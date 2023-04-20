2 068 3
Наша поддержка обеспечивает вступление Украины в НАТО, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законное место Украины – в Организации Североатлантического договора.
Об этом в твиттере написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ.
"Для меня большая честь вернуться в Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Законное место Украины – в НATO, и впоследствии наша поддержка поможет сделать это возможным. Мы поддерживаем вас сегодня и в долгосрочной перспективе", – написал Столтенберг.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 20 апреля прибыл с неанонсированным визитом в Киев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Масквабад і Пекіностан наші спільні вороги, які вже з'єднались.