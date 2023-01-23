Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против России

Совет Европейского союза продлил санкции против России до 15 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте органа, передает Цензор.НЕТ.

"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина и еще 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России