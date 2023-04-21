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С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

малюк

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачила более трехсот предателей, в том числе 9 из них в самой СБУ.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.

"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом. Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российской гру. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд. Наша цель - чтобы каждый преступник, работающий на России, получил заслуженное наказание", - рассказал он.

По его словам, задержание экс-главы крымского главка СБУ Кулинича, обвиненного в государственной измене, это один из примеров системной работы по очистке СБУ.

Также читайте: Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских военых, - Малюк
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Топ комментарии
+23
у ж ОПу пріЗедента загляньте - там зрадник на зраднику, запроданець та запроданцю ...







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21.04.2023 17:19
+21
ЭрМалюк, шо по Бакланову?


Чи ссиш?
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21.04.2023 17:18
+15
Найвеличніший лідер **********, за вказівками свого дружбана дитинства Баканова, призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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21.04.2023 17:26
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ЭрМалюк, шо по Бакланову?


Чи ссиш?
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21.04.2023 17:18 Ответить
Там акуратніше якось, можете вийти самі на себе, або на найвеличнішого з його Єлдаком...
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21.04.2023 17:18 Ответить
у ж ОПу пріЗедента загляньте - там зрадник на зраднику, запроданець та запроданцю ...







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21.04.2023 17:19 Ответить
А сколько сдали земли на юге Украины. Молодцы!
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21.04.2023 17:20 Ответить
Маю надію у своїх рядах, бо стільки рузґє в СБУ при ЗЕ, хіба що при ЗЕку було.
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21.04.2023 17:20 Ответить
А чим бубочка оманський відрізняється від зека-гопніка? Все те саме; підкилимні домовленості з москалями. Навіть по інтелекту ідентичні: "тупой, єщьо тупєє"(с).
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21.04.2023 19:09 Ответить
Найвеличніший лідер **********, за вказівками свого дружбана дитинства Баканова, призначив на кримський напрям генералів Криворучка, Садохіна і Кулініча, які виявились зрадниками. Як і голова внутрішньої безпеки СБУ Наумов і голова СБУ Херсонщини.

Хто ж здав Південь?
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21.04.2023 17:26 Ответить
У діях ексглави СБУ Баканова щодо справи Кулініча криміналу немає - ДБР
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21.04.2023 17:48 Ответить
А чогомовчить про самогоголовного зрадника ?
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21.04.2023 17:28 Ответить
А чому ви не називаєте прізвище самого головного зрадника?
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21.04.2023 19:12 Ответить
ОН НЕ ЗНЕАЛ!!!!!!11
ЫФ ВСЕ НЕ ЗНАЕТЕ, он ЗАщищал и даже когда напали противники, ну, другой народ, он не ждал и мирно спал, это все другие, просто вот ... да вот Сурков шоле, он же Дудаев, вот.
(ну вот Тоооооо-лсто на суде над Зелей как-то так будет доказательство что - ой, а он.... дебил)
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21.04.2023 17:42 Ответить
А за ОПівських ''кротів'' коли візьметеся? Там їх цілий розсадник.. Хоча це запитання риторичне-не при цій владі.
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21.04.2023 17:43 Ответить
22 февраля признали днр и лнр, 22 февраля массово начали заходить в донецкую и луганскую область. Как могли спокойно залетать вертолёты на Гостомель
На детекторе проверьте Дерьмака и Гетьманцева. Очень удивитесь
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21.04.2023 17:44 Ответить
Іх треба перевіряти не на "детекторі брехні", а на електричному стільці.
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21.04.2023 19:15 Ответить
Швёц говорил шо агёнты дажё этот то шо вы сказал - проходят.
такая подготовка.
так что это нёдурно нё доказатёльство то.
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21.04.2023 19:57 Ответить
а монастирського за що вбили ? не хотів поліцію проти людей кидать ?
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21.04.2023 17:45 Ответить
бо всі президенти саботували масові чистки російськомовних і рософілів.

як результат на початок війни ворог мав гарну мережу своїх засланих козачків в наших структурах.
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21.04.2023 17:51 Ответить
Всі, це хто?
Ті, хто прибрали моторил та інше лайно. Витягували цемаха? Чи ті, які оточили себе фсб-шними пацюками, відводили та розміновували?
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21.04.2023 18:05 Ответить
усі це усі.

слово УСІ не можна розрізати і витягти з нього когось одного і зашити знову.
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21.04.2023 18:16 Ответить
Узагальнення, це маніпуляція.
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21.04.2023 18:23 Ответить
нема ніякого узагальнення, не меліть дурниць.

я сказав що усі президенти закривали очі на російськомовних недоносків в українській розвідці.

в це речення неможливо впихнути ніяке узагальнення чи якусь маніпуляцію окрім як вигадати її.

не вигадуйте того чого нема.
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21.04.2023 18:28 Ответить
Помітив останнім часом засилля ольгінських тролів у коментах. Перемазують лайном усіх підряд.
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21.04.2023 19:23 Ответить
ссучєний пздобол не може не пздіти.
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21.04.2023 17:56 Ответить
Бачимо, кого ви переслідуєте.
"СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині."
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21.04.2023 17:56 Ответить
Це ж легше ніж шукати їх серед ОП.
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21.04.2023 19:50 Ответить
«зокрема 9 із них у самій СБУ.» - блискуча робота! ))
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21.04.2023 18:20 Ответить
Брехло ти ходяче,начни з адміністрації клоуна і його оточення і тоді побачиш скільки їх там сидить.
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21.04.2023 18:32 Ответить
Можна сміливо множити на x10 , цієї мразоти ще багато, особливо у Верховній Раді і ОП🤬
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21.04.2023 18:39 Ответить
шо там по шефу?
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21.04.2023 18:54 Ответить
Кажуть баканов-кріт злився і свідчить по пейсатій бабушці і по її хамовито-гугнявому внучку, який за також крітик-оманський (від слова кріт) та найвеличніший розміновувач, відводювач, відмивач, членограй, наколінавпадай і те.
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23.04.2023 07:37 Ответить
 
 