Якось замало як для супутника…
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20.04.2023 08:46 Відповісти
******* ці дані нам передавали партнери ще за пів року до вторгнення і з 1-го дня втогрнення.
Нема ніякого супутника Притули,спизжено 600 мільйонів, які могли б люди передать на справу через інших волонтерів. А так - закопані в офшори
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20.04.2023 09:32 Відповісти
І де ви такі беретесь
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20.04.2023 11:00 Відповісти
де документи? Чому у Пороха всі документи є ,а той тільки регоче на камеру ?
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20.04.2023 14:55 Відповісти
А хто ти такий щоб він тобі їх надавав? Якщо вже пішла про те мова, то напиши заяву в поліцію або подай до суду на Притулу якщо в тебе є докази, що він щось вкрав або не п-ди.
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20.04.2023 21:49 Відповісти
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20.04.2023 07:29 Відповісти
иншопланетяни заявили що якщо то не вони то не вони.
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20.04.2023 07:30 Відповісти
Якщо це був метеор-уявляю що там сьогодні сатаністи гундяй з соловйом розтрублять своєму зомбостаду про перст для Києва.
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20.04.2023 07:32 Відповісти
Мутна якась *****,скоріше за все впав не супутник НАСА а військовий розвідувальний супутник
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20.04.2023 07:34 Відповісти
Ніяких супутників взагалі не падало в Україні. Метеор вибухнув від зіткнення із атмосферою.
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20.04.2023 07:37 Відповісти
Неадекват кацапский-иди в жопу.
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20.04.2023 08:02 Відповісти
Я вчера еще писал:

21 ноября 2013 в 5:50 утра по московскому времени над Крымом взорвался очень яркий болид. Звёздная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, была равна как минимум −18. Астрономы считают, что это, скорее всего, был болид из метеорного потока Леониды.

Вот видео, очень похоже на то что в Киеве наблюдали: https://www.youtube.com/watch?v=N6pu79s7bpU
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20.04.2023 07:46 Відповісти
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20.04.2023 07:40 Відповісти
Коротше,архіви по цьому випадку будуть розкриті в 2080 році. Розходимось.)
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20.04.2023 07:58 Відповісти
Зелені довпойопи не могли не скористатися ситуацією, щоб не забрехатися і обіср@тися по самі вуха.
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20.04.2023 08:07 Відповісти
Цього в зечмонб вже ніхто не забере. Зашквар-- так зашквар.
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20.04.2023 08:13 Відповісти
Якщо це було небесне тіло, то це знак. Залишається дізнатись - знак "чого"?
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20.04.2023 08:43 Відповісти
"Знак питання". )))
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20.04.2023 09:19 Відповісти
- Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось! -
("Собачье сердце").
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20.04.2023 09:25 Відповісти
Так небайдужим громадянам знов боятися і описувати свої жахи чи можна вже видихати і прати штани? 😁
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20.04.2023 08:47 Відповісти
Навряд українців можна чимсь перелякати, лякані. Окрім батальйону "Монако"., звісно
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20.04.2023 08:59 Відповісти
То ти вчора у районні телеграм-канали не дивився. 😁

Особливо всраті "свідки" навіть вибухи чули.
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20.04.2023 09:07 Відповісти
Кому доля втопитись, той не вдавиться. Чогось боятись - глупство. Але і ризикувати треба з розумом. Десь так
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20.04.2023 09:16 Відповісти
Та можна і боятися - всі люди різні. Тільки не треба волати на всі голоси, що попало.
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20.04.2023 11:51 Відповісти
За дві хвилини після спалаху дійсно був гуркіт. Але на вибух не схоже.
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20.04.2023 09:49 Відповісти
Ой вей, сьогодні ще й затемнення, а на передодні спалах. Совпадєніє?
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20.04.2023 08:52 Відповісти
Когда будет звездопад Лириды

В шлейф кометы Тэтчера, которая оставит нам метеоритный поток Лириды, Земля попадет 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. То есть, наблюдать звездопад мы сможем целых две недели, а его пик будет 21 апреля.
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20.04.2023 11:59 Відповісти
Бачу, без Манагера-Завгоспа тут не розібратись. Будемо чекати на його роз'яснення....
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20.04.2023 08:56 Відповісти
А пам'ятаєте як "війна світів" починалась? Отож.
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20.04.2023 08:56 Відповісти
А нашим -лиш би ляпнуть
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20.04.2023 08:58 Відповісти
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20.04.2023 09:05 Відповісти
Бімба у вагіні)
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21.04.2023 01:50 Відповісти
Марсіанський військовий кораблт, іді нах...й
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20.04.2023 09:14 Відповісти
Та все нормально. Заспокойтесь.

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20.04.2023 09:17 Відповісти
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20.04.2023 12:21 Відповісти
Яка ж все таки некомпетентна влада в Україні при зелених. Напевне дипломи купували в переходах, як і президент. Перепутати болід зі супутником???
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20.04.2023 09:18 Відповісти
Дорогі Збройні Сили України.

Тільки не збивайте, будь ласка, інопланетян.
Я вірю, що якщо вони нарешті прилетять, то - це, щоб допомогти нам знищити прокляту москальню.

Всі вже побачили, що українці - мужні люди, але воювати і з кацапами, і з прибульцями буде трохи ту мач.
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20.04.2023 09:23 Відповісти
То не ці козаки були????

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20.04.2023 09:23 Відповісти
сбили не то или не того, вот дезуху и гонят
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20.04.2023 09:24 Відповісти
>и это может быть не спутник, а метеорит.

А может быть корова, а может быть собака.
Объявляйте уже, откуда там пришельцы летели, хватит интриг!
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20.04.2023 09:34 Відповісти
Это Арестович с Будановым с помощью секретной программы на смартфоне, разработанной Арахамией, сбили рашистский разведывательный спутник, который подглядывал за шашлычной вечеринкой в Конче-Заспе...
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20.04.2023 09:46 Відповісти
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20.04.2023 10:14 Відповісти
дайте зброю!!!
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20.04.2023 10:28 Відповісти
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20.04.2023 10:22 Відповісти
уровень руководства страны зашкаливает. сначала булькнуть шо работает пво, потом удалить пост, поняв что пво не работает, удобная версия со спутником подвернулась, и вот не было никогда такого и опять на те))
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20.04.2023 11:40 Відповісти
Столтенберг завітав до Київа
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20.04.2023 11:45 Відповісти
 
 