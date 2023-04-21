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Брянск (82) Россия (91256) дроны (2097) Курск (74)

Россияне говорят об "атаке дронов" в Брянской и Курской областях

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрон,зсу,безпілотник

Местные власти в России утверждают, что беспилотники якобы совершили атаки в двух областях.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает Цензор.НЕТ.

Российский чиновник утверждает, что дрон упал на территории дома в городе Клинце. По его словам, пострадавших нет, но в доме выбиты окна. Глава Брянской области обвиняет в "атаке" Украину.

Российский Telegram-канал SHOT заявил, что беспилотник "атаковал" Суджанский район Курской области.

"Вражеский беспилотник с неустановленным зарядом рухнул накануне на трактор-погрузчик возле села Гуево в километре от границы", - говорится в его сообщении.

Читайте также: Неизвестный беспилотник атаковал военкомат в Брянской области России
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Топ комментарии
+4
Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
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21.04.2023 10:24
+2
Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
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21.04.2023 10:00
+2
село Гуєво -жодних асоціацій?
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21.04.2023 10:09
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Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
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21.04.2023 10:00 Ответить
За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна Джерело: https://censor.net/ua/n3413511


От ЗСУ гуманисти - лише вікна б"ють.
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21.04.2023 10:01 Ответить
На ангійській раскладці російська літера э, то буде апостроф '
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21.04.2023 10:44 Ответить
Я знаю, але ж то переключати треба.
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21.04.2023 10:55 Ответить
Що просили, те і отримали. Далі буде.
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21.04.2023 10:03 Ответить
село Гуєво -жодних асоціацій?
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21.04.2023 10:09 Ответить
При царях в документах писалося "сельцо *****". Перейменували за радянської влади.
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21.04.2023 10:35 Ответить
Ат мардовскава гуй - змея. ПС. Гуянь - подобный змее.
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21.04.2023 12:10 Ответить
Є, і не одна, навіть з недофюрером!
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21.04.2023 10:21 Ответить
Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
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21.04.2023 10:24 Ответить
Несанкціонований "сход с маршрута"
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21.04.2023 10:30 Ответить
ЗСУ такие цели не интересны, это рукожопые кацапы сами себя бомбят, как бывало уже 1000011 раз, хотя мне было бы приятно узнать что это ЗСУ.
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21.04.2023 10:40 Ответить
Наверное тоже ФАБ-500 сбрасывал на мальшиков в трусиках?
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21.04.2023 10:45 Ответить
Треба нагадати цим покидькам, як у 2014 вони раділи ударам РСЗВ-ами по українським погранцям з Ростовської області.
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21.04.2023 10:51 Ответить
А про Щебекіно вже й не кажуть там прильоти вже норма
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21.04.2023 11:13 Ответить
 
 