С жителями оккупированной Кинбурнской косы нет связи, - Ким
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Ситуация на Кинбурнской косе, временно захваченная войсками РФ, сложная, связи с местными жителями пока нет.
Об этом сказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в рамках Международного саммита городов и регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ситуация на Кинбурнской косе, до сих пор находящаяся в оккупации, сложная, но у нас нет возможности связываться с людьми, которые там живут, чтобы точно выяснить положение дел. Поэтому мы мониторим ситуацию с помощью спутниковых снимков. Непосредственно могу сказать, что ситуация там улучшается тогда, когда обстрелов Очакова становится меньше. Наши ВСУ работают, и у них есть успехи", - сказал Ким.
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Сулима
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dmitrij suur
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