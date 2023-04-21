Окупанти пригнали до Мелітополя до 40 автобусів, - Федоров

Російські окупанти пригнали до Мелітополя Запорізької області дві партії автобусів, до 20 одиниць у кожній.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів, до 20 одиниць в кожній. Транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів", - написав він.

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