Американцы объявили крестовый поход против России, - Лавров

Отношения США и РФ сейчас практически отсутствуют, они сводятся к обсуждению функционирования дипмиссий.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы лишь по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, как страна-хозяйка ООН", - рассказал Лавров в Гаване.

По словам российского министра, "американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации, против ее законных интересов, против российской культуры, против российских традиций". При этом, отметил Лавров, США отвели роль "боевого наконечника киевскому режиму, накачивая его новыми и новыми системами вооружений".

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