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С жителями оккупированной Кинбурнской косы нет связи, - Ким

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коса,кінбурнська

Ситуация на Кинбурнской косе, временно захваченная войсками РФ, сложная, связи с местными жителями пока нет.

Об этом сказал начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в рамках Международного саммита городов и регионов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация на Кинбурнской косе, до сих пор находящаяся в оккупации, сложная, но у нас нет возможности связываться с людьми, которые там живут, чтобы точно выяснить положение дел. Поэтому мы мониторим ситуацию с помощью спутниковых снимков. Непосредственно могу сказать, что ситуация там улучшается тогда, когда обстрелов Очакова становится меньше. Наши ВСУ работают, и у них есть успехи", - сказал Ким.

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дивна ситуація, нах. зв,язок з тамтешніми мешканцями, де напевне ні світла, ні зв,язку... були б там партизани, був би й зв,язок.
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20.04.2023 16:00 Ответить
та там жодних мешканців давно немає.
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20.04.2023 16:04 Ответить
цілком можливо, там одні окупанти... а вони нахабно не хочуть з Кімом на зв,язок виходити.... печалька.
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20.04.2023 16:19 Ответить
Ні, там є мирні, жителі, я мав зв'язок, з тими, хто сховав мобільні, їх забрали у всіх. Окупанти заселяються в порожні будинки, ховаються за мирними, як ***** заповів.
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20.04.2023 16:53 Ответить
 
 