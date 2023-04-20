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Американці оголосили хрестовий похід проти Росії, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лавров

Відносини США та РФ зараз практично відсутні, вони зводяться до обговорення питань функціонування дипмісій.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас зараз якихось особливих відносин немає. Ми лише за потребою обговорюємо ті проблеми, які виникають у діяльності наших посольств. Ну і також у зв'язку з тим, що американці намагаються зловживати своїм становищем, зокрема як країна-господарка ООН", - розповів Лавров у Гавані.

За словами російського міністра, "американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських традицій". При цьому, як зазначив Лавров, США відвели роль "бойового наконечника київському режиму, накачуючи його новими та новими системами озброєнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зацікавлена ​​в тому, щоб "український конфлікт" закінчився якнайшвидше, - Лавров

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+45
Выражение "бред сивой кобылы" заиграло новыми красками )))))
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20.04.2023 22:53
+42
Це сирьожа лише початок, починай хреститись
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20.04.2023 22:51
+35
"американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських історичних традицій грабити і вбивати,насилувати, руйнувати ,окуповувати території сусідніх держав,розпалювати міжнаціональні конфлікти і війни і все це було підготовлене і використане проти безбройної України.котра .дякуючи США І СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.стане осиковим колом в грудях рашистського споконвічного антихриста.
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20.04.2023 22:59
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Це сирьожа лише початок, починай хреститись
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20.04.2023 22:51 Відповісти
Про яку культуру коняка говорить ірже, про обисраних і обисцяних ваньок, які горлають пісні, гвалтують жінок і вбивають дітей, то це побачив увесь світ
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Пишіть в Лігу сексуальних реформ.
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20.04.2023 22:52 Відповісти
Выражение "бред сивой кобылы" заиграло новыми красками )))))
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20.04.2023 22:53 Відповісти
Дайте лошадке овса . Её попустит.
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21.04.2023 07:10 Відповісти
кінь знов ниє. де "бьілая удаль"?
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20.04.2023 22:54 Відповісти
Це які такі "законні інтереси"?
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20.04.2023 22:54 Відповісти
Вбивати, грабувати, гвалтувати
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20.04.2023 23:24 Відповісти
В Гавані подібну маячню радо послухають і навіть поаплодують (особливо, якщо паРаша підкине трохи грошви), відтак, "сумна коняка" нарешті, отримає вдячну аудиторію. Хай дурень потішиться.
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20.04.2023 22:54 Відповісти
Чертей свинособачих изгонять будем
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20.04.2023 22:55 Відповісти
"органы правопорядка, прокуратура и суд провзгласили крестовый поход против чикатило", резюмировал чикатило
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20.04.2023 22:55 Відповісти
Яблуко від коняки недалеко падає.
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20.04.2023 22:57 Відповісти
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20.04.2023 22:58 Відповісти
"американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських історичних традицій грабити і вбивати,насилувати, руйнувати ,окуповувати території сусідніх держав,розпалювати міжнаціональні конфлікти і війни і все це було підготовлене і використане проти безбройної України.котра .дякуючи США І СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.стане осиковим колом в грудях рашистського споконвічного антихриста.
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20.04.2023 22:59 Відповісти
Ні додати, ні забрати. Усе дуже точно сказано.
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20.04.2023 23:05 Відповісти
Америку поддерживаю )))
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20.04.2023 23:00 Відповісти
Мені одному здалося, що лаврушка по справжньому засцяв?...
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20.04.2023 23:03 Відповісти
там ссуца все , подожди , они еще сраца начнут ,
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20.04.2023 23:49 Відповісти
Почему эта мразь спокойно ездит по миру и его никто даже не пытается уничтожить?
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20.04.2023 23:04 Відповісти
Международные организации по защите животных не дают лаврушку на махан пустить.
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20.04.2023 23:56 Відповісти
Знаєм ми ті "Російські традиції" - сподіваєтесь скоро знову з американськими флагами зустрічати конвої з американським харчем?

А вже не буде..!
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20.04.2023 23:08 Відповісти
так єто ж парашка первая начала поход против нато, только почему-то на нашей территории
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20.04.2023 23:10 Відповісти
Ну да, как будто бы Финляндии не существует, с ее вступом в НАТО у бордера с каазлабадом.
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20.04.2023 23:16 Відповісти
Якби це реально було так, то Роісі вже не було б.

А так велику Роісю жорстко #издить тільки маленька Україна.
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20.04.2023 23:11 Відповісти
Паадорванная лошадь отжигает , мол, США, нас накачивают военкой... Не, будем сопли жевать под кацапские блеянья, типо, Киев - за 3 дня.
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20.04.2023 23:14 Відповісти
От би ще дітей твоїх нахер з США поперли прямо на «родіну к радним березкам». Кабзда тобі лавров, як і твоєму хазяїну, змирись
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20.04.2023 23:15 Відповісти
Лаврову на заметку: Во времена крестовых походов сильно уменьшалось поголовье лошадей.
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20.04.2023 23:16 Відповісти
Видать американцы 24 февраля 2022 года объявляли на весь мир о начале спецоперации
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20.04.2023 23:20 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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20.04.2023 23:23 Відповісти
Хрестоносцям бракує коней 😁
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20.04.2023 23:25 Відповісти
...американці намагаються зловживати своїм становищем, зокрема як країна-господарка ООН", - розповів Лавров у Гавані...

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20.04.2023 23:26 Відповісти
Вірменський скакун
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20.04.2023 23:27 Відповісти
Российские традиции и культура.
Без коментарів .
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20.04.2023 23:28 Відповісти
повторну колонізацію країн колишнього совка і ВД касапи вважають своїми законими інтересами
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20.04.2023 23:34 Відповісти
Ну если у рашки традиции и законные интересы сравнивать с землей города соседних стран, резать головы, насиловать и убивать женщин и детей то я только ЗА такой Священный Кресный Ход против московской дикой Орды.
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20.04.2023 23:37 Відповісти
лошадь пржевальського що візу в США на засідання ООН нарешті отримала ? Доляпається своїм дурним язиком, що ще і арештують прямо на засіданні і судить будуть по законам того штату, де є смертна кара.
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20.04.2023 23:47 Відповісти
А хто там в кінці 2021 року висовував якісь ультиматуми США та НАТО, часом не московія? А коли обіс.ались, то заголосили про хрестовий похід.
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20.04.2023 23:51 Відповісти
Расєйская традіція - нападати на сусідні країни. Как протів етаво можна крєстовий паход абявлять?
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20.04.2023 23:59 Відповісти
Ета жє законний інтєрєс росєі.
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21.04.2023 00:03 Відповісти
Коняка ї@ана. Гнати його сучку- дочку з Нью-Йорка.
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21.04.2023 00:01 Відповісти
Ну раз конємордий вважає що хрестовий, то хай буде поки хрестовий, потім в Гаазі розберуться.
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21.04.2023 00:02 Відповісти
Если бы США объвили крестовый поход ты, б*ядь лошадинамордая, не в кресле оон сидел, а на очке алтайского бункера дрыщал бы не переставая.
********* мрази на самом деле верят что кто-то слушает их бред?
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21.04.2023 00:07 Відповісти
ну що ж поробиш.., здавайся, коняка
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21.04.2023 00:17 Відповісти
про що марить ця худоба!? його б мало бентежити що з його доцюркою снате коли його не стане і як сам не пожеве то хоч вона
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21.04.2023 00:32 Відповісти
в оон же их впустили в конце концов?
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21.04.2023 00:45 Відповісти
«Русская культура, русские традиции…» - бла бла бла - это отрезать ножом головы живым людям? Да вас, нахрен, испепелить дустом нужно, потому что глисты в теле человечества!
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21.04.2023 00:52 Відповісти
Нихера себе Америка объявила крестовый поход, аж так что ************* войска в Украине оказались. Никак доктор Стрендж телепортировал ?
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21.04.2023 00:59 Відповісти
нема ніякої расєі,
проти фашистів всі воюють
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21.04.2023 01:38 Відповісти
"американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации" (С)
- Неужели гроб с Лениным захотели к себе перетащить, - подумала Демусика.
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21.04.2023 03:01 Відповісти
Deus Vult!
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21.04.2023 03:22 Відповісти
Як би 🐎 кінь не ржав всерівно Гаага буде
Ігого
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21.04.2023 04:24 Відповісти
кокс свіжий підвезли
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21.04.2023 06:32 Відповісти
Немає слів коментувати маячню цього "дупломата".
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21.04.2023 06:36 Відповісти
"Дебилы, ***... " - это и есть русская культура Калантаряна-Лаврова. Который путает Лаосскую народно-демократическую республику с ЛНР (да и ему абсолютно пофиг). Русская традиция - писать доносы, убивать самых умных, кошмарить соседей.
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21.04.2023 07:04 Відповісти
Коли ти нациська мерзота будеш на фонарі висіти , а твоя терористична недодержава зникне ?
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21.04.2023 07:24 Відповісти
.лошадь наркота,кто дал мухамор придурку..
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21.04.2023 07:31 Відповісти
Ні. Вони іще нічого всерйоз не починали.
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21.04.2023 08:23 Відповісти
Не льсти собі, коняка.
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21.04.2023 08:46 Відповісти
Будеш теперь падла висеть с ****** на одной ветке.
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21.04.2023 10:58 Відповісти
масковскіє сатанисти в паходе *****! 🖕
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21.04.2023 12:46 Відповісти
да вас ****** вообще в ядерную пыль стереть нужно за то что вы сделали с Украиной!
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21.04.2023 13:14 Відповісти
Ну раз так, то пора создать государства крестоносцев на территории РФ
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21.04.2023 13:22 Відповісти
Злые люди не разумеют справедливости (с)
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21.04.2023 19:22 Відповісти
 
 