Американцы объявили крестовый поход против России, - Лавров
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Отношения США и РФ сейчас практически отсутствуют, они сводятся к обсуждению функционирования дипмиссий.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы лишь по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, как страна-хозяйка ООН", - рассказал Лавров в Гаване.
По словам российского министра, "американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации, против ее законных интересов, против российской культуры, против российских традиций". При этом, отметил Лавров, США отвели роль "боевого наконечника киевскому режиму, накачивая его новыми и новыми системами вооружений".
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говоритьірже, про обисраних і обисцяних ваньок, які горлають пісні, гвалтують жінок і вбивають дітей, то це побачив увесь світ
А вже не буде..!
А так велику Роісю жорстко #издить тільки маленька Україна.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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********* мрази на самом деле верят что кто-то слушает их бред?
проти фашистів всі воюють
- Неужели гроб с Лениным захотели к себе перетащить, - подумала Демусика.
Ігого