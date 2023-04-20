Південна Корея виділяє на допомогу Україні 230 мільйонів доларів, - Ткаченко
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Південна Корея повідомила про виділення 230 млн доларів на допомогу Україні та засудила російську агресію.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко за результатами зустрічі з Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те, передає Цензор.НЕТ.
"Південна Корея засудила російську агресію в Україні та виділяє 230 млн доларів нам на допомогу", - написав він.
За словами Ткаченка, передусім сторони обговорили, як використовувати корейські передові технології для промоції української культури. Водночас міністр підкреслив, що Південна Корея - країна інновацій, тож її досвід є актуальним для України.
Водночас він зазначив, що у фокусі зустрічі була співпраця у сфері захисту, охорони та збереження української культурної спадщини, обмін досвідом, підтримка українських закладів культури та митців під час війни.
"Вдячні Південній Кореї за всебічну підтримку та зацікавленість у співпраці. Будемо працювати в напрямку створення новітніх спільних культурних проєктів", - підсумував Ткаченко.
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а тепер от - вже діляться досвідом
Ткаченко, про культурну спадщину, розграбовані та знищені музеї, потім спитаємо.