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Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против России

росія,санкції

Совет Европейского союза продлил санкции против России до 15 марта.

Об этом говорится в сообщении на сайте органа, передает Цензор.НЕТ.

"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

Читайте: Украина и еще 7 стран присоединились к восьмому пакету санкций ЕС против России

Албания (74) Босния (80) Исландия (108) Лихтенштейн (32) Македония (104) Норвегия (693) санкции (11258) Черногория (198) Евросоюз (17067)


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Зараз вилізе кінь педальний і буде погрожувати ********** копитом.
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23.01.2023 22:45 Ответить
Правительство Эстонии закроет для россии Финский залив, заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
До сих пор в Финском заливе оставалась зона свободного судоходства шириной в три морских мили между «территориальными морями» Эстонии и Финляндии.
Это может привести к полной морской блокаде Калининграда, но главное - это почти полностью остановит экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Почти все российские нефтеперевалочные мощности - на Балтике.
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23.01.2023 22:53 Ответить
На РабSSee є море Лаптєвих..нащо їм Фінська сауна 😁
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24.01.2023 08:25 Ответить
 
 