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Новости За рубежом
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Лавров (2205) Россия (91256) США (23185)

Американцы объявили крестовый поход против России, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Отношения США и РФ сейчас практически отсутствуют, они сводятся к обсуждению функционирования дипмиссий.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"У нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы лишь по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств. Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, как страна-хозяйка ООН", - рассказал Лавров в Гаване.

По словам российского министра, "американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации, против ее законных интересов, против российской культуры, против российских традиций". При этом, отметил Лавров, США отвели роль "боевого наконечника киевскому режиму, накачивая его новыми и новыми системами вооружений".

Читайте также: Россия заинтересована в том, чтобы "украинский конфликт" закончился как можно быстрее, - Лавров
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Топ комментарии
+45
Выражение "бред сивой кобылы" заиграло новыми красками )))))
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20.04.2023 22:53
+42
Це сирьожа лише початок, починай хреститись
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20.04.2023 22:51
+35
"американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських історичних традицій грабити і вбивати,насилувати, руйнувати ,окуповувати території сусідніх держав,розпалювати міжнаціональні конфлікти і війни і все це було підготовлене і використане проти безбройної України.котра .дякуючи США І СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.стане осиковим колом в грудях рашистського споконвічного антихриста.
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20.04.2023 22:59
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Це сирьожа лише початок, починай хреститись
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20.04.2023 22:51 Ответить
Про яку культуру коняка говорить ірже, про обисраних і обисцяних ваньок, які горлають пісні, гвалтують жінок і вбивають дітей, то це побачив увесь світ
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21.04.2023 11:41 Ответить
Пишіть в Лігу сексуальних реформ.
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20.04.2023 22:52 Ответить
Выражение "бред сивой кобылы" заиграло новыми красками )))))
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20.04.2023 22:53 Ответить
Дайте лошадке овса . Её попустит.
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21.04.2023 07:10 Ответить
кінь знов ниє. де "бьілая удаль"?
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20.04.2023 22:54 Ответить
Це які такі "законні інтереси"?
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20.04.2023 22:54 Ответить
Вбивати, грабувати, гвалтувати
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20.04.2023 23:24 Ответить
В Гавані подібну маячню радо послухають і навіть поаплодують (особливо, якщо паРаша підкине трохи грошви), відтак, "сумна коняка" нарешті, отримає вдячну аудиторію. Хай дурень потішиться.
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20.04.2023 22:54 Ответить
Чертей свинособачих изгонять будем
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20.04.2023 22:55 Ответить
"органы правопорядка, прокуратура и суд провзгласили крестовый поход против чикатило", резюмировал чикатило
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20.04.2023 22:55 Ответить
Яблуко від коняки недалеко падає.
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20.04.2023 22:57 Ответить
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20.04.2023 22:58 Ответить
"американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських історичних традицій грабити і вбивати,насилувати, руйнувати ,окуповувати території сусідніх держав,розпалювати міжнаціональні конфлікти і війни і все це було підготовлене і використане проти безбройної України.котра .дякуючи США І СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.стане осиковим колом в грудях рашистського споконвічного антихриста.
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20.04.2023 22:59 Ответить
Ні додати, ні забрати. Усе дуже точно сказано.
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20.04.2023 23:05 Ответить
Америку поддерживаю )))
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20.04.2023 23:00 Ответить
Мені одному здалося, що лаврушка по справжньому засцяв?...
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20.04.2023 23:03 Ответить
там ссуца все , подожди , они еще сраца начнут ,
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20.04.2023 23:49 Ответить
Почему эта мразь спокойно ездит по миру и его никто даже не пытается уничтожить?
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20.04.2023 23:04 Ответить
Международные организации по защите животных не дают лаврушку на махан пустить.
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20.04.2023 23:56 Ответить
Знаєм ми ті "Російські традиції" - сподіваєтесь скоро знову з американськими флагами зустрічати конвої з американським харчем?

А вже не буде..!
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20.04.2023 23:08 Ответить
так єто ж парашка первая начала поход против нато, только почему-то на нашей территории
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20.04.2023 23:10 Ответить
Ну да, как будто бы Финляндии не существует, с ее вступом в НАТО у бордера с каазлабадом.
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20.04.2023 23:16 Ответить
Якби це реально було так, то Роісі вже не було б.

А так велику Роісю жорстко #издить тільки маленька Україна.
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20.04.2023 23:11 Ответить
Паадорванная лошадь отжигает , мол, США, нас накачивают военкой... Не, будем сопли жевать под кацапские блеянья, типо, Киев - за 3 дня.
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20.04.2023 23:14 Ответить
От би ще дітей твоїх нахер з США поперли прямо на «родіну к радним березкам». Кабзда тобі лавров, як і твоєму хазяїну, змирись
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20.04.2023 23:15 Ответить
Лаврову на заметку: Во времена крестовых походов сильно уменьшалось поголовье лошадей.
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20.04.2023 23:16 Ответить
Видать американцы 24 февраля 2022 года объявляли на весь мир о начале спецоперации
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20.04.2023 23:20 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.04.2023 23:23 Ответить
Хрестоносцям бракує коней 😁
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20.04.2023 23:25 Ответить
...американці намагаються зловживати своїм становищем, зокрема як країна-господарка ООН", - розповів Лавров у Гавані...

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20.04.2023 23:26 Ответить
Вірменський скакун
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20.04.2023 23:27 Ответить
Российские традиции и культура.
Без коментарів .
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20.04.2023 23:28 Ответить
повторну колонізацію країн колишнього совка і ВД касапи вважають своїми законими інтересами
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20.04.2023 23:34 Ответить
Ну если у рашки традиции и законные интересы сравнивать с землей города соседних стран, резать головы, насиловать и убивать женщин и детей то я только ЗА такой Священный Кресный Ход против московской дикой Орды.
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20.04.2023 23:37 Ответить
лошадь пржевальського що візу в США на засідання ООН нарешті отримала ? Доляпається своїм дурним язиком, що ще і арештують прямо на засіданні і судить будуть по законам того штату, де є смертна кара.
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20.04.2023 23:47 Ответить
А хто там в кінці 2021 року висовував якісь ультиматуми США та НАТО, часом не московія? А коли обіс.ались, то заголосили про хрестовий похід.
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20.04.2023 23:51 Ответить
Расєйская традіція - нападати на сусідні країни. Как протів етаво можна крєстовий паход абявлять?
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20.04.2023 23:59 Ответить
Ета жє законний інтєрєс росєі.
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21.04.2023 00:03 Ответить
Коняка ї@ана. Гнати його сучку- дочку з Нью-Йорка.
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21.04.2023 00:01 Ответить
Ну раз конємордий вважає що хрестовий, то хай буде поки хрестовий, потім в Гаазі розберуться.
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21.04.2023 00:02 Ответить
Если бы США объвили крестовый поход ты, б*ядь лошадинамордая, не в кресле оон сидел, а на очке алтайского бункера дрыщал бы не переставая.
********* мрази на самом деле верят что кто-то слушает их бред?
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21.04.2023 00:07 Ответить
ну що ж поробиш.., здавайся, коняка
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21.04.2023 00:17 Ответить
про що марить ця худоба!? його б мало бентежити що з його доцюркою снате коли його не стане і як сам не пожеве то хоч вона
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21.04.2023 00:32 Ответить
в оон же их впустили в конце концов?
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21.04.2023 00:45 Ответить
«Русская культура, русские традиции…» - бла бла бла - это отрезать ножом головы живым людям? Да вас, нахрен, испепелить дустом нужно, потому что глисты в теле человечества!
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21.04.2023 00:52 Ответить
Нихера себе Америка объявила крестовый поход, аж так что ************* войска в Украине оказались. Никак доктор Стрендж телепортировал ?
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21.04.2023 00:59 Ответить
нема ніякої расєі,
проти фашистів всі воюють
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21.04.2023 01:38 Ответить
"американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации" (С)
- Неужели гроб с Лениным захотели к себе перетащить, - подумала Демусика.
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21.04.2023 03:01 Ответить
Deus Vult!
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21.04.2023 03:22 Ответить
Як би 🐎 кінь не ржав всерівно Гаага буде
Ігого
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21.04.2023 04:24 Ответить
кокс свіжий підвезли
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21.04.2023 06:32 Ответить
Немає слів коментувати маячню цього "дупломата".
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21.04.2023 06:36 Ответить
"Дебилы, ***... " - это и есть русская культура Калантаряна-Лаврова. Который путает Лаосскую народно-демократическую республику с ЛНР (да и ему абсолютно пофиг). Русская традиция - писать доносы, убивать самых умных, кошмарить соседей.
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21.04.2023 07:04 Ответить
Коли ти нациська мерзота будеш на фонарі висіти , а твоя терористична недодержава зникне ?
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21.04.2023 07:24 Ответить
.лошадь наркота,кто дал мухамор придурку..
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21.04.2023 07:31 Ответить
Ні. Вони іще нічого всерйоз не починали.
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21.04.2023 08:23 Ответить
Не льсти собі, коняка.
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21.04.2023 08:46 Ответить
Будеш теперь падла висеть с ****** на одной ветке.
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21.04.2023 10:58 Ответить
масковскіє сатанисти в паходе *****! 🖕
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21.04.2023 12:46 Ответить
да вас ****** вообще в ядерную пыль стереть нужно за то что вы сделали с Украиной!
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21.04.2023 13:14 Ответить
Ну раз так, то пора создать государства крестоносцев на территории РФ
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21.04.2023 13:22 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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21.04.2023 19:22 Ответить
 
 