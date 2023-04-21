Сытник рассказал, как депутаты помогали родственникам пересекать границу

Депутаты способствовали своим родственникам, пересекавшим границу.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал заместитель руководителя НАПК Артем Сытник.

"Конфликт интересов – это начальный этап любого коррупционного преступления. Своевременно неурегулированный конфликт почти всегда заканчивается преступлением. Поэтому антикоррупционное законодательство предусматривает реагирование на конфликт интересов и принятие мер по его урегулированию, чтобы не допустить перерастания в уголовное преступление. Поэтому заявлений о таких конфликтах очень много. У нас есть отдельное подразделение, которое этим занимается", - отметил он.

"Кстати, по пересечению границы было очень много протоколов, в том числе по членам парламента, когда они через свои обращения способствовали пересечению границы родственникам", - рассказал Сытник.

Смотрите: Таинственная незнакомка в темных очках среди ночи оказалась уклонистом, - пограничники. ФОТО

"Это как раз пример, когда частный интерес доминирует над публичным. Тогда это ситуация, которая называется совершением действий в состоянии конфликта интересов. За это предусмотрена административная ответственность. Когда этот конфликт привел к определенным последствиям, тогда уже может быть уголовная ответственность", - отметил руководитель НАПК.

Детальнее читайте в интервью заместителя руководителя НАПК Артема Сытника: "Я понимаю, что у многих есть надежда, что если не будет декларирования, то до их необоснованных активов никто не доберется. На самом деле это не так".