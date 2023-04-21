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Пропаганда РФ преувеличивает влияние погоды на контрнаступление ВСУ, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Российская пропаганда преувеличивает влияние состояния почвы на украинские силы и пытается поднять боевой дух российских войск перед контрнаступлением ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, на большей части территории Украины сейчас преимущественно влажная почва и грязь, что, скорее всего, замедлит операции обеих сторон конфликта.

Однако российские интернет-издания, вероятно, преувеличивают общее влияние состояния почвы на украинские силы в рамках информационной операции, направленной на поднятие боевого духа россиян и подрыв сторонников Украины в свете ожидаемого украинского контрнаступления.

Как отмечается в сводке Минобороны Британии, в ближайшие недели можно ожидать, что состояние почвы улучшится. Минная угроза, вероятно, продолжает оставаться важным фактором, ограничивающим маневры участников боевых действий на бездорожье.

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Там усе перебільшення про орків. Читаю сьогодні карту, кругом для них день сурка. Бахмут тримається, Алея Троянд наразі і надалі район бойових дій. Який уже день.
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21.04.2023 09:43 Ответить
 
 