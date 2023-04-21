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Київ (13835) знищення (4109) дрони (2493)

На підльоті до Києва знищено близько 8 ворожих безпілотників, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ппо

Вночі росіяни запустили дрони по Києву, на підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на на Telegram КМВА, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після 25-денного затишку, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент - без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Київській області працює ППО, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
в близько-це скільки? Це ж не тризначна цифра що можна помилитись
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21.04.2023 06:30
+5
"Лучшая ПВО - это наши танки на аэродроме противника" (с)
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21.04.2023 06:41
+3
7,657 шт.
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21.04.2023 07:50
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в близько-це скільки? Це ж не тризначна цифра що можна помилитись
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21.04.2023 06:30 Відповісти
7,657 шт.
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21.04.2023 07:50 Відповісти
Сем-восем. Но точно не дев'ять.
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21.04.2023 09:44 Відповісти
"Лучшая ПВО - это наши танки на аэродроме противника" (с)
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21.04.2023 06:41 Відповісти
Лукашенко - соска.
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21.04.2023 06:44 Відповісти
****
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21.04.2023 09:53 Відповісти
Класна у них тактика.... Дешевими мопедами щоб ми використовували дорогі ракети.
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21.04.2023 07:43 Відповісти
Які ракети, довбень? Їх кулеметами збивають.
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21.04.2023 08:27 Відповісти
Вночі кулеметами? Тисячі кулеметників з тепловізорами або прожекторами
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21.04.2023 09:04 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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21.04.2023 09:09 Відповісти
В Белгороде русня уронила бомбу ФАБ1500 , много раненых про убитых молчат
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21.04.2023 09:06 Відповісти
В России выросли продажи лекарств от диареи
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21.04.2023 09:07 Відповісти
А обіцяли бомбити Воронеж, і тут збрехали.
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21.04.2023 09:23 Відповісти
Звідки інфа?
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21.04.2023 10:43 Відповісти
Сім-вісім.... Десь так.
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21.04.2023 09:54 Відповісти
Петріотами --- мопеди сбивають, чі краще і Петріотами і Насамсами разом))
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21.04.2023 09:55 Відповісти
насамсами норм они сбиваються,про петриоты уже сказали давно что шахеды ими сбиваться не будут,нефиг зраду разгонять там где ее нет
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21.04.2023 10:10 Відповісти
Дякуємо, хлопці.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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21.04.2023 10:11 Відповісти
А мы так и не смогли за год войны какие-то подобные беспилотники сляпать. Это, типа, "космическая держава". Позор.
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21.04.2023 10:13 Відповісти
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21.04.2023 10:26 Відповісти
Около 8 = около 15, если это 3 (или даже 3.14)
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24.04.2023 21:40 Відповісти
 
 