Восемь стран присоединились к санкциям ЕС против России
Совет Европейского союза продлил санкции против России до 15 марта.
Об этом говорится в сообщении на сайте органа, передает Цензор.НЕТ.
"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.
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До сих пор в Финском заливе оставалась зона свободного судоходства шириной в три морских мили между «территориальными морями» Эстонии и Финляндии.
Это может привести к полной морской блокаде Калининграда, но главное - это почти полностью остановит экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ. Почти все российские нефтеперевалочные мощности - на Балтике.