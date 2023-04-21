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Киев (24537) уничтожение (3832) дроны (2097)

На подлете к Киеву уничтожены около 8 вражеских беспилотников, - КГВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

ппо

Ночью россияне запустили дроны по Киеву, на подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram КМВА, об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"После 25-дневного затишья, столица Украины испытала очередное воздушное нападение со стороны врага. Тактика противника осталась неизменной. С наступлением темного времени суток, с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, московский агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА "Shahed". На подлете в столицу было обнаружено и сбито около 8 вражеских целей. Данные на данный момент - без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Информация уточняется.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 185 050 человек (+630 в сутки), 3668 танков, 2827 артсистем, 7126 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+5
в близько-це скільки? Це ж не тризначна цифра що можна помилитись
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21.04.2023 06:30
+5
"Лучшая ПВО - это наши танки на аэродроме противника" (с)
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21.04.2023 06:41
+3
7,657 шт.
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21.04.2023 07:50
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в близько-це скільки? Це ж не тризначна цифра що можна помилитись
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21.04.2023 06:30 Ответить
7,657 шт.
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21.04.2023 07:50 Ответить
Сем-восем. Но точно не дев'ять.
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21.04.2023 09:44 Ответить
"Лучшая ПВО - это наши танки на аэродроме противника" (с)
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21.04.2023 06:41 Ответить
Лукашенко - соска.
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21.04.2023 06:44 Ответить
****
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21.04.2023 09:53 Ответить
Класна у них тактика.... Дешевими мопедами щоб ми використовували дорогі ракети.
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21.04.2023 07:43 Ответить
Які ракети, довбень? Їх кулеметами збивають.
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21.04.2023 08:27 Ответить
Вночі кулеметами? Тисячі кулеметників з тепловізорами або прожекторами
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21.04.2023 09:04 Ответить
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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21.04.2023 09:09 Ответить
В Белгороде русня уронила бомбу ФАБ1500 , много раненых про убитых молчат
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21.04.2023 09:06 Ответить
В России выросли продажи лекарств от диареи
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21.04.2023 09:07 Ответить
А обіцяли бомбити Воронеж, і тут збрехали.
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21.04.2023 09:23 Ответить
Звідки інфа?
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21.04.2023 10:43 Ответить
Сім-вісім.... Десь так.
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21.04.2023 09:54 Ответить
Петріотами --- мопеди сбивають, чі краще і Петріотами і Насамсами разом))
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21.04.2023 09:55 Ответить
насамсами норм они сбиваються,про петриоты уже сказали давно что шахеды ими сбиваться не будут,нефиг зраду разгонять там где ее нет
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21.04.2023 10:10 Ответить
Дякуємо, хлопці.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.04.2023 10:11 Ответить
А мы так и не смогли за год войны какие-то подобные беспилотники сляпать. Это, типа, "космическая держава". Позор.
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21.04.2023 10:13 Ответить
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21.04.2023 10:26 Ответить
Около 8 = около 15, если это 3 (или даже 3.14)
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24.04.2023 21:40 Ответить
 
 