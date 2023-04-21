Оккупанты пригнали в Мелитополь до 40 автобусов, - Федоров

Российские оккупанты пригнали в Мелитополь Запорожской области две партии автобусов, до 20 единиц в каждой.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты пригнали в пока оккупированный город две партии автобусов, до 20 единиц в каждой. Транспорт припарковали на одном из захваченных машиностроительных заводов", - написал он.

Читайте также: Рашисты делают мелитопольцев "иностранцами" в родном городе и заставляют брать паспорта РФ, - Федоров