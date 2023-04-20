РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11870 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Помощь Украине
1 981 17
Министерство культуры и информационной политики (711) Ткаченко Александр (429) Южная Корея (221)

Южная Корея выделяет на помощь Украине 230 миллионов долларов, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ткаченко,корея,південна

Южная Корея сообщила о выделении 230 млн долларов в помощь Украине и осудила российскую агрессию.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко по результатам встречи с Полномочным Послом Республики Корея в Украине Ким Хёнг То, передает Цензор.НЕТ.

"Южная Корея осудила российскую агрессию в Украине и выделяет 230 млн долларов нам на помощь", - написал он.

По словам Ткаченко, прежде всего, стороны обсудили, как использовать корейские передовые технологии для продвижения украинской культуры. В то же время министр подчеркнул, что Южная Корея - страна инноваций, поэтому ее опыт актуален для Украины.

В то же время, он отметил, что в фокусе встречи было сотрудничество в сфере защиты, охраны и сохранения украинского культурного наследия, обмен опытом, поддержка украинских учреждений культуры и культурных деятелей во время войны.

"Благодарны Южной Корее за всестороннюю поддержку и заинтересованность в сотрудничестве. Будем работать в направлении создания новейших совместных культурных проектов", - подытожил Ткаченко.

Читайте также: Оккупанты разрушили или повредили более 550 объектов культурного наследия
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Україна повернула кримське золото скіфів. Ткаченко "відшкодував" його кацапам колекцією скіфського золота з Мелітополю.
показать весь комментарий
20.04.2023 18:52
+5
для збереження української культурної спадщини придворному міністру-балбєсу Бєні перед гарячою війною (вони ж кажуть, що знали про напад) непогано було б евакуювати хоча б музеї-колекції, а не "грати на скріпочЬкє"Вошьдю: "як же ж у нас при Вас усьО харашо"..
а тепер от - вже діляться досвідом
показать весь комментарий
20.04.2023 18:46
+5
Щиро дякуємо друзям за допомогу.

Ткаченко, про культурну спадщину, розграбовані та знищені музеї, потім спитаємо.
показать весь комментарий
20.04.2023 18:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Абрестович - 2 у нас є?)
показать весь комментарий
20.04.2023 18:33 Ответить
тепер крадію Одеської кіностудії та яйцеголову за сумісництвом є чим вдовольнити молодуху жінку
показать весь комментарий
20.04.2023 18:39 Ответить
пропали гроші
показать весь комментарий
20.04.2023 18:42 Ответить
для збереження української культурної спадщини придворному міністру-балбєсу Бєні перед гарячою війною (вони ж кажуть, що знали про напад) непогано було б евакуювати хоча б музеї-колекції, а не "грати на скріпочЬкє"Вошьдю: "як же ж у нас при Вас усьО харашо"..
а тепер от - вже діляться досвідом
показать весь комментарий
20.04.2023 18:46 Ответить
Україна повернула кримське золото скіфів. Ткаченко "відшкодував" його кацапам колекцією скіфського золота з Мелітополю.
показать весь комментарий
20.04.2023 18:52 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2023 18:54 Ответить
показать весь комментарий
20.04.2023 18:56 Ответить
Так вчасно це зробили. Чому б було не влаштувати виставку в найбільших музеях України ?
показать весь комментарий
20.04.2023 18:57 Ответить
Щиро дякуємо друзям за допомогу.

Ткаченко, про культурну спадщину, розграбовані та знищені музеї, потім спитаємо.
показать весь комментарий
20.04.2023 18:47 Ответить
вангую що воно у разі шухеру буде під захисмтом свого ізгаільського паспорту
показать весь комментарий
20.04.2023 18:54 Ответить
а ось розграбовані Херсонські музеї




показать весь комментарий
20.04.2023 19:04 Ответить
Тільки з одного художнього музею окупанти вивезли не менше 80 % фондів. До окупації тут зберігалось 14 тисяч експонатів - графіка, живопис, скульптура..
показать весь комментарий
20.04.2023 19:08 Ответить
Вивезення експозиції спричинило б панаку і пліснява втратилаб б 7,5 міліадів в місяць.
показать весь комментарий
20.04.2023 19:17 Ответить
теперь на всю сумму ,купить у них снаряды
показать весь комментарий
20.04.2023 18:52 Ответить
Ага, щаз... Половину - по кишенях, половину - на тєлємарахвон.
показать весь комментарий
20.04.2023 19:03 Ответить
Ці грьобані слуги не мають людських костюмів, чи вони сраколизи беруть приклад з зеленого чма?
показать весь комментарий
20.04.2023 18:56 Ответить
Письков пришрозил и сразу с оружием тишина, взамен только деньги....весь мир перепуган....
показать весь комментарий
20.04.2023 19:40 Ответить
 
 