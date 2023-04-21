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Оккупанты пригнали в Мелитополь до 40 автобусов, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты пригнали в Мелитополь Запорожской области две партии автобусов, до 20 единиц в каждой.
Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Рашисты пригнали в пока оккупированный город две партии автобусов, до 20 единиц в каждой. Транспорт припарковали на одном из захваченных машиностроительных заводов", - написал он.
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