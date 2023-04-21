На підльоті до Києва знищено близько 8 ворожих безпілотників, - КМВА
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Вночі росіяни запустили дрони по Києву, на підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на на Telegram КМВА, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Після 25-денного затишку, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент - без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, інформація уточнюється.
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