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Пісторіус про операції ЗСУ на території Росії: "Цілком нормально"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає "цілком нормальним" заходження Сил оборони України на територію країни-окупанта Росії для різних операцій із припинення вторгнення ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

У такій війні "цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, наприклад, блокує шляхи постачання", заявив глава Міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, "поки ні міста, ні цивільні особи, ні цивільні райони (агресора. - Ред.) не зазнають нападів, вам доведеться змиритися з цим".

"Це частина їх (України - Ред.) операцій, наприклад, для запобігання шляхам постачання (окупаційних військ. - Ред.)", – додав він.

Також читайте: Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
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21.04.2023 12:55
+42
Немцы радуют в последнее время.
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21.04.2023 12:36
+28
Готує русособак до ракет великої дальності!
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21.04.2023 12:37
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21.04.2023 12:35 Відповісти
Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
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21.04.2023 12:55 Відповісти
Медведев поди от возмущения бутылкой подавился...
с обратной стороны конечно, резиновая утка)
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21.04.2023 14:32 Відповісти
Какая резиновая утка?
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21.04.2023 15:02 Відповісти
у Медведева нашли домик с уткой на озере, а сбоку "маеток" за миллиард(ы) евро
путин высрал фразу - "резиновая попка" - на встрече с .... тадамммм.... - детьми.
так что ....(что-то думает)..... - Опа!!! - Значит можно прикол написать, просто пара челов, или троллей не поймут - "резиновая утка" примен. к Медведеву!!
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21.04.2023 15:22 Відповісти
мабуть і без німців знає де брати зброю, так? Леопарди оці усі, Панцергаубіци, Іріс-Т
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21.04.2023 14:21 Відповісти
иди, как Зеля: Ыыыы, щащлыки, диды, день Обеда!!!
(путин нападает)
- ААааааа, помогите, герр Шольц, дайте оружие мне, я хочу защищать свою страну, я прошу вас!!!1111

я гарантирую шо ты, на предмет помочь, например Польше, если бы на нее напала Рашко-русь - весело бы гыгыкал и плел чет про заготовку сушенных пирогов, бо будут сажать в гулаги, не?
тьху!
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21.04.2023 14:35 Відповісти
так, ви це починайте повертатися до реальності! бо буде як у кацапів, які почали стверджувати, що вони "пабєділі в вєлікайатєчєствєннай самі, без помощи"
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21.04.2023 19:30 Відповісти
Немцы радуют в последнее время.
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21.04.2023 12:36 Відповісти
Як-не-як, одна з найвойовничіших націй у світі.
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21.04.2023 13:07 Відповісти
Как прямо "поумнели" в последнее время немецкие лица. Так, глядишь, и самыми большими ястребами станут. "От любви до ненависти путь короток" (С)
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Готує русособак до ракет великої дальності!
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Це благословіння, чи вже анонс?
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21.04.2023 12:38 Відповісти
Ні те, ні інше, це просто факт
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21.04.2023 14:50 Відповісти
Хоч і смішне в нього призвіще та думка слушна.
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21.04.2023 12:39 Відповісти
То домовленностей і наказів не гатити по болотах немає? Тоді давайте далекобійну зброю замість тисячі слів. Хоча б сухопутний коридор на Крим зробити небезопасним.
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21.04.2023 12:43 Відповісти
Тоді вішайте зєльону шоблу на фонарях - і одразу все дадуть!
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21.04.2023 14:23 Відповісти
З приводу гатити по болотах - це тільки США вимагають не користуватися їх зброєю. ЄС не проти як дійства так і використання їх зброї
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21.04.2023 17:36 Відповісти
в планы ***** это не входило... а по факту писториус
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21.04.2023 12:47 Відповісти
😂

"Проверка на дорогах"
.
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21.04.2023 12:51 Відповісти
200 км треба шоб на кордоні з Украіною нічого віиськового не шевелилося .
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21.04.2023 12:48 Відповісти
Той Пісторіус якось "через раз" пісторить у тему...
Цікаво, до чого це?
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21.04.2023 13:08 Відповісти
Пісторіус по ходу нормальний тип))
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21.04.2023 13:18 Відповісти
Призначенням особи з таким призвіщем Німеччина зробила натяк східному сусіду
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21.04.2023 17:40 Відповісти
Тут ведь не простой вопрос,заходить то будут на технике и с оружием Германии,США и т.д.,следовательно получено разрешение этих правительств на использование оружия за територией Украины.
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21.04.2023 13:23 Відповісти
Європейське вікно Овертона для улусу досягло розмірів повної жопи.
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21.04.2023 13:59 Відповісти
Файний козак цей Борис Пісторіус!
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21.04.2023 15:39 Відповісти
Бить врага на его территории!
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21.04.2023 17:16 Відповісти
Цікаве. Юридично, щоб так робити, потрібне оголошення війни. У нас нема.
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21.04.2023 18:04 Відповісти
"спєцапірація"
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21.04.2023 19:33 Відповісти
А у нас '''спецоперация ''
И не надо оправдиваться --нужноделать то что нужно нам
Как ,,моасад ''
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21.04.2023 18:49 Відповісти
Він же не міг сказати - ху...рте орків де попало. А сказав це іншими словами як дипломат - " цілком нормально"
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21.04.2023 20:35 Відповісти
ЭТО НЕОБХОДИМО !!!
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21.04.2023 22:21 Відповісти
цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, Джерело: https://censor.net/ua/n3413555

Не людина, а ракета, переміщається.

Правда, з того боку теж є ракети...
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21.04.2023 23:50 Відповісти
 
 