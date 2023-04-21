С начала полномасштабного вторжения СБУ разоблачила более 300 предателей, - Малюк
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Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачила более трехсот предателей, в том числе 9 из них в самой СБУ.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы разоблачили более 300 предателей с начала полномасштабного вторжения. Из них – 9 в СБУ и 102 – в силах обороны в целом. Из недавних случаев могу вспомнить то же задержание в Очакове бывшего командира одного из центров специальных операций ВСУ, который оказался агентом российской гру. Он не только собирал разведданные, но и имел задачу содействовать сдаче города оккупантам. Мы вовремя его разоблачили. Теперь точку должен поставить суд. Наша цель - чтобы каждый преступник, работающий на России, получил заслуженное наказание", - рассказал он.
По его словам, задержание экс-главы крымского главка СБУ Кулинича, обвиненного в государственной измене, это один из примеров системной работы по очистке СБУ.
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Чи ссиш?
Хто ж здав Південь?
ЫФ ВСЕ НЕ ЗНАЕТЕ, он ЗАщищал и даже когда напали противники, ну, другой народ, он не ждал и мирно спал, это все другие, просто вот ... да вот Сурков шоле, он же Дудаев, вот.
(ну вот Тоооооо-лсто на суде над Зелей как-то так будет доказательство что - ой, а он.... дебил)
На детекторе проверьте Дерьмака и Гетьманцева. Очень удивитесь
такая подготовка.
так что это нёдурно нё доказатёльство то.
як результат на початок війни ворог мав гарну мережу своїх засланих козачків в наших структурах.
Ті, хто прибрали моторил та інше лайно. Витягували цемаха? Чи ті, які оточили себе фсб-шними пацюками, відводили та розміновували?
слово УСІ не можна розрізати і витягти з нього когось одного і зашити знову.
я сказав що усі президенти закривали очі на російськомовних недоносків в українській розвідці.
в це речення неможливо впихнути ніяке узагальнення чи якусь маніпуляцію окрім як вигадати її.
не вигадуйте того чого нема.
"СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині."