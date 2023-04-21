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Мелітополь (737) Федоров Іван (560)

Окупанти пригнали до Мелітополя до 40 автобусів, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Російські окупанти пригнали до Мелітополя Запорізької області дві партії автобусів, до 20 одиниць у кожній.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів, до 20 одиниць в кожній. Транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів", - написав він.

Також читайте: Рашисти роблять мелітопольців "іноземцями" в рідному місті і змушують брати паспорти РФ, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Жести доброї волі?
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21.04.2023 12:38 Відповісти
DLIA KRETINOV VOSHLA, DLIA NORMALNIX LIUDI ZAXVATILI,
NAVERNO NE ZNAESH KAK? NAVERNO TOJE NE ZNAESH DO ETOGO MOSKVA PLATIL DANINE KIRIMSKEMU XANU UCHIS ISTORIU BALBOL!
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21.04.2023 14:10 Відповісти
 
 