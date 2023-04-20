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Столтенберг прибув до Києва. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, "The Kyiv Independent" публікують відповідні фото.
Журналісти помітили генсека Альянсу на Михайлівській площі в Києві.
Топ коментарі
+34 Fjall_Raven
показати весь коментар20.04.2023 10:56
+16 Colt
показати весь коментар20.04.2023 11:10
+14 Игорь Матвеев 4ee89144
показати весь коментар20.04.2023 11:17
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А от до Києва - та защотижня.