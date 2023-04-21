Полиция Киева должна останавливать маршрутки во время воздушной тревоги, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В Киеве патрульная полиция во время воздушных тревог должна останавливать общественный транспорт, в том числе и частных перевозчиков, чтобы потребовать предоставить пассажирам возможность обезопасить себя в укрытиях от вражеских обстрелов.
Об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Департамент транспорта (КГГА. – Ред.) получил указание о подготовке QR кодов на остановках для того, чтобы с телефона можно было увидеть близлежащие защитные сооружения, которые находятся рядом с этой остановкой. И то, что частные перевозчики не выполняют решения совета обороны города, об этом мы говорили с патрульной полицией, они во время воздушной тревоги должны останавливать, в том числе, частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения", - объяснил Ткачук.
Он отметил, что в целом каждый житель и гость столицы имеет право получить защиту независимо от того, где он находится на момент объявления воздушной тревоги.
По информации департамента транспорта КГГА, добавил Ткачук, 80% столичных остановок оборудованы или имеют около себя хотя бы подземные переходы для того, чтобы их использовать для защиты.
Пожалуйста, подождите...
Пам'ятаю, колись з ковідом таке вже було. Два раза зупинили маршрутку мусара, вивели людей. Дарницька площа, ранок, година пік. Зупинили третю маршрутку, вивели людей - і тут раптом люди з трьох маршруток полізли ******* мусарню) І **********)) ті дегенерати тікали, аж копита блищали...
Получите ще, служителі "закона" недороблені, раз з першого разу не доперло. Або зупиняйте і тачки теж, бо якого біса тачки їздять, а людям не можна?
Їм не треба ховатися?
Ще +146 до дописувачки знизу про фронт.
з тих підвалів людей самих останніх відкачують
Тут отбой тревоги. Как пассажиры могут одновременно собраться и сесть а маршрутку?
Водитель в свисток будет свистеть?
Как водитель определит, что все пассажиры на месте?
Попутно в маршрутку могут сесть и хитроделанные люди, которые не ехали и не оплачивали проезд. И не будут оплачивать, типа мы уже ехали и все оплатили.
Вот и получится, что одни, оплатившие проезд, не сядут в уехавшую маршрутку и одновременно уедут те, кто ранее не ехал и не оплачивал проезд.
Городские власти получат жалоб выше крыши.
Саме погане те, що укриттів немає! А якщо й є, то не завжди впускають бажаючих, тобто краще доїхати до себе додому й там вже сховатися у погребі, наприклад!
Зупиняти транспорт прід час повітряної тривоги - повна маячня. Навіть за звичайною логікою, самі подумайте, яку ціль снаряд вразить з більшою вірогідністю - ту, яка стоїть на місці, чи ту, яка рухається?
Досить вже знущатися над людьми, які тримають на плечах державу!
Прикрываете свои жопы, делая жизнь киевлян невыносимой?????????????????
Приватна власність - недоторкана.
ПНХ, маразматики !
Краще б придумали щось щодо цих тривог - як розділити справжні та фейкові (коли там десь злітає 1 винищувач, а у нас вся країна зачиняється).
Личный выбор - это когда ты просишь высадить тебя из марштурки, потому, что тревога и ты хочешь зайти в переход - вот тогда это - личный выбор, а не когда полиция останавливает маршрутку и заставляет тебя из нее выйти - будто бы снаружи маршртуки чем-то безопаснее, чем внутри маршрутки.
А в случае попадания поблизости кацапской боеголовки или Шахеда шансы выжить у находящихся в маршрутке и разбегающихся от нее примерно одинаковы, ибо подземные переходы есть далеко не везде
Це як при артобстрілі зібрати всю техніку і особовий склад в одну точку.
І метро надземне - це взагалі нонсенс.
Замість того щоб зібрати пасажирів в поїзди і загнати всі поїзди під арсенальну, кращий зібрати їх купу перед зачиненими станціями метро, щоб якщо попаде - то попаде всім.
Теперь этого хочет добиться сволочь при должности.
Достаточно в Белорусси взлетать самолёту в утренний час пик, мать вашу!