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Новости Политика Украины
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Наша поддержка обеспечивает вступление Украины в НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

столтенберг,зеленський

Законное место Украины – в Организации Североатлантического договора.

Об этом в твиттере написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.

"Для меня большая честь вернуться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Законное место Украины – в НATO, и впоследствии наша поддержка поможет сделать это возможным. Мы поддерживаем вас сегодня и в долгосрочной перспективе", – написал Столтенберг.

Наша поддержка обеспечивает вступление Украины в НАТО, - Столтенберг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад не устал помогать Украине, проблемы с ее сельхозпродукцией в Европе можно решить, - Столтенберг

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
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Масквабад і Пекіностан наші спільні вороги, які вже з'єднались.
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20.04.2023 15:20 Ответить
Дякуємо! Тільки допоможить побороти зелених потвор, зрадників, крадіїв, колоборантів! 🙏
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20.04.2023 15:28 Ответить
Если правильная трактовка слов Столтенберга, то служить в войсках НАТО честь и почёт для наших мужчин, а готовность сражаться за европейские ценности наверное видна всем и друзьям и врагам.
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20.04.2023 19:01 Ответить
 
 