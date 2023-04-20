УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11871 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
2 999 5
Миколаївська область (1824) окупація (5831) Кім Віталій (452)

З мешканцями окупованої Кінбурнської коси немає зв’язку, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

коса,кінбурнська

Ситуація на Кінбурнській косі, яка тимчасово захоплена військами РФ, складна, зв’язку з тамтешніми мешканцями наразі немає.

Про це сказав начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу у межах Міжнародного саміту міст і регіонів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація на Кінбурнській косі, яка досі перебуває в окупації, складна, але у нас немає змоги зв’язуватися з людьми, які там мешкають, щоб достеменно з’ясувати стан справ. Тому ми моніторимо ситуацію за допомогою супутникових знімків. Опосередковано можу сказати, що ситуація там покращується тоді, коли обстрілів Очакова стає менше. Наші ЗСУ працюють, і в них є успіхи", - сказав Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни з артилерії обстріляли Очаків, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дивна ситуація, нах. зв,язок з тамтешніми мешканцями, де напевне ні світла, ні зв,язку... були б там партизани, був би й зв,язок.
показати весь коментар
20.04.2023 16:00 Відповісти
та там жодних мешканців давно немає.
показати весь коментар
20.04.2023 16:04 Відповісти
цілком можливо, там одні окупанти... а вони нахабно не хочуть з Кімом на зв,язок виходити.... печалька.
показати весь коментар
20.04.2023 16:19 Відповісти
Ні, там є мирні, жителі, я мав зв'язок, з тими, хто сховав мобільні, їх забрали у всіх. Окупанти заселяються в порожні будинки, ховаються за мирними, як ***** заповів.
показати весь коментар
20.04.2023 16:53 Відповісти
 
 