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Новини За кордоном Рамштайн
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Польща (5155) танк (1655) допомога і підтримка (836)

У Рамштайні відбудеться зустріч "танкової коаліції", - Міноборони Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,танки

У межах засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 21 квітня пройде зустріч міністрів оборони країн, які входять у так звану танкову коаліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Польщі. 

"Конференція буде присвячена оцінці поточної військової ситуації в Україні, обговоренню масштабів підтримки Збройних сил України, а також планів і нових військових можливостей у зв’язку з цим",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Рамштайні також планується зустріч міністрів оборони так званої танкової коаліції, у якій візьме участь і віцепрем’єр-міністр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Сказано також, що він проведе двосторонню зустріч із британським колегою Беном Воллесом.

За даними польського оборонного відомства, країна є одним із найбільших донорів гуманітарної і військової допомоги Україні. Зокрема, Польща реалізує так званий навчальний пакет для ЗСУ. Загалом вона надала різноманітної військової техніки на суму понад 2,5 млрд євро.

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Перший Т90А на американській землі. Фото зроблено на одній із заправок у штаті Луізіана.

https://www.t-online.de/nachrichten/ukraine/id_100162928/russischer-panzer-an-us-tankstelle-aufgetaucht-das-steckt-dahinter.html
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20.04.2023 18:45 Відповісти
навіщо їм цей мотлох?
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20.04.2023 19:11 Відповісти
На досліди...
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20.04.2023 20:21 Відповісти
 
 