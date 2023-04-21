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Пісторіус про операції ЗСУ на території Росії: "Цілком нормально"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає "цілком нормальним" заходження Сил оборони України на територію країни-окупанта Росії для різних операцій із припинення вторгнення ворога.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
У такій війні "цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, наприклад, блокує шляхи постачання", заявив глава Міноборони ФРН.
За словами Пісторіуса, "поки ні міста, ні цивільні особи, ні цивільні райони (агресора. - Ред.) не зазнають нападів, вам доведеться змиритися з цим".
"Це частина їх (України - Ред.) операцій, наприклад, для запобігання шляхам постачання (окупаційних військ. - Ред.)", – додав він.
Топ коментарі
+56 Мрачный скептик
показати весь коментар21.04.2023 12:55
+42 Мрачный скептик
показати весь коментар21.04.2023 12:36
+28 Андрей Емельянов 5c51d2f6
показати весь коментар21.04.2023 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
с обратной стороны конечно, резиновая утка)
путин высрал фразу - "резиновая попка" - на встрече с .... тадамммм.... - детьми.
так что ....(что-то думает)..... - Опа!!! - Значит можно прикол написать, просто пара челов, или троллей не поймут - "резиновая утка" примен. к Медведеву!!
(путин нападает)
- ААааааа, помогите, герр Шольц, дайте оружие мне, я хочу защищать свою страну, я прошу вас!!!1111
я гарантирую шо ты, на предмет помочь, например Польше, если бы на нее напала Рашко-русь - весело бы гыгыкал и плел чет про заготовку сушенных пирогов, бо будут сажать в гулаги, не?
тьху!
"Проверка на дорогах"
.
Цікаво, до чого це?
И не надо оправдиваться --нужноделать то что нужно нам
Как ,,моасад ''
Не людина, а ракета, переміщається.
Правда, з того боку теж є ракети...