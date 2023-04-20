Враг ведет наступательные действия на 5 направлениях, самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 20.04.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжаются 421 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях - отражено более 40 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

В течение суток противник нанес 17 авиационных ударов и совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил РФ. Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Галагановка и Гремячка Черниговской области; Стукаловка, Павловка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Нескучное и Хатнее Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийскии обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Подразделения сил обороны отразили 22 атаки противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Зализное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Каменки, Первомайского и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Керамик, Степное, Каменка, Тоненькое, Северное, Карловка, Первомайское и Невельское. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг безуспешно вел наступательные действия в районах Пречистовки и Угледара. Совершил обстрелы населенных пунктов Новоукраинка, Великая Новоселка, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времьека, Новополье Донецкой области; Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ивановка, Веселое Херсонской области и город Херсон.

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В отдельных населенных пунктах Херсонской области российские оккупанты усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений. Увеличилось количество патрулей, участились проверки гражданских. В то же время, в ходе таких проверок оккупанты проводят опрос граждан и предлагают им службу в вооруженных силах РФ.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 1 удар по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.