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У Київській області працює ППО, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,ппо

У Київській області під час повітряної тривоги працють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"У Київській області працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. У жодному разі не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні ОВА.

Раніше там попереджали про небезпеку атаки ворожих дронів.

Наразі повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Житомирській і Чернігівській областях.

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Автор: Володимир Янченко
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