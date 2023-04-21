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Албания отменила безвиз для россиян
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Республика Албания отменила безвизовый режим для граждан РФ.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Албании в РФ, передает Цензор.НЕТ.
"В соответствии с изменениями Совета министров Республики Албания от 20.04.2023 года в постановление № 858 от 29.12.2021 года отменяется безвизовый режим для граждан Российской Федерации (ежегодно с 1 мая по 30 сентября)", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что для посещения Республики Албания россиянам необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.
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показать весь комментарий21.04.2023 16:55
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они все шпионы 🤬