Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он поблагодарил его за координацию помощи Альянса Украине.

Об этом Резников сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", - написал Резников.

Он напомнил, что Украине необходимы отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы, де-факто, уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", - подчеркнул министр.

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