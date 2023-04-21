Все страны НАТО согласились, что Украина должна стать членом Альянса, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического союза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Мы обсуждали как вопросы членства, так и гарантии безопасности с президентом Зеленским. И, конечно, Украине нужна безопасность, потому что никто не может сказать, когда и как закончится эта война. Но мы знаем, что когда наступит конец войны, мы должны обеспечить, чтобы это не повторилось снова", - сказал он перед началом встречи в формате "Рамштайн".
По его словам, основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы Путин не победил в войне, чтобы Украина победила. Потому что без суверенной независимой Украины нет смысла обсуждать вопросы членства.
Пожалуйста, подождите...
Lesya Olexandra Porutska
Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО
Lesya Porutska-Sakovych
УВАГА!
Слідкуймо за ЗЕленими руками!
Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).
Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…
У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:
не вимагатимуть демократії і свободи слова,
не вимагатимуть боротьби з корупцією,
не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,
не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,
і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.
Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!
В них манія змушення…
І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.
Отже, Захід - проти України?
А тоді хто ЗА?
Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.
Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…
Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…
Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.
А як буде тепер?
У стайні Офіса президента конюхи готують для України Троянського коня. Найближчим часом «95 кагал» буде агресивно проштовхуватиме ідею Договору про «гарантію безпеки» (якій вже був підписан країною - терористом у Будапешті) та закінчення війни шляхом не входження України до НАТО та залишення Криму та Донбасу в правовому полі московії, погоджену Бідосиком з Патрушевим в Омані
Але якщо Крим та Донбас віддати окупантам, то який це Договір, це реальна капітуляція. А якщо капітуляція, то навіщо гинули найкращі сини України. Декілька років тому ми вже чули першу версію капітуляції, щоб віддати Крим окупантам у безкоштовне користування на 15 років.
Джерело: https://censor.net/ua/n3413702
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Это означает что, только после окончания войны, возвращения всех территорий, а потом вернуться к этому вопросу. Т.е. не примут, а вернуться к обсуждению.
P.S. Ну, хіба що, кацапія розвалиться на окремі князівства.
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта( Conference for Security and Cooperation in Europe,) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.- ВИКОНУЮТЬ,ВМИВАЮЧИ УКРАЇНУ,КРОВЬЮ І ОКУПОВУЮЧИ ЇЇ ТЕРИТОРІЮ,ТА ЗНИЩУЮЧИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.))))
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.)))) ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.))))Чи зазнала Україна і її народ акту агресії(окупації) із боку одного з підписантів Будапештського паперу ,при тому володіючого ядерною зброєю,,,?які "негайні" дії з боку Ради Безпеки ООН(В НІЙ ТЕЖ Є КРАЇНИ ПІДПИСАНТИ БУДАПЕШТСЬКОЇ ЛИЦЕМІРНОЇ МУЙНІ ) були надані Україні.починаючи з 2014 року,коли рашист окупував український Крим(за виключенням "зернової угоди з рашистом" ????
She and European Union foreign policy chief Josep Borrell both called Russia's takeover of the council presidency an April Fool's joke.
Кожного дня читаю в новинах, що для успішного контрнаступу треба ще...
і далі по списку
і ти думаєш москалі стояли б і склавши руки дивилися, як знищуються їхні війська і бази? ні, вони б нанесли удар у відповідь
тим більше, що ракетними ударами весь окупаційний контингент ти не знищиш ніяк, навіть ядерними, бо це десятки а то й сотні тисяч тіл, розсіяних по великій території
ворожа армія масово знищується засобами більш ближнього бою - артилерією, танками, авіацією, мінометами та стрілковою зброєю
кацапи це не якісь таліби чи іракці, в них протиповітряна оборона все одно яка не як є
це ж вже було(с)
за часів ющенка сказали що Україна буде в НАТО і задоволені москалі зробили німцям знижку на газ в 50% від польської ціни.
))
Ні, ну без військової допомоги мабуть дійсно було б куди гірше ніж зараз
Здається хтось каже не всю правду.
Население рабZeи всего около 40 млн. Утвердждает журналистка из Красноярского края Светлана Герасимова, хотя я об этом тут говорил ещё год назад... Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇
Вот тогда возьмут нас в НАТУ. Как, мы отвечаем этим параметрам?
Бо Україна розділена, її східна частина окупована росією.
Ну тоді дам НАТО історичну справку.
В 1950 році росія офіційно оголосила що в неї є ядерна зброя.
Німеччина тоді була розділена, її східна частина окупована росією.
І це країна, яка воювала проти США, Великої Британії та Франції всього 5 років тому.
І ось в 1955 році "правобережну Німеччину", тобто ФРН, приймають в НАТО.
Корупції, можливо, в тогочасній ФРН не було (насправді була), але ж ідейних нацистів або совіцьких кротів на державних посадах вистачало.
Так що, в 1955 НАТО не зассало, а в 2008 зассало, виходить ?
Ну от, а то на Угорщину тут казали погана, підтримала вступ України в НАТО.