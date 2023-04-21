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Албания (61) Россия (91269) безвизовый режим (1541)

Албания отменила безвиз для россиян

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

албанія

Республика Албания отменила безвизовый режим для граждан РФ.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Албании в РФ, передает Цензор.НЕТ.

"В соответствии с изменениями Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановление № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что для посещения Республики Албания россиянам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

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Топ комментарии
+11
Козломордих не треба пускати в цивілізовані країни. Або нагадять, або вкрадуть, або два в одному.
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21.04.2023 17:02
+8
прочь kозломордих отовсюду 🤓

они все шпионы 🤬
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21.04.2023 17:08
+4
Русофоби мля ))
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21.04.2023 16:55
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Русофоби мля ))
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21.04.2023 16:55 Ответить
Албанія одним словом
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21.04.2023 16:56 Ответить
Не найгірша країна світу, до речі. Бував
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21.04.2023 18:20 Ответить
Козломордих не треба пускати в цивілізовані країни. Або нагадять, або вкрадуть, або два в одному.
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21.04.2023 17:02 Ответить
Не просто нагадять, а загадять, вони ж "загадочные души"...
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21.04.2023 19:15 Ответить
Бурунді на старті.
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21.04.2023 17:02 Ответить
прочь kозломордих отовсюду 🤓

они все шпионы 🤬
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21.04.2023 17:08 Ответить
У российских подонкоф учить олбанский уже не понадобится. Пусть учит китаиский.
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21.04.2023 17:17 Ответить
И это учитывая тот факт, что тур бизнес Албании завязан очень плотно именно на кацапского туриста.
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21.04.2023 18:49 Ответить
І це церез рік від початку повномасштабної війни... Албанці, вам не соромно? Гроші від руzzoтуризму не пахнуть?
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21.04.2023 19:07 Ответить
Туркам не мешало бы поучиться...отделять мух от котлет и ********* от нормальных людей...фильтрацию-все как любит парашинская быдломасса.
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21.04.2023 19:44 Ответить
 
 