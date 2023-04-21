РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5062 посетителя онлайн
Новости Киевские новостиОбщество
2 578 37
КГГА (2931) Киев (24537) маршрутки (541) воздушная тревога (328)

Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

маршрутка,київ

В Киеве патрульная полиция во время воздушных тревог должна останавливать общественный транспорт, в том числе и частных перевозчиков, чтобы потребовать предоставить пассажирам возможность обезопасить себя в укрытиях от вражеских обстрелов.

Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Департамент транспорта (КГГА. – Ред.) получил указание о подготовке QR кодов на остановках для того, чтобы с телефона можно было увидеть близлежащие защитные сооружения, которые находятся рядом с этой остановкой. И то, что частные перевозчики не выполняют решения совета обороны города, об этом мы говорили с патрульной полицией, они во время воздушной тревоги должны останавливать, в том числе, частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", - объяснил Ткачук.

Он отметил, что в целом каждый житель и гость столицы имеет право получить защиту независимо от того, где он находится на момент объявления воздушной тревоги.

По информации департамента транспорта КГГА, добавил Ткачук, 80% столичных остановок оборудованы или имеют около себя хотя бы подземные переходы для того, чтобы их использовать для защиты.

Смотрите: Транспорт в Киеве с завтрашнего дня будет ходить на час дольше. РАСПИСАНИЕ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Дегенерати)))
Пам'ятаю, колись з ковідом таке вже було. Два раза зупинили маршрутку мусара, вивели людей. Дарницька площа, ранок, година пік. Зупинили третю маршрутку, вивели людей - і тут раптом люди з трьох маршруток полізли ******* мусарню) І **********)) ті дегенерати тікали, аж копита блищали...
Получите ще, служителі "закона" недороблені, раз з першого разу не доперло. Або зупиняйте і тачки теж, бо якого біса тачки їздять, а людям не можна?
показать весь комментарий
21.04.2023 17:00
+9
Поліція Кпиєва повинна бути мобілізована на фронт, а не ховатися за БРОНЮ від мобілізації, набираючи ЦИВІЛЬНИХ в МВС-ні бригади ЛЮТЬ
показать весь комментарий
21.04.2023 17:03
+6
Підвал багатоповерхівки це не укриття Ткачук а могила,
з тих підвалів людей самих останніх відкачують
показать весь комментарий
21.04.2023 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж було вже! (с)
показать весь комментарий
21.04.2023 16:45 Ответить
Починається....можна тільки уявити цей безлад..
показать весь комментарий
21.04.2023 16:47 Ответить
В Одесі оплата за проїзд при виході. Маршрутчики будуть в захваті, якщо і тут таке придумають
показать весь комментарий
21.04.2023 17:02 Ответить
Дегенерати)))
Пам'ятаю, колись з ковідом таке вже було. Два раза зупинили маршрутку мусара, вивели людей. Дарницька площа, ранок, година пік. Зупинили третю маршрутку, вивели людей - і тут раптом люди з трьох маршруток полізли ******* мусарню) І **********)) ті дегенерати тікали, аж копита блищали...
Получите ще, служителі "закона" недороблені, раз з першого разу не доперло. Або зупиняйте і тачки теж, бо якого біса тачки їздять, а людям не можна?
показать весь комментарий
21.04.2023 17:00 Ответить
Що цікаво - а поліцаї безсмертні чи їх просто не жалко?
Їм не треба ховатися?
показать весь комментарий
21.04.2023 17:04 Ответить
Мені особисто не шкода, ви виберіть свій варіант.
Ще +146 до дописувачки знизу про фронт.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:09 Ответить
Підвал багатоповерхівки це не укриття Ткачук а могила,
з тих підвалів людей самих останніх відкачують
показать весь комментарий
21.04.2023 17:00 Ответить
Поліція Кпиєва повинна бути мобілізована на фронт, а не ховатися за БРОНЮ від мобілізації, набираючи ЦИВІЛЬНИХ в МВС-ні бригади ЛЮТЬ
показать весь комментарий
21.04.2023 17:03 Ответить
Оце ви придумали! А хто буде з непристебнутих водіїв мзду знімати тоді?
показать весь комментарий
21.04.2023 17:20 Ответить
Там вбити можуть
показать весь комментарий
22.04.2023 11:40 Ответить
На Троєщині сховищ взагалі немає .
показать весь комментарий
21.04.2023 17:09 Ответить
У Львові під час тривоги електротранспорт зупиняється,але маршрутки їздять...Логіка проста - електротранспорт повинен стати так щоб не перешкоджати руху,а з маршрутки може вийти кожен бажаючий,далі справа і відповідальність водія і пасажирів...
показать весь комментарий
21.04.2023 17:12 Ответить
Мусора создали обоснование получения 30 тыс. грн.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:26 Ответить
Допустим маршрутку остановили, люди разбежались по укрытиям. Каждый по своему усмотрению.
Тут отбой тревоги. Как пассажиры могут одновременно собраться и сесть а маршрутку?
Водитель в свисток будет свистеть?
Как водитель определит, что все пассажиры на месте?
Попутно в маршрутку могут сесть и хитроделанные люди, которые не ехали и не оплачивали проезд. И не будут оплачивать, типа мы уже ехали и все оплатили.
Вот и получится, что одни, оплатившие проезд, не сядут в уехавшую маршрутку и одновременно уедут те, кто ранее не ехал и не оплачивал проезд.
Городские власти получат жалоб выше крыши.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:30 Ответить
Будуть списки складати, як у міжміських маршрутках)) По паспорту впускати у маршрутку)) Сканувати кожне обличчя пассажира))

Саме погане те, що укриттів немає! А якщо й є, то не завжди впускають бажаючих, тобто краще доїхати до себе додому й там вже сховатися у погребі, наприклад!
показать весь комментарий
21.04.2023 18:15 Ответить
как минимум, можно какое-то время после тревог (скажем, полчаса) везти бесплатно всех. да и вообще в идеале не должно быть преференций кому-либо. а-ля "неприкосновенность" депутатов и т.п. или кого-то там мобилизируют - кого-то нет, или *********** премии\зарплаты на фоне убытков, банкротства и ничегонеделания.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:32 Ответить
Як мінімум, можна перестати займатися ******* і прикривати свою чиновницьку дупу.
Зупиняти транспорт прід час повітряної тривоги - повна маячня. Навіть за звичайною логікою, самі подумайте, яку ціль снаряд вразить з більшою вірогідністю - ту, яка стоїть на місці, чи ту, яка рухається?
Досить вже знущатися над людьми, які тримають на плечах державу!
показать весь комментарий
24.04.2023 09:07 Ответить
Даже если вновь севшие в маршрутку пассажиры о платят проезд, то те, кто уже ранее ехал и плачивал проезд, и прибежавшие к маршрутке, не смогут сесть в нее, так как она будет уже полная пассажиров и старых и новых.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:35 Ответить
Ах вы ж суки!
Прикрываете свои жопы, делая жизнь киевлян невыносимой?????????????????
показать весь комментарий
21.04.2023 17:46 Ответить
Кличко і сам ідіот і в тій же психушці понабирав собі підлеглих.
показать весь комментарий
21.04.2023 17:51 Ответить
В Києві з'явилися укриття? (Бункери на Банковій та Грушевського не пропонувати).
показать весь комментарий
21.04.2023 18:22 Ответить
Маршрутки - це приваті таксі.
Приватна власність - недоторкана.
ПНХ, маразматики !
показать весь комментарий
21.04.2023 18:24 Ответить
Якщо люди будуть під час тривог, у тому числі - фейкових, створювати натовпи на зупинках, це буде на думку ідіотів з КМДА беспечніше, ніж їхати у маршрутках?
Краще б придумали щось щодо цих тривог - як розділити справжні та фейкові (коли там десь злітає 1 винищувач, а у нас вся країна зачиняється).
показать весь комментарий
21.04.2023 18:34 Ответить
Укрпошта. Тривога, всіх вигнали, зачинилися. І де всі ділися? Персонал сидить в помешканні, клієнти стоять під дверима. Причому під дверима народу збільшується. Кончені довбойоби
показать весь комментарий
21.04.2023 19:09 Ответить
Так отож. Такий самий маразм хочуть і з маршрутками зробити.
показать весь комментарий
21.04.2023 19:13 Ответить
ну это уже личный выбор (и интеллектуальный уровень) людей, естественный отбор так сказать. а так - если кто-то помрет на твоей делянке\в поезде\гостинице - это уже проблема твоя\компании (как минимум - такое должно бы быть).
показать весь комментарий
21.04.2023 19:35 Ответить
Интеллектуальный? Ану-ка - расскажи нам, как ты при каждой тревоге бежишь в бомбоубежище, "интелелктуальный" ты наш.
Личный выбор - это когда ты просишь высадить тебя из марштурки, потому, что тревога и ты хочешь зайти в переход - вот тогда это - личный выбор, а не когда полиция останавливает маршрутку и заставляет тебя из нее выйти - будто бы снаружи маршртуки чем-то безопаснее, чем внутри маршрутки.
показать весь комментарий
21.04.2023 20:10 Ответить
интеллектуальный - это стоять в очереди в закрытую (в связи с той же тревогой) установу и ждать с моря погоды. а так - да.
показать весь комментарий
21.04.2023 20:26 Ответить
Від того відділення, де я це бачив, до бомбосховища або кілометр пішки, або до іншого 4 зупинки на маршрутці яку поліціянти зупинять і тебе висадять
показать весь комментарий
21.04.2023 21:09 Ответить
Зелена мразота вирішила повністю добити залишки нашої нещасної економіки...
показать весь комментарий
21.04.2023 18:51 Ответить
маразм. дибілізм, чи ідіотизм???? що вимагати? якщо найдуться "бажаючі" ховаться в бомбосховищах, у них є необмежені можливості виходити з транспорту на любій зупинці, на їх непорушне право ніхто не претендує, а хто подумає про права пасажирів, які хочуть продовжувати рух????? їх абсолютна більшість.
показать весь комментарий
21.04.2023 18:58 Ответить
Транспортный коллапс в Киеве обеспечен.
показать весь комментарий
21.04.2023 21:29 Ответить
все намного проще. Труп намного проще идентифицировать на открытом пространстве. В маршрутке тело человека может быть сильно повреждено продуктами горения топлива, элементов салона, смазочных материалов, резины покрышек и т. п.
А в случае попадания поблизости кацапской боеголовки или Шахеда шансы выжить у находящихся в маршрутке и разбегающихся от нее примерно одинаковы, ибо подземные переходы есть далеко не везде
показать весь комментарий
21.04.2023 22:07 Ответить
Замість того щоб розосередлити людей, збирають їх в кучу.
Це як при артобстрілі зібрати всю техніку і особовий склад в одну точку.
І метро надземне - це взагалі нонсенс.
Замість того щоб зібрати пасажирів в поїзди і загнати всі поїзди під арсенальну, кращий зібрати їх купу перед зачиненими станціями метро, щоб якщо попаде - то попаде всім.
показать весь комментарий
21.04.2023 23:36 Ответить
бред собачий. Кому надо, тот выйдет сам и пойдет в укрытие.
показать весь комментарий
22.04.2023 01:20 Ответить
Цікаво, чому тоді не зупиняють рух міської електрички? І кошти за проїзд маршруточники теж будуть повертати
показать весь комментарий
22.04.2023 11:37 Ответить
Расии ракетами не удалось парализовать жизнь Киева.
Теперь этого хочет добиться сволочь при должности.
Достаточно в Белорусси взлетать самолёту в утренний час пик, мать вашу!
показать весь комментарий
24.04.2023 10:47 Ответить
 
 