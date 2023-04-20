NASA про спалахи над Києвом: Це був не супутник
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У NASA спростували припущення, що спалахи над Києвом могли бути спричинені падінням з орбіти супутника RHESSI. Адже він у цей час перебував на орбіті.
Про це заявив представник офісу комунікацій NASA Роб Маргетта, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на ВВС.
За його словами, в момент, коли у Києві спостерігався спалах, супутник перебував на орбіті. Він знаходиться там і зараз - NASA і міністерство оборони США продовжують його відстежувати - і має впасти пізніше.
Супутник RHESSI запустили на орбіту Землі в 2002 році й списали у 2018.
Нагадаємо, ввечері 19 квітня в небі над Києвом під час повітряної тривоги помітили яскравий спалах.
У соцмережах почали публікувати його відео та висловлювати припущення про те, що це могло бути.
Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що спалах спричинений падінням на землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу, за його словами, оголошували, щоб уберегти людей від уламків.
Цю версію підтвердили і в Повітряних силах - щоправда, зазначивши, що інформація ще уточнюється, і це може бути не супутник, а метеорит.
Будь ласка, зачекайте...
Те, що згорало у польоті над Києвом, було виключно метеором. Як знайдете якісь залишки метеоритів які стають метеорітами виключно після закінчення згорання метеору - приходьте.
Трохи вище відповів свому друзякі( щоб вам не повторювати)
Про той, що в небі, а не на гонках))
Метеороїд - це невелике тіло, що рухається космічним простором.
Метеор - це не об'єкт. Метеор - це явище згоряння метеороїду чи астероїду в атмосфері.
В шлейф кометы Тэтчера, которая оставит нам метеоритный поток Лириды, Земля попадет 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. То есть, наблюдать звездопад мы сможем целых две недели, а его пик будет 21 апреля.
Кажуть, що до тракториста Савки Прилітали якось енелонавти,
Всі зелені, наче огірочки, Випали з тарілки, мов із бочки.
Савка вийшов побалакать з ними, Пригостив їх цигарками "Прима"
І тому зірвалась, кажуть факти, Спроба міжпланетного контакту.
45 літаків;
27 гелікоптерів;
6 ОТРК "Іскандер";
36 ЗРК "С300";
12 ЗРК "Панцирь С1";
11 радіолокаційних станцій;
10 понтонних переправ.
Завдяки можливостям "ICEYE" значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.
Нема ніякого супутника Притули,спизжено 600 мільйонів, які могли б люди передать на справу через інших волонтерів. А так - закопані в офшори
21 ноября 2013 в 5:50 утра по московскому времени над Крымом взорвался очень яркий болид. Звёздная величина (блеск) небесного тела, которое с большой скоростью вошло в атмосферу Земли, была равна как минимум −18. Астрономы считают, что это, скорее всего, был болид из метеорного потока Леониды.
Вот видео, очень похоже на то что в Киеве наблюдали: https://www.youtube.com/watch?v=N6pu79s7bpU
("Собачье сердце").
Особливо всраті "свідки" навіть вибухи чули.
В шлейф кометы Тэтчера, которая оставит нам метеоритный поток Лириды, Земля попадет 15 апреля, а выйдет из него 29 апреля. То есть, наблюдать звездопад мы сможем целых две недели, а его пик будет 21 апреля.
Тільки не збивайте, будь ласка, інопланетян.
Я вірю, що якщо вони нарешті прилетять, то - це, щоб допомогти нам знищити прокляту москальню.
Всі вже побачили, що українці - мужні люди, але воювати і з кацапами, і з прибульцями буде трохи ту мач.
А может быть корова, а может быть собака.
Объявляйте уже, откуда там пришельцы летели, хватит интриг!