Усі країни НАТО погодилися, що Україна має стати членом Альянсу, - Столтенберг

Всі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Всі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки, з президентом Зеленським. І, звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову", - сказав він перед початком зустріч у форматі "Рамштайн".

За його словами, основна увага зараз зосереджена на тому, щоб Путін не переміг у війні, щоб Україна перемогла. Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства.

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