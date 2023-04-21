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Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы (агрессора - ред.) не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

"Это часть их (Украины - ред.) операций, например, для предотвращения путей снабжения (оккупационных войск - ред.)", – добавил он.

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Топ комментарии
+56
Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
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21.04.2023 12:55
+42
Немцы радуют в последнее время.
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21.04.2023 12:36
+28
Готує русособак до ракет великої дальності!
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21.04.2023 12:37
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Залужний без тебе знає що потрібно робити.
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21.04.2023 12:35 Ответить
Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
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21.04.2023 12:55 Ответить
Медведев поди от возмущения бутылкой подавился...
с обратной стороны конечно, резиновая утка)
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21.04.2023 14:32 Ответить
Какая резиновая утка?
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21.04.2023 15:02 Ответить
у Медведева нашли домик с уткой на озере, а сбоку "маеток" за миллиард(ы) евро
путин высрал фразу - "резиновая попка" - на встрече с .... тадамммм.... - детьми.
так что ....(что-то думает)..... - Опа!!! - Значит можно прикол написать, просто пара челов, или троллей не поймут - "резиновая утка" примен. к Медведеву!!
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21.04.2023 15:22 Ответить
мабуть і без німців знає де брати зброю, так? Леопарди оці усі, Панцергаубіци, Іріс-Т
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21.04.2023 14:21 Ответить
иди, как Зеля: Ыыыы, щащлыки, диды, день Обеда!!!
(путин нападает)
- ААааааа, помогите, герр Шольц, дайте оружие мне, я хочу защищать свою страну, я прошу вас!!!1111

я гарантирую шо ты, на предмет помочь, например Польше, если бы на нее напала Рашко-русь - весело бы гыгыкал и плел чет про заготовку сушенных пирогов, бо будут сажать в гулаги, не?
тьху!
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21.04.2023 14:35 Ответить
так, ви це починайте повертатися до реальності! бо буде як у кацапів, які почали стверджувати, що вони "пабєділі в вєлікайатєчєствєннай самі, без помощи"
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21.04.2023 19:30 Ответить
Немцы радуют в последнее время.
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21.04.2023 12:36 Ответить
Як-не-як, одна з найвойовничіших націй у світі.
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21.04.2023 13:07 Ответить
Как прямо "поумнели" в последнее время немецкие лица. Так, глядишь, и самыми большими ястребами станут. "От любви до ненависти путь короток" (С)
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21.04.2023 12:37 Ответить
Готує русособак до ракет великої дальності!
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21.04.2023 12:37 Ответить
Це благословіння, чи вже анонс?
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21.04.2023 12:38 Ответить
Ні те, ні інше, це просто факт
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21.04.2023 14:50 Ответить
Хоч і смішне в нього призвіще та думка слушна.
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21.04.2023 12:39 Ответить
То домовленностей і наказів не гатити по болотах немає? Тоді давайте далекобійну зброю замість тисячі слів. Хоча б сухопутний коридор на Крим зробити небезопасним.
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21.04.2023 12:43 Ответить
Тоді вішайте зєльону шоблу на фонарях - і одразу все дадуть!
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21.04.2023 14:23 Ответить
З приводу гатити по болотах - це тільки США вимагають не користуватися їх зброєю. ЄС не проти як дійства так і використання їх зброї
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21.04.2023 17:36 Ответить
в планы ***** это не входило... а по факту писториус
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21.04.2023 12:47 Ответить
😂

"Проверка на дорогах"
.
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21.04.2023 12:51 Ответить
200 км треба шоб на кордоні з Украіною нічого віиськового не шевелилося .
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21.04.2023 12:48 Ответить
Той Пісторіус якось "через раз" пісторить у тему...
Цікаво, до чого це?
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21.04.2023 13:08 Ответить
Пісторіус по ходу нормальний тип))
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21.04.2023 13:18 Ответить
Призначенням особи з таким призвіщем Німеччина зробила натяк східному сусіду
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21.04.2023 17:40 Ответить
Тут ведь не простой вопрос,заходить то будут на технике и с оружием Германии,США и т.д.,следовательно получено разрешение этих правительств на использование оружия за територией Украины.
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21.04.2023 13:23 Ответить
Європейське вікно Овертона для улусу досягло розмірів повної жопи.
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21.04.2023 13:59 Ответить
Файний козак цей Борис Пісторіус!
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21.04.2023 15:39 Ответить
Бить врага на его территории!
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21.04.2023 17:16 Ответить
Цікаве. Юридично, щоб так робити, потрібне оголошення війни. У нас нема.
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21.04.2023 18:04 Ответить
"спєцапірація"
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21.04.2023 19:33 Ответить
А у нас '''спецоперация ''
И не надо оправдиваться --нужноделать то что нужно нам
Как ,,моасад ''
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21.04.2023 18:49 Ответить
Він же не міг сказати - ху...рте орків де попало. А сказав це іншими словами як дипломат - " цілком нормально"
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21.04.2023 20:35 Ответить
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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21.04.2023 22:21 Ответить
цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, Джерело: https://censor.net/ua/n3413555

Не людина, а ракета, переміщається.

Правда, з того боку теж є ракети...
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21.04.2023 23:50 Ответить
 
 