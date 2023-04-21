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Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нато

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он поблагодарил его за координацию помощи Альянса Украине.

Об этом Резников сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", - написал Резников.

Он напомнил, что Украине необходимы отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы, де-факто, уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг
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Топ комментарии
+8
а по ціні яйця за кілограм, так резніков йде на пуд попереду америки й нато взагалі!
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21.04.2023 16:57
+8
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21.04.2023 16:58
+6
Щоб досягнути "рівня оперативної сумісності", треба мати яйця значно міцніші, ніж по 17 за шкалою Резнікова.
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21.04.2023 16:57
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а по ціні яйця за кілограм, так резніков йде на пуд попереду америки й нато взагалі!
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21.04.2023 16:57 Ответить
Щоб досягнути "рівня оперативної сумісності", треба мати яйця значно міцніші, ніж по 17 за шкалою Резнікова.
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21.04.2023 16:57 Ответить
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21.04.2023 16:58 Ответить
Господи, зупини, будь-ласка, цей шапітолій, сжалься над мудрим нарідом. Бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна.
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21.04.2023 16:58 Ответить
А я не знав шо в НАТО теж годують золотими яйцями та й не тільки...
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21.04.2023 17:06 Ответить
Знову бажане за дійсне...
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21.04.2023 17:17 Ответить
Тіки отой нарік, прийшовши без аналіза мочі, до влади з 19 року навмисно не призначав посла в NATO від України. І тільки у 22, десь у вересні, призначів жінку.
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21.04.2023 17:17 Ответить
Вже все добре. Залишилось тільки перестати красти і все.
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21.04.2023 17:17 Ответить
"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО" Джерело: https://censor.net/ua/n3413633

На жаль, тільки ЗСУ. Україні, з цією владою, до цього ще далеченько...
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21.04.2023 17:17 Ответить
Именно так. А принимают в НАТО не одну армию, а всю страну.
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21.04.2023 18:48 Ответить
В НАТО Зебанда и зерезников уже сидели бы на зоне за мародёрство,твари зеленоплесневые
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21.04.2023 17:18 Ответить
Сумісності у чому? У рівні корупції? Чи в цинізмі міністра оборони?
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21.04.2023 17:22 Ответить
Ага , а в деяких штатах і на електричному стільці .
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21.04.2023 17:22 Ответить
Мені так хочеться дочекатися того часу коли Україна буде членом НАТО. Готовність, сумісність... поки що, на превеликий жаль, тільки з боку нашої країни. При такій владі моя мрія так і залишиться мрією. Нехай хоч діти та онуки дочекаються.
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21.04.2023 17:47 Ответить
Пиз*ун.
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21.04.2023 18:08 Ответить
Ще б прокладку поміняти і буде повна сумісність. Три прокладки.
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21.04.2023 18:54 Ответить
 
 