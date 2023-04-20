З мешканцями окупованої Кінбурнської коси немає зв’язку, - Кім
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Ситуація на Кінбурнській косі, яка тимчасово захоплена військами РФ, складна, зв’язку з тамтешніми мешканцями наразі немає.
Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу у межах Міжнародного саміту міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація на Кінбурнській косі, яка досі перебуває в окупації, складна, але у нас немає змоги зв’язуватися з людьми, які там мешкають, щоб достеменно з’ясувати стан справ. Тому ми моніторимо ситуацію за допомогою супутникових знімків. Опосередковано можу сказати, що ситуація там покращується тоді, коли обстрілів Очакова стає менше. Наші ЗСУ працюють, і в них є успіхи", - сказав Кім.
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Панас Стець 477f2171
показати весь коментар20.04.2023 16:00 Відповісти Мені подобається 1
Сулима
показати весь коментар20.04.2023 16:04 Відповісти Мені подобається 0
Панас Стець 477f2171
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dmitrij suur
показати весь коментар20.04.2023 16:53 Відповісти Мені подобається 2
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