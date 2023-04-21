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Росіяни кажуть про "атаку дронів" у Брянській та Курській областях
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Місцева влада в Росії твердить, що безпілотники нібито здійснили атаки в двох областях.
Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, інформує Цензор.НЕТ.
Російський чиновник стверджує, що дрон впав на території будинку у місті Клинці. За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна. Глава Брянської області звинувачує в "атаці" Україну.
Російський Telegram-канал SHOT заявив, що безпілотник "атакував" Суджанський район Курської області.
"Ворожий безпілотник з невстановленим зарядом звалився напередодні на трактор-навантажувач біля села Гуєво за кілометр від кордону", - йдеться у його повідомленні.
Топ коментарі
+4 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар21.04.2023 10:24
+2 Gary Grant
показати весь коментар21.04.2023 10:00
+2 Leshek
показати весь коментар21.04.2023 10:09
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От ЗСУ гуманисти - лише вікна б"ють.