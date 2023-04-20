В Рамштайне состоится встреча "танковой коалиции", - Минобороны Польши
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В рамках заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 21 апреля пройдет встреча министров обороны стран, входящих в так называемую танковую коалицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Польши.
"Конференция будет посвящена оценке текущей военной ситуации в Украине, обсуждению масштабов поддержки Вооруженных сил Украины, а также планам и новым военным возможностям в этой связи",- говорится в сообщении.
В Рамштайне также планируется встреча министров обороны так называемой танковой коалиции, в которой примет участие и вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Сказано также, что он проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Беном Уоллесом.
По данным польского оборонного ведомства, страна является одним из самых больших доноров гуманитарной и военной помощи Украине. В частности, Польша реализует так называемый обучающий пакет для ВСУ. В общей сложности она предоставила разнообразной военной техники на сумму более 2,5 млрд евро.
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Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.
https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html