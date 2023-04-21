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Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

столтенберг

Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И, конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", - сказал он перед началом встречи в формате "Рамштайн".

По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.

Читайте также: Членство Украины в НАТО будет на повестке дня саммита в Вильнюсе, - Столтенберг
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Office Den Haag

Lesya Olexandra Porutska

Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО









Lesya Porutska-Sakovych

УВАГА!

Слідкуймо за ЗЕленими руками!



Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).

Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…

У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:

не вимагатимуть демократії і свободи слова,

не вимагатимуть боротьби з корупцією,

не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,

не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,

і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.

Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!

В них манія змушення…

І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.

Отже, Захід - проти України?

А тоді хто ЗА?

Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.

Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…

Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…

Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.

А як буде тепер?
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21.04.2023 12:21
+20
Максимум 5
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21.04.2023 12:25
+20
Конституцію він порушив вже 100500 разів.
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21.04.2023 12:28
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Office Den Haag

Lesya Olexandra Porutska

Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО









Lesya Porutska-Sakovych

УВАГА!

Слідкуймо за ЗЕленими руками!



Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).

Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…

У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:

не вимагатимуть демократії і свободи слова,

не вимагатимуть боротьби з корупцією,

не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,

не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,

і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.

Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!

В них манія змушення…

І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.

Отже, Захід - проти України?

А тоді хто ЗА?

Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.

Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…

Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…

Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.

А як буде тепер?
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21.04.2023 12:21 Ответить
Блазень сказав що не ходить туди куди його не запрошують і слово його тверде.
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21.04.2023 12:25 Ответить
Нехай та зелень пліснява хоч лусне,а курс України в НАТО у нас в Конституції.
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21.04.2023 12:26 Ответить
Конституцію він порушив вже 100500 разів.
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21.04.2023 12:28 Ответить
Троянський кінь у київській стайні

У стайні Офіса президента конюхи готують для України Троянського коня. Найближчим часом «95 кагал» буде агресивно проштовхуватиме ідею Договору про «гарантію безпеки» (якій вже був підписан країною - терористом у Будапешті) та закінчення війни шляхом не входження України до НАТО та залишення Криму та Донбасу в правовому полі московії, погоджену Бідосиком з Патрушевим в Омані

Але якщо Крим та Донбас віддати окупантам, то який це Договір, це реальна капітуляція. А якщо капітуляція, то навіщо гинули найкращі сини України. Декілька років тому ми вже чули першу версію капітуляції, щоб віддати Крим окупантам у безкоштовне користування на 15 років.
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21.04.2023 12:39 Ответить
Нащо розганяти зраду. До чого тут новини з 2022 року та з початку вторгнення коли ще майбутнє країни було під питанням. Альтернативи вступу до НАТО нема, і навіть наша тупенька влада це вже давно зрозуміла.
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21.04.2023 12:51 Ответить
ви аналізуєте тільки те, що вам зручно, пропускаючи іншу важливу інформацію
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21.04.2023 13:00 Ответить
Хайп наше усьо!)))
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21.04.2023 13:19 Ответить
Україна не буде вступати в НАТО частинами, тільки у міжнародно визнаних кордонах, - МЗС
Джерело: https://censor.net/ua/n3413702
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22.04.2023 00:33 Ответить
Головне питання-КОЛИ?Знову буде марлезонський балет з дорожними картами на роки і постійне словоблуддя,чи все ж знайдете у себе яйця,і приймете Україну в НАТО по зразку Фінляндії?
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21.04.2023 12:24 Ответить
Обіцянки-цяцянки, а ви там дєржітєсь.
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21.04.2023 12:27 Ответить
Хотіли би Україну бачити в НАТО - давно би прийняли. А так Україні, ще після розпаду совка, відведена роль буферної зони, на жаль...
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21.04.2023 12:32 Ответить
Буферной зоной может быть только нейтральное государство, нападение Путина лишило Украину этого статуса, теперь от исхода войны зависит будет Украина частью России (или ОДКБ) или частью НАТО
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21.04.2023 14:23 Ответить
пиши рашку з маленької букви, неадекват
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21.04.2023 22:49 Ответить
Коли Украiна буде вiдповiдати стандартам НАТО, як iм вiдповiдае Фiнляндiя, а подекуди й перевершуе - тодi.
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21.04.2023 14:21 Ответить
Максимум 5
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21.04.2023 12:25 Ответить
Вітаю, дуже хороше рішення, також завдяки підтримці президента Зеленського!
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21.04.2023 12:30 Ответить
Про Зе Ви серйозно?
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21.04.2023 12:37 Ответить
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21.04.2023 14:00 Ответить
Столтенберг може говорити про все що завгодно..він покидає пост ...йому до лампочки тепер що говорити
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21.04.2023 12:31 Ответить
"Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства."
----------------------
Это означает что, только после окончания войны, возвращения всех территорий, а потом вернуться к этому вопросу. Т.е. не примут, а вернуться к обсуждению.
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21.04.2023 12:33 Ответить
На жаль, я не вірю, що нас візьмуть у НАТО. Вони розуміють який звір у нас під боком... Кацапи ніколи не заспокояться і НАТО прийдеться за нас "вписатися", а вони сцикуни.

P.S. Ну, хіба що, кацапія розвалиться на окремі князівства.
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21.04.2023 12:36 Ответить
звідки такий висновок, що вони сцикуни?
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21.04.2023 15:01 Ответить
З поведінки
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21.04.2023 15:08 Ответить
ну чому?: от Литву, Латвію, Естонію прийняли в НАТО, а потім і Швецію і Фінляндію.
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21.04.2023 15:13 Ответить
Умови прийняття різні.
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21.04.2023 15:16 Ответить
Які умови висунули Украïні?
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21.04.2023 16:23 Ответить
Швеція ще ні
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21.04.2023 15:17 Ответить
мабуть ,якщо би куйло окупував Литву, або Латвію,чи Естонію, то НАТО б виявило назвичайну стурбованість із великим занепокоєнням ,але не більше.???
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21.04.2023 16:27 Ответить
будуть виконувати артикль 5: "if a NATO Ally is the victim of an armed attack, each and every other member of the Alliance will consider this act of violence as an armed attack against all members and will take the actions it deems necessary to assist the Ally attacked".
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21.04.2023 17:53 Ответить
Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons-

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта( Conference for Security and Cooperation in Europe,) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.- ВИКОНУЮТЬ,ВМИВАЮЧИ УКРАЇНУ,КРОВЬЮ І ОКУПОВУЮЧИ ЇЇ ТЕРИТОРІЮ,ТА ЗНИЩУЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
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21.04.2023 18:09 Ответить
Сполучене Королівстро чи США напали на Украïну? Написано там, що Сполучене Королівство і США будуть захищати Украïну в разі нападу? І при чому меморандум до НАТО?
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21.04.2023 19:01 Ответить
не варто переводити стрілки,коті вказують на "стрілочника"Мова іде як вони "будуть виконувати артикль,,,".Як виконано артикль Будапештського паперу,таке саме буде виконання артиклю з нумером 5.Учасники в одному і другому випадку ті ж, і основні,за виключенням 3,14дерації (((. 4-Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.))))
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21.04.2023 19:10 Ответить
Сполучене Королівство та США виконують Будапештський меморандум, Росія-ні. Але Росія не є членом НАТО. Де там написано, що Сполучене Королівство та США зі зброєю, самі захищатимуть Украïну в разі агресіï на неï?
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21.04.2023 19:14 Ответить
не прикидайся "шлангом" , котрий не розуміє Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.)))) ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.))))Чи зазнала Україна і її народ акту агресії(окупації) із боку одного з підписантів Будапештського паперу ,при тому володіючого ядерною зброєю,,,?які "негайні" дії з боку Ради Безпеки ООН(В НІЙ ТЕЖ Є КРАЇНИ ПІДПИСАНТИ БУДАПЕШТСЬКОЇ ЛИЦЕМІРНОЇ МУЙНІ ) були надані Україні.починаючи з 2014 року,коли рашист окупував український Крим(за виключенням "зернової угоди з рашистом" ????
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21.04.2023 19:27 Ответить
ще раз пишу: Великобританія та США допомагають Украïні і домагаються дій в Раді ООН.
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21.04.2023 19:37 Ответить
можна 1000 разів писати(ДОПОМАГАЮТЬ).Більше року іде винищення України,а рашистський окупант України головує в радбезі ООН , це і є "негайна" допомога Україні від ООН.Розмова закінчена.
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21.04.2023 19:41 Ответить
яких дій вони саме домоглися в ООН?
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21.04.2023 22:52 Ответить
моя помилка, написав московію/росію з великоï літери, пардон
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21.04.2023 21:24 Ответить
так вони і домагаються, хіба ні? Мало допомоги вони дають?
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21.04.2023 19:15 Ответить
США та Великобританія найбільше допомагають Украïні Чи може, вони мають прислати своï війська? Де таке прописано в меморандумі?
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21.04.2023 19:19 Ответить
твої запитання ,Тебе видають.Давай проходь до тих пір поки в голову не прийде розуміняя підписаного---"їх зобов'язання домагатися негайних дій" " НЕГАЙНИХ"Тобто,якщо в Тебе діарея,і Ти " НЕГАЙНО" не навідаєшся в "межо" ,крім оброблених штанів,ще й буде повно сморіду.Аналогія.За допомогу велике їм спасибі.
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21.04.2023 19:34 Ответить
моï запитання мене видають? що ти маєш на увазі?
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21.04.2023 19:40 Ответить
так вони і домагалися негайних дій хіба ні?
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21.04.2023 19:42 Ответить
де в Будапештському меморандумі написано, що якщо буде атака на Украïну, то це буде вважатися атакою на Великобританію та США?
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21.04.2023 19:44 Ответить
U.S. Ambassador Linda Thomas-Greenfield told reporters earlier Monday that the U.S. expects the Russians will be professional but will use their presiding seat "to spread disinformation and promote their own agenda as it relates to Ukraine, and we will stand ready to call them out at every single moment that they attempt to do that."

She and European Union foreign policy chief Josep Borrell both called Russia's takeover of the council presidency an April Fool's joke.
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21.04.2023 19:59 Ответить
Йєнс, мад'яри тобі збрехали!
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21.04.2023 12:38 Ответить
орбан уже в коме....
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22.04.2023 01:45 Ответить
В начале было Слово.
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21.04.2023 12:43 Ответить
В свое время Турцию в НАТО брали с такими грехами и проблемами, что не перечислишь, кажись в 1955г. Но взяли резко и сразу--- из за Босфора! Так что мешает по нашей участи?
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21.04.2023 12:45 Ответить
Взяли в НАТО что б она не вступила в Варшавский договор
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21.04.2023 13:21 Ответить
Когда Турцию приняли в НАТО еще не существовало Варшавского договора. Т
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21.04.2023 14:32 Ответить
формально не существовало...но "холодная" то уже шла...
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22.04.2023 23:32 Ответить
А Германию взяли, разделенную страну фактически часть страны акупироваванна была СССР. Не побоял ись. Но тогда были у руля Европы личности. У нас только один шанс сохранить страну это создать супер армию и иметь ядерное оружие. Я думаю мы имеем потенциал для его создания не меньше чем Израиль или Сев. Корея. NATO для нас сейчас это блеф. Они постоянно будут придумывать причины,обещать в общем ***** мозги.
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21.04.2023 13:36 Ответить
В Германии уже были американские, британские и французские войска на момент их принятия в НАТО, фактически западная Германия была ими оккупирована. Принимая ФРГ в НАТО они ничего не теряли, ничем не рисковали.
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21.04.2023 14:29 Ответить
Турция занимает очень важное географическое положение, альтернатив которому у Запада тогда не было, отдать Турцию Совку означало потерю контроля над Ближним Востоком и Средиземноморьем, а там шли важные торговые маршруты через Суэцкий канал.
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21.04.2023 14:27 Ответить
ну тоді з такої точки зору виходить, що Україна, величезна держава в центрі Європи для них порожнє місце
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21.04.2023 22:54 Ответить
обещать не значит жениться
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21.04.2023 12:52 Ответить
и снова ослу морковка
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21.04.2023 13:02 Ответить
Угу, красива байка і не більше. Як там ракети, котрі в Польщі впали? А ті, що над Румунією летіли? А не постачання потрібного озброєння, тих же АТАСАМсів, бо буде ескалація? А може про літаки вже домовились? Отож бо й воно. "Казав пан, кожух дам, та й слово його тепле".
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21.04.2023 13:26 Ответить
Це Вам особисто генерал Залужний казав?
Кожного дня читаю в новинах, що для успішного контрнаступу треба ще...
і далі по списку
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21.04.2023 14:05 Ответить
Чому ж ми усюди усе канючим?🤔
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21.04.2023 14:36 Ответить
якими саме силами НАТО мало б знищити ворожі війська на території України, Чорноморський флот і т.д.? тобі це не здається ще одною казочкою по прикладу "второй армии мира"?
і ти думаєш москалі стояли б і склавши руки дивилися, як знищуються їхні війська і бази? ні, вони б нанесли удар у відповідь
тим більше, що ракетними ударами весь окупаційний контингент ти не знищиш ніяк, навіть ядерними, бо це десятки а то й сотні тисяч тіл, розсіяних по великій території
ворожа армія масово знищується засобами більш ближнього бою - артилерією, танками, авіацією, мінометами та стрілковою зброєю
кацапи це не якісь таліби чи іракці, в них протиповітряна оборона все одно яка не як є
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21.04.2023 23:00 Ответить
Суцільна зрада в Украіні таки починають збуваються пророцтва мольфара Нечайя,щодо цілосності украінських земель.
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21.04.2023 13:10 Ответить
Майже , бо він казав, що Україна зникне , але не на довго . А після того -кінець московської імперії. А Україна відродиться , все, що у неї забрали-повернеться .
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21.04.2023 13:32 Ответить
знову українців за дебілів мають.

це ж вже було(с)

за часів ющенка сказали що Україна буде в НАТО і задоволені москалі зробили німцям знижку на газ в 50% від польської ціни.
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21.04.2023 13:11 Ответить
Цікаво, що прищемили Орбану?
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21.04.2023 13:22 Ответить
Не думаю що треба би щось вимагати у НАТО, поки що НАТО не має ніяких зобов´язань перед Україною. Може допомога Заходу не така якої б хотілося, але все таки вона велика, якщо б країни НАТО не підтримували Україну то маскалi були б не у Бахмуті, а можливо уже в Ужгороді. За будь яку підтримку в боротьбі проти зовнішньої агресії, а також за величезну економічну підтримку велике спасибі всім хто її надавав. Коли Україна стане членом НАТО(якщо вона цього хотітиме)скоріш за все буде вирішувати сам альянс, а не хтось інший.
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21.04.2023 13:35 Ответить
ти москалів не переоцінюй, ***** дуже їх нахвалюєш
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21.04.2023 23:01 Ответить
І нік у нього " Ork"

))

Ні, ну без військової допомоги мабуть дійсно було б куди гірше ніж зараз
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21.04.2023 23:54 Ответить
А мадяри з турками теж не проти?
Здається хтось каже не всю правду.
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21.04.2023 13:42 Ответить
Они не будут против, для низ главное это что они получат, они торгаши.
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21.04.2023 14:34 Ответить
орбан уже опротестовал
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22.04.2023 01:48 Ответить
Что и ****** уже не против.
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21.04.2023 14:48 Ответить
https://youtu.be/rXaRpuB0Fsc...

Население рабZeи всего около 40 млн. Утвердждает журналистка из Красноярского края Светлана Герасимова, хотя я об этом тут говорил ещё год назад... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
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21.04.2023 15:07 Ответить
1. Консолидированная нация. 2. Победа над руzzкими. 3. Отсутствие коррупции...
Вот тогда возьмут нас в НАТУ. Как, мы отвечаем этим параметрам?
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21.04.2023 15:25 Ответить
В НАТО кажуть "не можемо взяти Україну", бо в росії є ядерна зброя і вона нею погрожує.
Бо Україна розділена, її східна частина окупована росією.

Ну тоді дам НАТО історичну справку.

В 1950 році росія офіційно оголосила що в неї є ядерна зброя.
Німеччина тоді була розділена, її східна частина окупована росією.
І це країна, яка воювала проти США, Великої Британії та Франції всього 5 років тому.
І ось в 1955 році "правобережну Німеччину", тобто ФРН, приймають в НАТО.
Корупції, можливо, в тогочасній ФРН не було (насправді була), але ж ідейних нацистів або совіцьких кротів на державних посадах вистачало.

Так що, в 1955 НАТО не зассало, а в 2008 зассало, виходить ?
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21.04.2023 16:46 Ответить
бо Україна для НАТО порожнє місце, так завжди було
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21.04.2023 23:03 Ответить
А в это время в кулуарах орбан поскуливал и держался за свои отбитые яйца
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21.04.2023 22:22 Ответить
Этот Йенс водит вас за нос, вот поэтому вы потом округляете глаза и спрашиваете "Чтооо?! Как же так!" Он вам врёт и врёт очень часто.
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21.04.2023 23:40 Ответить
Вірити - наша національна риса)
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21.04.2023 23:56 Ответить
Усі країни НАТО погодилися, що Україна має стати членом Альянсу Джерело: https://censor.net/ua/n3413549

Ну от, а то на Угорщину тут казали погана, підтримала вступ України в НАТО.
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21.04.2023 23:52 Ответить
Ця вся бійня - проект глобального масштабу. Ще один такий проект організують незабаром на Тайвані. Теорію довгих економічних циклів ще ніхто не спростував. Всі події останнього року є способами адаптації до очікуваних глобальних процесів у світовій економіці.
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22.04.2023 01:36 Ответить
 
 