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Брянськ (95) Росія (47203) дрони (2493) Курськ (82)

Росіяни кажуть про "атаку дронів" у Брянській та Курській областях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,зсу,безпілотник

Місцева влада в Росії твердить, що безпілотники нібито здійснили атаки в двох областях.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, інформує Цензор.НЕТ.

Російський чиновник стверджує, що дрон впав на території будинку у місті Клинці. За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна. Глава Брянської області звинувачує в "атаці" Україну.

Російський Telegram-канал SHOT заявив, що безпілотник "атакував" Суджанський район Курської області.

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"Ворожий безпілотник з невстановленим зарядом звалився напередодні на трактор-навантажувач біля села Гуєво за кілометр від кордону", - йдеться у його повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
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21.04.2023 10:24
+2
Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
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21.04.2023 10:00
+2
село Гуєво -жодних асоціацій?
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21.04.2023 10:09
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Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
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21.04.2023 10:00 Відповісти
За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна Джерело: https://censor.net/ua/n3413511


От ЗСУ гуманисти - лише вікна б"ють.
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21.04.2023 10:01 Відповісти
На ангійській раскладці російська літера э, то буде апостроф '
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21.04.2023 10:44 Відповісти
Я знаю, але ж то переключати треба.
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21.04.2023 10:55 Відповісти
Що просили, те і отримали. Далі буде.
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21.04.2023 10:03 Відповісти
село Гуєво -жодних асоціацій?
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21.04.2023 10:09 Відповісти
При царях в документах писалося "сельцо *****". Перейменували за радянської влади.
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21.04.2023 10:35 Відповісти
Ат мардовскава гуй - змея. ПС. Гуянь - подобный змее.
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21.04.2023 12:10 Відповісти
Є, і не одна, навіть з недофюрером!
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21.04.2023 10:21 Відповісти
Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
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21.04.2023 10:24 Відповісти
Несанкціонований "сход с маршрута"
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21.04.2023 10:30 Відповісти
ЗСУ такие цели не интересны, это рукожопые кацапы сами себя бомбят, как бывало уже 1000011 раз, хотя мне было бы приятно узнать что это ЗСУ.
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21.04.2023 10:40 Відповісти
Наверное тоже ФАБ-500 сбрасывал на мальшиков в трусиках?
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21.04.2023 10:45 Відповісти
Треба нагадати цим покидькам, як у 2014 вони раділи ударам РСЗВ-ами по українським погранцям з Ростовської області.
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21.04.2023 10:51 Відповісти
А про Щебекіно вже й не кажуть там прильоти вже норма
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21.04.2023 11:13 Відповісти
 
 