11 514 35
Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.
По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы (агрессора - ред.) не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".
"Это часть их (Украины - ред.) операций, например, для предотвращения путей снабжения (оккупационных войск - ред.)", – добавил он.
Топ комментарии
+56 Мрачный скептик
показать весь комментарий21.04.2023 12:55
+42 Мрачный скептик
показать весь комментарий21.04.2023 12:36
+28 Андрей Емельянов 5c51d2f6
показать весь комментарий21.04.2023 12:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
с обратной стороны конечно, резиновая утка)
путин высрал фразу - "резиновая попка" - на встрече с .... тадамммм.... - детьми.
так что ....(что-то думает)..... - Опа!!! - Значит можно прикол написать, просто пара челов, или троллей не поймут - "резиновая утка" примен. к Медведеву!!
(путин нападает)
- ААааааа, помогите, герр Шольц, дайте оружие мне, я хочу защищать свою страну, я прошу вас!!!1111
я гарантирую шо ты, на предмет помочь, например Польше, если бы на нее напала Рашко-русь - весело бы гыгыкал и плел чет про заготовку сушенных пирогов, бо будут сажать в гулаги, не?
тьху!
"Проверка на дорогах"
.
Цікаво, до чого це?
И не надо оправдиваться --нужноделать то что нужно нам
Как ,,моасад ''
Не людина, а ракета, переміщається.
Правда, з того боку теж є ракети...