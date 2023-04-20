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Південна Корея виділяє на допомогу Україні 230 мільйонів доларів, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ткаченко,корея,південна

Південна Корея повідомила про виділення 230 млн доларів на допомогу Україні та засудила російську агресію.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко за результатами зустрічі з Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те, передає Цензор.НЕТ

"Південна Корея засудила російську агресію в Україні та виділяє 230 млн доларів нам на допомогу", - написав він.

За словами Ткаченка, передусім сторони обговорили, як використовувати корейські передові технології для промоції української культури. Водночас міністр підкреслив, що Південна Корея - країна інновацій, тож її досвід є актуальним для України.

Водночас він зазначив, що у фокусі зустрічі була співпраця у сфері захисту, охорони та збереження української культурної спадщини, обмін досвідом, підтримка українських закладів культури та митців під час війни.

"Вдячні Південній Кореї за всебічну підтримку та зацікавленість у співпраці. Будемо працювати в напрямку створення новітніх спільних культурних проєктів", - підсумував Ткаченко.

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Топ коментарі
+7
Україна повернула кримське золото скіфів. Ткаченко "відшкодував" його кацапам колекцією скіфського золота з Мелітополю.
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20.04.2023 18:52
+5
для збереження української культурної спадщини придворному міністру-балбєсу Бєні перед гарячою війною (вони ж кажуть, що знали про напад) непогано було б евакуювати хоча б музеї-колекції, а не "грати на скріпочЬкє"Вошьдю: "як же ж у нас при Вас усьО харашо"..
а тепер от - вже діляться досвідом
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20.04.2023 18:46
+5
Щиро дякуємо друзям за допомогу.

Ткаченко, про культурну спадщину, розграбовані та знищені музеї, потім спитаємо.
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20.04.2023 18:47
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Абрестович - 2 у нас є?)
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20.04.2023 18:33 Відповісти
тепер крадію Одеської кіностудії та яйцеголову за сумісництвом є чим вдовольнити молодуху жінку
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20.04.2023 18:39 Відповісти
пропали гроші
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20.04.2023 18:42 Відповісти
для збереження української культурної спадщини придворному міністру-балбєсу Бєні перед гарячою війною (вони ж кажуть, що знали про напад) непогано було б евакуювати хоча б музеї-колекції, а не "грати на скріпочЬкє"Вошьдю: "як же ж у нас при Вас усьО харашо"..
а тепер от - вже діляться досвідом
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20.04.2023 18:46 Відповісти
Україна повернула кримське золото скіфів. Ткаченко "відшкодував" його кацапам колекцією скіфського золота з Мелітополю.
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20.04.2023 18:52 Відповісти
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20.04.2023 18:54 Відповісти
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20.04.2023 18:56 Відповісти
Так вчасно це зробили. Чому б було не влаштувати виставку в найбільших музеях України ?
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20.04.2023 18:57 Відповісти
Щиро дякуємо друзям за допомогу.

Ткаченко, про культурну спадщину, розграбовані та знищені музеї, потім спитаємо.
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20.04.2023 18:47 Відповісти
вангую що воно у разі шухеру буде під захисмтом свого ізгаільського паспорту
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20.04.2023 18:54 Відповісти
а ось розграбовані Херсонські музеї




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20.04.2023 19:04 Відповісти
Тільки з одного художнього музею окупанти вивезли не менше 80 % фондів. До окупації тут зберігалось 14 тисяч експонатів - графіка, живопис, скульптура..
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20.04.2023 19:08 Відповісти
Вивезення експозиції спричинило б панаку і пліснява втратилаб б 7,5 міліадів в місяць.
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20.04.2023 19:17 Відповісти
теперь на всю сумму ,купить у них снаряды
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20.04.2023 18:52 Відповісти
Ага, щаз... Половину - по кишенях, половину - на тєлємарахвон.
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20.04.2023 19:03 Відповісти
Ці грьобані слуги не мають людських костюмів, чи вони сраколизи беруть приклад з зеленого чма?
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20.04.2023 18:56 Відповісти
Письков пришрозил и сразу с оружием тишина, взамен только деньги....весь мир перепуган....
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20.04.2023 19:40 Відповісти
 
 