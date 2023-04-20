УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11291 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
12 502 18
Київ (13835) Столтенберг Єнс (1343)

Столтенберг прибув до Києва. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, "The Kyiv Independent" публікують відповідні фото.

Журналісти помітили генсека Альянсу на Михайлівській площі в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід не втомився допомагати Україні, проблеми з її сільгосппродукцією в Європі можна вирішити, - Столтенберг

Столтенберг прибув до Києва 01

Столтенберг прибув до Києва 02

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+34
мабуть як і боріс приїхав мізки на місце ставить зеленій шайці дєрьмака. точно правляча свора шось удумала.
показати весь коментар
20.04.2023 10:56
+16
Столтеберг вчера вечером входил в плотные слои киевской атмосферы.
показати весь коментар
20.04.2023 11:10
+14
Буде ставити пістон Зе перед наступом.
показати весь коментар
20.04.2023 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер зрозуміло появу спалаху над Киевом.
показати весь коментар
20.04.2023 10:54 Відповісти
Буде ставити пістон Зе перед наступом.
показати весь коментар
20.04.2023 11:17 Відповісти
завжди було цікаво, чому в охоронців завжди такі сумні і перекошені морди?
показати весь коментар
20.04.2023 13:27 Відповісти
мабуть як і боріс приїхав мізки на місце ставить зеленій шайці дєрьмака. точно правляча свора шось удумала.
показати весь коментар
20.04.2023 10:56 Відповісти
просто цікаво: до кремлядей, окрім Сі, політичні постаті такого високого світового рівня не навідуються. Вже десь з півтора року...
А от до Києва - та защотижня.
показати весь коментар
20.04.2023 10:58 Відповісти
шо тут цікавого, гроші то вони дають у прірву
показати весь коментар
20.04.2023 11:29 Відповісти
Будет принимать зачёт по предстоящему наступлению !
показати весь коментар
20.04.2023 11:07 Відповісти
Столтеберг вчера вечером входил в плотные слои киевской атмосферы.
показати весь коментар
20.04.2023 11:10 Відповісти
Над Києвом було знамення .
показати весь коментар
20.04.2023 11:19 Відповісти
Добре.
показати весь коментар
20.04.2023 11:20 Відповісти
Охоронець бомж-стильний. Мабуть презедентський
показати весь коментар
20.04.2023 11:49 Відповісти
Столтелберг буде давати вказівку не бомбити маскву на дєнь побєдобєсія
показати весь коментар
20.04.2023 12:19 Відповісти
Пам'ятаєте, як термінатор на землю прибував...
показати весь коментар
20.04.2023 12:36 Відповісти
Зеледент хоть бы не всрався в очередной раз...
показати весь коментар
20.04.2023 13:22 Відповісти
Генсек вместо F-16
показати весь коментар
20.04.2023 13:36 Відповісти
Головне, щоб на зустріч не забули дєрмака запросити, а то кремль буде на інформаційному голоді!
показати весь коментар
20.04.2023 13:41 Відповісти
Вова готуй дирку!
показати весь коментар
20.04.2023 13:44 Відповісти
На "Леопарді" чи на "Абрамсі" приїхав?
показати весь коментар
20.04.2023 16:10 Відповісти
 
 