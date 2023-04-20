Южная Корея выделяет на помощь Украине 230 миллионов долларов, - Ткаченко

Южная Корея сообщила о выделении 230 млн долларов в помощь Украине и осудила российскую агрессию.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко по результатам встречи с Полномочным Послом Республики Корея в Украине Ким Хёнг То, передает Цензор.НЕТ.

"Южная Корея осудила российскую агрессию в Украине и выделяет 230 млн долларов нам на помощь", - написал он.

По словам Ткаченко, прежде всего, стороны обсудили, как использовать корейские передовые технологии для продвижения украинской культуры. В то же время министр подчеркнул, что Южная Корея - страна инноваций, поэтому ее опыт актуален для Украины.

В то же время, он отметил, что в фокусе встречи было сотрудничество в сфере защиты, охраны и сохранения украинского культурного наследия, обмен опытом, поддержка украинских учреждений культуры и культурных деятелей во время войны.

"Благодарны Южной Корее за всестороннюю поддержку и заинтересованность в сотрудничестве. Будем работать в направлении создания новейших совместных культурных проектов", - подытожил Ткаченко.

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