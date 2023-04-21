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Новости Война в Украине
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Мелитополь (596) Федоров Иван (388)

Оккупанты пригнали в Мелитополь до 40 автобусов, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Российские оккупанты пригнали в Мелитополь Запорожской области две партии автобусов, до 20 единиц в каждой.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пригнали в пока оккупированный город две партии автобусов, до 20 единиц в каждой. Транспорт припарковали на одном из захваченных машиностроительных заводов", - написал он.

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21.04.2023 12:37 Ответить
Жести доброї волі?
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21.04.2023 12:38 Ответить
DLIA KRETINOV VOSHLA, DLIA NORMALNIX LIUDI ZAXVATILI,
NAVERNO NE ZNAESH KAK? NAVERNO TOJE NE ZNAESH DO ETOGO MOSKVA PLATIL DANINE KIRIMSKEMU XANU UCHIS ISTORIU BALBOL!
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21.04.2023 14:10 Ответить
 
 