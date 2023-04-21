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Сытник (953) уклонисты (183)

Сытник рассказал, как депутаты помогали родственникам пересекать границу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ситник

Депутаты способствовали своим родственникам, пересекавшим границу.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал заместитель руководителя НАПК Артем Сытник.

"Конфликт интересов – это начальный этап любого коррупционного преступления. Своевременно неурегулированный конфликт почти всегда заканчивается преступлением. Поэтому антикоррупционное законодательство предусматривает реагирование на конфликт интересов и принятие мер по его урегулированию, чтобы не допустить перерастания в уголовное преступление. Поэтому заявлений о таких конфликтах очень много. У нас есть отдельное подразделение, которое этим занимается", - отметил он.

"Кстати, по пересечению границы было очень много протоколов, в том числе по членам парламента, когда они через свои обращения способствовали пересечению границы родственникам", - рассказал Сытник.

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"Это как раз пример, когда частный интерес доминирует над публичным. Тогда это ситуация, которая называется совершением действий в состоянии конфликта интересов. За это предусмотрена административная ответственность. Когда этот конфликт привел к определенным последствиям, тогда уже может быть уголовная ответственность", - отметил руководитель НАПК.

Детальнее читайте в интервью заместителя руководителя НАПК Артема Сытника: "Я понимаю, что у многих есть надежда, что если не будет декларирования, то до их необоснованных активов никто не доберется. На самом деле это не так".
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Топ комментарии
+24
Добре пам'ятаю, як свого часу всі ці срані бігуси, скрипіни, лєщєнкі, наєми, шабуніни, ткачі бігали один поперед одним і 24/7 поливали Пороха лайном. Мерзота їбана, **********...
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21.04.2023 18:02
+17
Ситник!Назви хоч одного негідника якого ти посадив за 5 років?!Інертний губошльоп
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21.04.2023 17:57
+16
Скрипін роками брехав, що Порошенко втече за кордон, хоча втік в Чехію сам скрипін. Така іронія
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21.04.2023 18:10
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Який нах конфлікт інтересів. Це кримінал
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21.04.2023 17:49 Ответить
У скрипіна считався куаркод і він відправився на війну окольними шляхами. Через європу
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21.04.2023 17:51 Ответить
Скрипін поїхав в Чехію, помахав всім ручкою, а в спадок залишив нам вічне панування зєлєнского і вічний воєнний стан.
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21.04.2023 17:52 Ответить
Добре пам'ятаю, як свого часу всі ці срані бігуси, скрипіни, лєщєнкі, наєми, шабуніни, ткачі бігали один поперед одним і 24/7 поливали Пороха лайном. Мерзота їбана, **********...
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21.04.2023 18:02 Ответить
Скрипін роками брехав, що Порошенко втече за кордон, хоча втік в Чехію сам скрипін. Така іронія
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21.04.2023 18:10 Ответить
І Бутусов І Рахманін і Гондон і багато других які як виявилось недалекоглядні журналісти і політики
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21.04.2023 18:27 Ответить
засікаю час, скільки провисить цей комент.
ЗІ: на Рахманіна - наїзд не по темі.
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21.04.2023 18:37 Ответить
Ситник!Назви хоч одного негідника якого ти посадив за 5 років?!Інертний губошльоп
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21.04.2023 17:57 Ответить
Ситник не суддя,як він може посадити?...Але пам'ятаю від 5 млн.$ хабарі відмовився від злочевського і ще декілька суттєвих справ передав в суд...Треба бути об'єктивним.
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21.04.2023 19:21 Ответить
А буче и Ирпень приказали сидеть дома
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21.04.2023 17:58 Ответить
Сидів збирав досьє а тепер починає вивалювати -- а де провадження .
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21.04.2023 18:02 Ответить
А в Ситника родичі де?
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21.04.2023 18:12 Ответить
Теоретик йо...баний. Де реальні кримін.справи з вироками судів та відбуття покарання з реальним термінами?!!
Знову бла-блалогія...
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21.04.2023 18:19 Ответить
список
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21.04.2023 18:26 Ответить
А ха ха Пардон , але нас знову усіх *******
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21.04.2023 18:26 Ответить
Кожен українець щирий поки не влаштується на прибуткову посаду.
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21.04.2023 18:33 Ответить
поэтому "надолго" оставлять нельзя. год - максимум, с проверками. ну или\и количество уменьшить.
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21.04.2023 18:53 Ответить
Цензор,а чому зоголовок статті звучить не ось так наприклад :"Ситник розповів, як депутати допомагали УХИЛЯНТАМ перетинати кордон " ?Ви ж так ********** це слово.
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21.04.2023 18:38 Ответить
Ні. Не може бути.
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21.04.2023 18:45 Ответить
имена, Сытник! Имена! иначе это просто ******.
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21.04.2023 20:08 Ответить
 
 