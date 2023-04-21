Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на контрнаступ ЗСУ, - британська розвідка
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Російська пропаганда перебільшує вплив стану ґрунту на українські сили і намагається підняти бойовий дух російських військ перед контрнаступом ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, на більшій частині території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, що, найімовірніше, сповільнить операції обох сторін конфлікту
Проте російські інтернет-видання, ймовірно, перебільшують загальний вплив стану ґрунту на українські сили в межах інформаційної операції, спрямованої на підняття бойового духу росіян та підрив прихильників України у світлі очікуваного українського контрнаступу.
Як зазначається у зведенні Міноборони Британії, найближчими тижнями можна очікувати, що стан ґрунту покращиться. Мінна загроза, ймовірно, продовжує залишатися важливим фактором, що обмежує маневри учасників бойових дій на бездоріжжі.
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