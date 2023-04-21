Писториус об операциях ВСУ на территории России: "Совершенно нормально"

Министр обороны Германии Борис Писториус считает "совершенно нормальным" заход Сил обороны Украины на территорию страны-оккупанта России для различных операций по пресечению вторжения врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

В такой войне "совершенно нормально, если подвергшийся нападению человек перемещается на вражескую территорию, например, блокирует пути снабжения", заявил глава Минобороны ФРГ.

По словам Писториуса, "пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы (агрессора - ред.) не подвергаются нападениям, вам придется смириться с этим".

"Это часть их (Украины - ред.) операций, например, для предотвращения путей снабжения (оккупационных войск - ред.)", – добавил он.

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