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Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

столтенберг,зеленський

Законне місце України - в Організації Північноатлантичного договору.

На цьому у твіттері наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

"Для мене велика честь повернутися до Києва та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Законне місце України - у НATO, і згодом наша підтримка допоможе зробити це можливим. Ми підтримуємо вас сьогодні й у довгостроковій перспективі", - написав Столтенберг.

Наша підтримка уможливлює вступ України до НАТО, - Столтенберг 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не втомився допомагати Україні, проблеми з її сільгосппродукцією в Європі можна вирішити, - Столтенберг

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Автор: Анна Судак
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Масквабад і Пекіностан наші спільні вороги, які вже з'єднались.
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20.04.2023 15:20 Відповісти
Дякуємо! Тільки допоможить побороти зелених потвор, зрадників, крадіїв, колоборантів! 🙏
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20.04.2023 15:28 Відповісти
Если правильная трактовка слов Столтенберга, то служить в войсках НАТО честь и почёт для наших мужчин, а готовность сражаться за европейские ценности наверное видна всем и друзьям и врагам.
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20.04.2023 19:01 Відповісти
 
 