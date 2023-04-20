У Рамштайні відбудеться зустріч "танкової коаліції", - Міноборони Польщі
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У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня пройде зустріч міністрів оборони країн, які входять у так звану танкову коаліцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Польщі.
"Конференція буде присвячена оцінці поточної військової ситуації в Україні, обговоренню масштабів підтримки Збройних сил України, а також планів і нових військових можливостей у зв’язку з цим",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Рамштайні також планується зустріч міністрів оборони так званої танкової коаліції, у якій візьме участь і віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Сказано також, що він проведе двосторонню зустріч із британським колегою Беном Воллесом.
За даними польського оборонного відомства, країна є одним із найбільших донорів гуманітарної і військової допомоги Україні. Зокрема, Польща реалізує так званий навчальний пакет для ЗСУ. Загалом вона надала різноманітної військової техніки на суму понад 2,5 млрд євро.
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https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html