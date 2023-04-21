УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12215 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 075 1
пропаганда (2566) розвідка (3618) контрнаступ (419)

Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на контрнаступ ЗСУ, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу

Російська пропаганда перебільшує вплив стану ґрунту на українські сили і намагається підняти бойовий дух російських військ перед контрнаступом ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить операції обох сторін конфлікту

Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив стану ґрунту на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.

Як зазначається у зведенні Міноборони Британії, найближчими тижнями можна очікувати, що стан ґрунту покращиться. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливим фактором, що обмежує маневри учасників бойових дій на бездоріжжі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ активно готуються до контрнаступу: воїни показали тренування із зачистки ворожих окопів. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там усе перебільшення про орків. Читаю сьогодні карту, кругом для них день сурка. Бахмут тримається, Алея Троянд наразі і надалі район бойових дій. Який уже день.
показати весь коментар
21.04.2023 09:43 Відповісти
 
 